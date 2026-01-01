Créez des outils IA personnalisés, sans configuration ni complication

Créez des outils IA personnalisés à utiliser, vendre ou partager grâce à l'IA intégrée de Horizons.
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Créez des outils IA personnalisés, sans configuration ni complication

Des projets amusants aux outils vraiment utiles

Créez des outils pour vous, faites des économies sur vos abonnements ou développez un projet pour lequel vos utilisateurs seront prêts à payer. Voici quelques idées pour vous lancer.
Outils de texte

Outils de texte

Créez des applications capables de lire, rédiger et répondre. Des chatbots qui gèrent les questions des clients 24 h/24 aux assistants qui aident les utilisateurs à rédiger des lettres de motivation, organiser des voyages ou trouver la recette idéale.Commencer
Créez des applications qui transforment et créent des visuels. Permettez aux utilisateurs de convertir des photos en illustrations, concevoir des avatars personnalisés, visualiser la rénovation d'une pièce ou produire des maquettes de produits, sans compétences en design.Commencer
Créez des outils intelligents qui feront gagner du temps à vos utilisateurs. Imaginez des formulaires de génération de prospects alimentés par l'IA, des analyseurs de CV, des conseillers budgétaires ou des planificateurs d'entraînement : des applications pratiques qui apportent une vraie valeur au quotidien.Commencer
Créez des outils que les utilisateurs auront envie de partager. Tests de personnalité, tirages de tarot IA, outils pour trouver son sosie de célébrité, générateurs d'histoires pour s'endormir : ils sont amusants à utiliser et encore plus à partager.Commencer

Tout ce dont vous avez besoin pour créer une IA personnalisée

IA intégrée

Aucun compte tiers ni facturation séparée : l'IA est directement intégrée à Horizons. Ouvrez simplement votre projet et donnez vie à toutes vos idées.

Création sans codage

Décrivez simplement ce que vous souhaitez créer et laissez Horizons s'occuper du reste. Aucun codage ni configuration technique : juste votre idée et une conversation.

Possibilités illimitées

Chatbots, assistants IA personnels, générateurs d'images, outils de rédaction, moteurs de recommandation… quels que soient vos projets, Horizons dispose de l'IA pour leur donner vie.

Projets monétisables

Partagez votre projet comme modèle et gagnez 20 % de commission à chaque fois qu’une personne l’utilise pour créer sa propre application et achète son premier plan Horizons.

Fonctionnement

01

Ouvrez votre projet Horizons

Connectez-vous à Horizons et créez un nouveau projet, ou choisissez l'un de nos templates optimisés pour l'IA.
02

Créez, modifiez et testez

Décrivez ce que vous souhaitez que votre application fasse, modifiez-la jusqu'à obtenir exactement le résultat souhaité et testez-la en direct, le tout sans quitter Horizons.
03

Publiez et partagez

Une fois votre projet prêt, publiez-le en un clic. Votre outil alimenté par l'IA est désormais en ligne et prêt à accueillir des utilisateurs. Vous pouvez suivre votre consommation de crédits à tout moment depuis votre tableau de bord.

Templates prêts à être personnalisés

Publiez votre site web plus rapidement : choisissez un template conçu par des professionnels, puis personnalisez-le avec l'IA ou notre éditeur visuel.
Tous les projets
Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Home decor store

Home decor store

Meridian (digital marketing agency)

Meridian (digital marketing agency)

Creative agency (dark)

Creative agency (dark)

Thompson (content creator)

Thompson (content creator)

Haven (furniture store)

Haven (furniture store)

Découvrez ce que les utilisateurs pensent de Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Le codage Vibe comprime le développement de 45 %, grâce à des outils comme Hostinger AI Builder qui transforment le langage naturel en prototypes fonctionnels en quelques heures au lieu de quelques semaines.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Spécialiste du numérique

Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Vous ne croirez pas à quel point il est facile de créer ce que vous voulez pour votre site Web et vos clients en utilisant Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Créateur de contenu

Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !

techmano
techmano
@nice_gamin60974

J’adore la façon dont les choses se déroulent avec @Hostinger AI Builder ! La nouvelle mise à jour de l’IA a été vraiment amusante à interagir avec. Elle a changé la donne non seulement pour moi, mais j’en connais aussi beaucoup d’autres.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Je me demande comment Hostinger a pu lancer AI Builder... C'est fou la rapidité avec laquelle il permet à quiconque de déployer front et back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Je ne peux pas vous dire combien de temps ce projet attendait sur ma liste un jour AVANT que vous ne fassiez l’IA Builder. Je ne sais rien du codage des Web Apps. 0 et le voilà. Mon projet de rêve pour aider les boursiers est LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondateur

Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionnée !

