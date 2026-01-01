Développement de MVP simplifié grâce à l'IA

Créez et partagez votre produit en quelques minutes grâce à l'IA. Aucun codage, aucun développeur : juste vous et votre idée.
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Aucune carte bancaire requise

Développement de MVP simplifié grâce à l'IA

Créez, testez et lancez votre projet sans risque

Tout ce dont vous avez besoin pour transformer une idée en produit, le publier rapidement et le développer sans effort.

De l'idée au MVP fonctionnel en quelques minutes

Ne passez pas des mois à développer une idée sans savoir si elle fonctionnera. Créez un MVP fonctionnel en quelques minutes avec l'IA et testez votre concept sans coder ni engager de développeurs.
De l'idée au MVP fonctionnel en quelques minutes

Lancement rapide, croissance éclair

Lancez votre MVP en 1 clic et avec tous les outils pour réussir : hébergement, nom de domaine et adresse email professionnelle. Aucun outil tiers, aucune attente.

Lancement rapide, croissance éclair

Solution évolutive

Tout ce dont votre produit a besoin pour évoluer est inclus dans votre pack : bases de données, comptes utilisateurs et stockage de fichiers. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur votre croissance, sans avoir à repenser votre infrastructure.

Solution évolutive

Prix abordable

Le développement MVP traditionnel coûte des milliers de dollars. Avec AI Builder, un simple abonnement couvre tout. Vous pouvez donc tester votre idée sans risque financier.
Prix abordable

De l'idée au MVP fonctionnel en quelques minutes

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Votre projet commence avec une requête

Découvrez les MVP que vous pouvez créer avec Hostinger Horizons et validez votre concept auprès de vrais utilisateurs avant de vous lancer dans un développement complet.
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MVP de SaaS

Créez une première version fonctionnelle de votre produit, qu'il s'agisse d'un CRM, d'un outil de gestion, d'une plateforme de prise de rendez-vous ou d'un générateur de factures. Les comptes utilisateurs et les paiements Stripe sont déjà intégrés pour vous permettre de lancer votre MVP en un clin d'œil.
Imaginez un Uber pour votre activité : application de réservation de prestations de ménage, marketplace de freelances ou plateforme de promenade pour chiens. Créez une version simplifiée avec un système de réservation fonctionnel et testez-la auprès de vrais utilisateurs avant le lancement.
Processus de validation, tableaux de bord, outils de suivi personnalisés et bien plus encore. Créez rapidement un MVP avec gestion des utilisateurs et base de données intégrée, puis validez-le auprès de votre équipe avant de lancer un développement complet.
Lancez une boutique en ligne spécialisée, qu'il s'agisse de produits numériques, de compléments alimentaires ou de vêtements. Testez votre marché avant d'investir dans les stocks.

Comment créer un MVP

01

Décrivez votre idée

Expliquez à l'IA ce que votre MVP doit faire : le problème qu'il résout, ses fonctionnalités clés et les utilisateurs auxquels il s'adresse. Regardez votre projet prendre vie en quelques minutes.
02

Lancez votre MVP en un clic

Ajoutez les paiements, les comptes utilisateurs et bien plus encore, puis publiez votre MVP en un clic. Hébergement, nom de domaine et SEO sont inclus. Aucune configuration technique nécessaire.
03

Testez et améliorez

Partagez votre MVP avec de vrais utilisateurs et améliorez-le en fonction des retours. Continuez à l'optimiser jusqu'à valider vos principales hypothèses.

Besoin de conseils ?

Explorez des tutoriels complets, des guides pratiques et des instructions étape par étape qui vous permettront de passer du statut de débutant(e) à celui de pro de l'IA en un rien de temps. Obtenez tout ce dont vous avez besoin pour créer votre premier projet IA et bien plus encore.
Guide de démarrage

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Tutoriel
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Améliorez vos requêtes

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Erreurs courantes à éviter

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Découvrez ce que Horizons peut créer pour votre entreprise

Prototypes

Applications SaaS

Outils pro internes

Outils IA personnalisés

CRM personnalisés

Applications de réservation

Découvrez ce que les utilisateurs pensent de Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Le codage Vibe comprime le développement de 45 %, grâce à des outils comme Hostinger AI Builder qui transforment le langage naturel en prototypes fonctionnels en quelques heures au lieu de quelques semaines.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Spécialiste du numérique

Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Vous ne croirez pas à quel point il est facile de créer ce que vous voulez pour votre site Web et vos clients en utilisant Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Créateur de contenu

Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !

techmano
techmano
@nice_gamin60974

J’adore la façon dont les choses se déroulent avec @Hostinger AI Builder ! La nouvelle mise à jour de l’IA a été vraiment amusante à interagir avec. Elle a changé la donne non seulement pour moi, mais j’en connais aussi beaucoup d’autres.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Je me demande comment Hostinger a pu lancer AI Builder... C'est fou la rapidité avec laquelle il permet à quiconque de déployer front et back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Je ne peux pas vous dire combien de temps ce projet attendait sur ma liste un jour AVANT que vous ne fassiez l’IA Builder. Je ne sais rien du codage des Web Apps. 0 et le voilà. Mon projet de rêve pour aider les boursiers est LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondateur

Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionnée !

