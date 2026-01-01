Développement de MVP simplifié grâce à l'IA
Créez, testez et lancez votre projet sans risque
De l'idée au MVP fonctionnel en quelques minutes
Lancement rapide, croissance éclair
Lancez votre MVP en 1 clic et avec tous les outils pour réussir : hébergement, nom de domaine et adresse email professionnelle. Aucun outil tiers, aucune attente.
Solution évolutive
Tout ce dont votre produit a besoin pour évoluer est inclus dans votre pack : bases de données, comptes utilisateurs et stockage de fichiers. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur votre croissance, sans avoir à repenser votre infrastructure.
Prix abordable
De l'idée au MVP fonctionnel en quelques minutes
Lancement rapide, croissance éclair
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Tout ce dont votre produit a besoin pour évoluer est inclus dans votre pack : bases de données, comptes utilisateurs et stockage de fichiers. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur votre croissance, sans avoir à repenser votre infrastructure.
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Le codage Vibe comprime le développement de 45 %, grâce à des outils comme Hostinger AI Builder qui transforment le langage naturel en prototypes fonctionnels en quelques heures au lieu de quelques semaines.
J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎
Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.
Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.
Vous ne croirez pas à quel point il est facile de créer ce que vous voulez pour votre site Web et vos clients en utilisant Hostinger AI Builder!
Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !
J’adore la façon dont les choses se déroulent avec @Hostinger AI Builder ! La nouvelle mise à jour de l’IA a été vraiment amusante à interagir avec. Elle a changé la donne non seulement pour moi, mais j’en connais aussi beaucoup d’autres.
Je me demande comment Hostinger a pu lancer AI Builder... C'est fou la rapidité avec laquelle il permet à quiconque de déployer front et back end.
Je ne peux pas vous dire combien de temps ce projet attendait sur ma liste un jour AVANT que vous ne fassiez l’IA Builder. Je ne sais rien du codage des Web Apps. 0 et le voilà. Mon projet de rêve pour aider les boursiers est LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionnée !
Vous pouvez maintenant créer des applications Web en entrant simplement une invite sur Hostinger AI Builder.
J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.
C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.
Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.
FAQ sur le développement de MVP
Qu'est-ce que le développement de MVP ?
Le développement d'un MVP est le processus de création d'un produit minimum viable : une version simplifiée de votre idée avec quelques fonctionnalités pour la tester auprès de vrais utilisateurs. De cette façon, vous pouvez déterminer si elle résout réellement les problèmes des utilisateurs avant d'investir trop d'argent. Pour en savoir plus, consultez notre guide du MVP.
Quelle est la différence entre un prototype et un MVP ?
Non. Avec Hostinger Horizons, vous pouvez créer un MVP fonctionnel à l'aide de simples requêtes. Aucun codage ni expérience technique n'est nécessaire. Tant que vous pouvez expliquer le problème que votre produit doit résoudre, vous pouvez le créer instantanément avec Horizons.
Comment l'IA de Hostinger Horizons crée-t-elle un MVP ?
Horizons utilise des modèles IA avancés pour générer le code, le design et le contenu à partir de vos requêtes. Il compile ensuite le tout dans une application web fonctionnelle, vous permettant de passer de l'idée au MVP en quelques minutes.
Quand devrais-je choisir un créateur de MVP sans code plutôt que de faire appel à un développeur ?
Utilisez un générateur MVP sans code pour valider votre idée rapidement et à un coût abordable. Une fois que vous avez prouvé qu'il y a une demande et que vous pouvez justifier une personnalisation avancée à grande échelle, engager des développeurs devient une option. En utilisant AI Builder, vous pouvez tester et développer rapidement votre idée sans contraintes financières ou de temps – et lorsque vous êtes prêt à faire appel à des développeurs, vous pouvez exporter le code complet et le remettre directement. Pas de départ à zéro.
Quels sont les coûts du développement d'un MVP ?
Le développement d'un MVP traditionnel peut coûter des milliers d'euros et nécessiter plusieurs semaines de travail. Avec Horizons, commencez gratuitement, sans carte bancaire. Vous recevrez 5 crédits IA pour créer votre premier projet immédiatement.
Le nombre de crédits utilisés dépend de la complexité de chaque requête. Les modifications simples consomment moins d'un crédit, tandis que les demandes plus complexes peuvent en utiliser davantage. Vos crédits gratuits vous permettent de décrire votre MVP, de le voir prendre vie et d'explorer Horizons avant de passer à un pack payant. Lorsque votre projet est prêt, il vous suffit d'opter pour l'un de nos packs. L'hébergement, le nom de domaine et les outils SEO sont inclus : vous avez juste à publier votre MVP en un clic.
Vous n'avez presque plus de crédits ? Rechargez-les à tout moment et suivez votre consommation directement depuis votre tableau de bord.
Dois-je savoir coder pour créer un MVP ?
Aucune du tout. AI Builder utilise une approche conversationnelle de la construction – souvent appelée vibe coding. Vous décrivez simplement ce que vous voulez construire en langage clair et l'IA lui donne vie en temps réel. Vous voulez ajouter une fonctionnalité ? Demandez simplement. Vous avez besoin de modifier un flux d'utilisateurs ? Décrivez-le. Si vous êtes nouveau dans le concept, notre guide de vibe coding vous explique tout ce que vous devez savoir.
Combien de temps faut-il pour créer un MVP avec le créateur de MVP IA Horizons ?
Oui. Vous pouvez intégrer des outils de paiement comme Stripe pour vendre des abonnements, facturer des services ou proposer des achats ponctuels directement dans votre MVP.
Puis-je monétiser un MVP ?
Vous pouvez prévisualiser et partager votre MVP avec les utilisateurs avant son lancement, recueillir des commentaires et l'affiner. Tester en amont vous permet de confirmer la demande et d'améliorer votre produit avant sa publication.
Puis-je modifier mon MVP après sa publication ?
Horizons inclut l'hébergement. Une fois votre MVP prêt, vous pouvez le publier en un clic depuis une plateforme d'hébergement rapide et sécurisée. Vous profitez également d'un nom de domaine personnalisé.
Comment tester un MVP ?
Vous pouvez prévisualiser et partager votre MVP avec les utilisateurs avant son lancement, recueillir des commentaires et l'affiner. Tester en amont vous permet de confirmer la demande et d'améliorer votre produit avant sa publication.
Comment héberger une application web ?
Horizons inclut l'hébergement. Une fois votre MVP prêt, vous pouvez le publier en un clic depuis une plateforme d'hébergement rapide et sécurisée. Vous profitez également d'un nom de domaine personnalisé.