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Vous pouvez maintenant créer des applications Web en entrant simplement une invite sur Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entrepreneur

Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.

Prêt(e) à créer votre premier outil alimenté par l'IA ?

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Aucune carte bancaire requise.

FAQ sur la création d'outils IA personnalisés

Voici les réponses à certaines des questions les plus courantes sur la création d'outils IA avec Horizons.

Ouvrez simplement votre projet Horizons et discutez avec l'IA : décrivez ce que vous souhaitez créer avec vos propres mots, et laissez Horizons faire le reste. Grâce à l'intégration d'une IA générative, vous pouvez dire adieu aux comptes multiples, au choix d'un modèle spécifique et à la gestion d'une facturation séparée. Envoyez des requêtes pour personnaliser votre projet, puis modifiez manuellement les textes ou les images à tout moment, sans utiliser de crédits. Quand tout est prêt, cliquez sur « Publier » : l'hébergement et le nom de domaine sont déjà inclus dans votre pack.

Pour savoir comment créer une IA avec Horizons, consultez notre présentation de l'IA intégrée à Horizons.

Les fonctionnalités IA d'Horizons sont adaptées à tous, que vous ayez de l'expérience en programmation ou non. L'outil vous permet de créer tout ce que vous souhaitez : des outils IA personnalisés pour éviter de payer des solutions tierces, une application IA pour monétiser votre audience si vous êtes créateur(trice) de contenu, un outil pour coach sportif ou nutritionniste pour transformer un savoir en revenus.

Il vous suffit de décrire votre idée pour la voir prendre vie. Et si l'inspiration vous manque ou que vous souhaitez partir d'une base existante, parcourez notre bibliothèque de templates prêts à l'emploi.

Horizons prend en charge la génération et l'analyse de texte, ainsi que la génération et l'analyse d'images (PNG, WebP, JPEG). Vous pouvez utiliser ces fonctionnalités pour créer vos propres chatbots IA, une IA personnelle, des outils de rédaction, des convertisseurs d'images, des moteurs de recommandation et bien plus encore.

Vous pouvez commencer à utiliser Horizons gratuitement. Votre pack inclut des crédits IA pour créer et tester vos projets immédiatement. Une fois vos crédits gratuits utilisés, vous pouvez recharger votre solde à tout moment pour continuer à créer et alimenter les fonctionnalités IA de votre application ou site web. Aucuns frais surprise, aucun coût caché : vous gardez toujours le contrôle de vos dépenses.

Les crédits IA servent à deux choses : créer votre site ou votre application (1 message = 1 crédit) et alimenter les fonctionnalités IA une fois votre projet publié. Pour l'utilisation des fonctionnalités IA dans votre site ou application web, nous utilisons des crédits fractionnés. Autrement dit, vos crédits durent plus longtemps et ne sont utilisés que lorsque vos visiteurs interagissent avec votre outil IA.

Oui. Votre tableau de bord d'utilisation des crédits IA affiche le détail des crédits utilisés pour la création et les modifications, ainsi que ceux consommés par les fonctionnalités IA de votre application. Vous savez ainsi toujours exactement comment vos crédits sont utilisés.

Pas du tout. AI Builder est conçu pour tout le monde – des non-techniciens aux développeurs expérimentés. Si vous pouvez décrire ce que vous voulez construire, AI Builder peut vous aider à le construire.

Oui – si vous avez déjà construit un projet avec AI App Builder ou si vous avez codé un site Web avec AI Builder, la fonctionnalité d'IA intégrée est déjà incluse dans votre plan sans frais supplémentaires. Il suffit d'ouvrir un projet existant ou d'en commencer un nouveau, de recharger vos crédits d'IA, et vous êtes prêt à partir.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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