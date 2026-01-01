Avec AI Builder, vous pouvez mettre à jour votre contenu directement dans la fenêtre de prévisualisation. Activez le mode édition, cliquez sur ce que vous voulez modifier et commencez à taper – c’est aussi simple que cela.

Mettez à jour les titres, les paragraphes ou le texte des boutons et voyez vos modifications apparaître en direct. Pas de modules complémentaires, pas de crédits d’IA gaspillés, pas d’attente.