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Vous pouvez maintenant créer des applications Web en entrant simplement une invite sur Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entrepreneur

Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.

Prêt(e) à lancer votre MVP ?

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FAQ sur le développement de MVP

Le développement d'un MVP est le processus de création d'un produit minimum viable : une version simplifiée de votre idée avec quelques fonctionnalités pour la tester auprès de vrais utilisateurs. De cette façon, vous pouvez déterminer si elle résout réellement les problèmes des utilisateurs avant d'investir trop d'argent. Pour en savoir plus, consultez notre guide du MVP.

Non. Avec Hostinger Horizons, vous pouvez créer un MVP fonctionnel à l'aide de simples requêtes. Aucun codage ni expérience technique n'est nécessaire. Tant que vous pouvez expliquer le problème que votre produit doit résoudre, vous pouvez le créer instantanément avec Horizons.

Horizons utilise des modèles IA avancés pour générer le code, le design et le contenu à partir de vos requêtes. Il compile ensuite le tout dans une application web fonctionnelle, vous permettant de passer de l'idée au MVP en quelques minutes.

Utilisez un générateur MVP sans code pour valider votre idée rapidement et à un coût abordable. Une fois que vous avez prouvé qu'il y a une demande et que vous pouvez justifier une personnalisation avancée à grande échelle, engager des développeurs devient une option. En utilisant AI Builder, vous pouvez tester et développer rapidement votre idée sans contraintes financières ou de temps – et lorsque vous êtes prêt à faire appel à des développeurs, vous pouvez exporter le code complet et le remettre directement. Pas de départ à zéro.

Le développement d'un MVP traditionnel peut coûter des milliers d'euros et nécessiter plusieurs semaines de travail. Avec Horizons, commencez gratuitement, sans carte bancaire. Vous recevrez 5 crédits IA pour créer votre premier projet immédiatement.

Le nombre de crédits utilisés dépend de la complexité de chaque requête. Les modifications simples consomment moins d'un crédit, tandis que les demandes plus complexes peuvent en utiliser davantage. Vos crédits gratuits vous permettent de décrire votre MVP, de le voir prendre vie et d'explorer Horizons avant de passer à un pack payant. Lorsque votre projet est prêt, il vous suffit d'opter pour l'un de nos packs. L'hébergement, le nom de domaine et les outils SEO sont inclus : vous avez juste à publier votre MVP en un clic.

Vous n'avez presque plus de crédits ? Rechargez-les à tout moment et suivez votre consommation directement depuis votre tableau de bord.

Aucune du tout. AI Builder utilise une approche conversationnelle de la construction – souvent appelée vibe coding. Vous décrivez simplement ce que vous voulez construire en langage clair et l'IA lui donne vie en temps réel. Vous voulez ajouter une fonctionnalité ? Demandez simplement. Vous avez besoin de modifier un flux d'utilisateurs ? Décrivez-le. Si vous êtes nouveau dans le concept, notre guide de vibe coding vous explique tout ce que vous devez savoir.

Oui. Vous pouvez intégrer des outils de paiement comme Stripe pour vendre des abonnements, facturer des services ou proposer des achats ponctuels directement dans votre MVP.

Vous pouvez prévisualiser et partager votre MVP avec les utilisateurs avant son lancement, recueillir des commentaires et l'affiner. Tester en amont vous permet de confirmer la demande et d'améliorer votre produit avant sa publication.

Horizons inclut l'hébergement. Une fois votre MVP prêt, vous pouvez le publier en un clic depuis une plateforme d'hébergement rapide et sécurisée. Vous profitez également d'un nom de domaine personnalisé.

Vous pouvez prévisualiser et partager votre MVP avec les utilisateurs avant son lancement, recueillir des commentaires et l'affiner. Tester en amont vous permet de confirmer la demande et d'améliorer votre produit avant sa publication.

Horizons inclut l'hébergement. Une fois votre MVP prêt, vous pouvez le publier en un clic depuis une plateforme d'hébergement rapide et sécurisée. Vous profitez également d'un nom de domaine personnalisé.

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