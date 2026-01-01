Créez des outils IA personnalisés, sans configuration ni complication
Des projets amusants aux outils vraiment utiles
Outils de texte
Outils d'image
Outils pratiques
Outils ludiques et tendances
Tout ce dont vous avez besoin pour créer une IA personnalisée
IA intégrée
Création sans codage
Possibilités illimitées
Projets monétisables
Fonctionnement
Ouvrez votre projet Horizons
Créez, modifiez et testez
Publiez et partagez
Templates prêts à être personnalisés
Alpaca (online boutique)
Home decor store
Meridian (digital marketing agency)
Creative agency (dark)
Thompson (content creator)
Haven (furniture store)
Découvrez ce que les utilisateurs pensent de Hostinger Horizons
Le codage Vibe comprime le développement de 45 %, grâce à des outils comme Hostinger AI Builder qui transforment le langage naturel en prototypes fonctionnels en quelques heures au lieu de quelques semaines.
J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎
Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.
Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.
Vous ne croirez pas à quel point il est facile de créer ce que vous voulez pour votre site Web et vos clients en utilisant Hostinger AI Builder!
Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !
J’adore la façon dont les choses se déroulent avec @Hostinger AI Builder ! La nouvelle mise à jour de l’IA a été vraiment amusante à interagir avec. Elle a changé la donne non seulement pour moi, mais j’en connais aussi beaucoup d’autres.
Je me demande comment Hostinger a pu lancer AI Builder... C'est fou la rapidité avec laquelle il permet à quiconque de déployer front et back end.
Je ne peux pas vous dire combien de temps ce projet attendait sur ma liste un jour AVANT que vous ne fassiez l’IA Builder. Je ne sais rien du codage des Web Apps. 0 et le voilà. Mon projet de rêve pour aider les boursiers est LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionnée !
Vous pouvez maintenant créer des applications Web en entrant simplement une invite sur Hostinger AI Builder.
J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.
C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.
Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.
FAQ sur la création d'outils IA personnalisés
Comment créer des outils IA personnalisés ?
Ouvrez simplement votre projet Horizons et discutez avec l'IA : décrivez ce que vous souhaitez créer avec vos propres mots, et laissez Horizons faire le reste. Grâce à l'intégration d'une IA générative, vous pouvez dire adieu aux comptes multiples, au choix d'un modèle spécifique et à la gestion d'une facturation séparée. Envoyez des requêtes pour personnaliser votre projet, puis modifiez manuellement les textes ou les images à tout moment, sans utiliser de crédits. Quand tout est prêt, cliquez sur « Publier » : l'hébergement et le nom de domaine sont déjà inclus dans votre pack.
Pour savoir comment créer une IA avec Horizons, consultez notre présentation de l'IA intégrée à Horizons.
Qui peut utiliser AI Builder pour créer des outils IA personnalisés ?
Les fonctionnalités IA d'Horizons sont adaptées à tous, que vous ayez de l'expérience en programmation ou non. L'outil vous permet de créer tout ce que vous souhaitez : des outils IA personnalisés pour éviter de payer des solutions tierces, une application IA pour monétiser votre audience si vous êtes créateur(trice) de contenu, un outil pour coach sportif ou nutritionniste pour transformer un savoir en revenus.
Il vous suffit de décrire votre idée pour la voir prendre vie. Et si l'inspiration vous manque ou que vous souhaitez partir d'une base existante, parcourez notre bibliothèque de templates prêts à l'emploi.
Quels types de fonctionnalités IA puis-je ajouter à mon application ?
Horizons prend en charge la génération et l'analyse de texte, ainsi que la génération et l'analyse d'images (PNG, WebP, JPEG). Vous pouvez utiliser ces fonctionnalités pour créer vos propres chatbots IA, une IA personnelle, des outils de rédaction, des convertisseurs d'images, des moteurs de recommandation et bien plus encore.
Faut-il payer pour utiliser Horizons ?
Vous pouvez commencer à utiliser Horizons gratuitement. Votre pack inclut des crédits IA pour créer et tester vos projets immédiatement. Une fois vos crédits gratuits utilisés, vous pouvez recharger votre solde à tout moment pour continuer à créer et alimenter les fonctionnalités IA de votre application ou site web. Aucuns frais surprise, aucun coût caché : vous gardez toujours le contrôle de vos dépenses.
Comment fonctionnent les crédits IA ?
Les crédits IA servent à deux choses : créer votre site ou votre application (1 message = 1 crédit) et alimenter les fonctionnalités IA une fois votre projet publié. Pour l'utilisation des fonctionnalités IA dans votre site ou application web, nous utilisons des crédits fractionnés. Autrement dit, vos crédits durent plus longtemps et ne sont utilisés que lorsque vos visiteurs interagissent avec votre outil IA.
Puis-je consulter la consommation de crédits IA de mon application ?
Oui. Votre tableau de bord d'utilisation des crédits IA affiche le détail des crédits utilisés pour la création et les modifications, ainsi que ceux consommés par les fonctionnalités IA de votre application. Vous savez ainsi toujours exactement comment vos crédits sont utilisés.
Dois-je savoir coder pour utiliser le créateur d'outils IA Horizons ?
Pas du tout. AI Builder est conçu pour tout le monde – des non-techniciens aux développeurs expérimentés. Si vous pouvez décrire ce que vous voulez construire, AI Builder peut vous aider à le construire.
Puis-je créer une IA si je possède déjà un pack Hostinger ?
Oui – si vous avez déjà construit un projet avec AI App Builder ou si vous avez codé un site Web avec AI Builder, la fonctionnalité d'IA intégrée est déjà incluse dans votre plan sans frais supplémentaires. Il suffit d'ouvrir un projet existant ou d'en commencer un nouveau, de recharger vos crédits d'IA, et vous êtes prêt à partir.