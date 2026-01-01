Mettez en valeur votre travail grâce à un site ou une application vitrine

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Le codage Vibe comprime le développement de 45 %, grâce à des outils comme Hostinger AI Builder qui transforment le langage naturel en prototypes fonctionnels en quelques heures au lieu de quelques semaines.
J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎
Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.
Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.
Vous ne croirez pas à quel point il est facile de créer ce que vous voulez pour votre site Web et vos clients en utilisant Hostinger AI Builder!
Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !
J’adore la façon dont les choses se déroulent avec @Hostinger AI Builder ! La nouvelle mise à jour de l’IA a été vraiment amusante à interagir avec. Elle a changé la donne non seulement pour moi, mais j’en connais aussi beaucoup d’autres.
Je me demande comment Hostinger a pu lancer AI Builder... C'est fou la rapidité avec laquelle il permet à quiconque de déployer front et back end.
Je ne peux pas vous dire combien de temps ce projet attendait sur ma liste un jour AVANT que vous ne fassiez l’IA Builder. Je ne sais rien du codage des Web Apps. 0 et le voilà. Mon projet de rêve pour aider les boursiers est LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionnée !
Vous pouvez maintenant créer des applications Web en entrant simplement une invite sur Hostinger AI Builder.
J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.
C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.
Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.
FAQ sur les sites et applications vitrines
Qu'est-ce qu'un site vitrine ?
Un site Web vitrine d'entreprise est votre présence professionnelle en ligne – un endroit où les clients potentiels peuvent découvrir qui vous êtes, explorer votre travail et décider d'entrer en contact. Une excellente vitrine comprend généralement une galerie de portfolios ou des pages de projets, des pages de services, des études de cas, des témoignages de clients et une façon claire de réserver un appel ou d'entrer en contact – la combinaison exacte dépend de votre type d'entreprise. Contrairement à une page Web de base, elle est conçue pour faire une forte première impression et transformer les visiteurs en clients. Avec AI Builder, vous pouvez en créer une qui comprend exactement ce dont vous avez besoin – il suffit de la décrire et l'IA s'occupe du reste.
Qui peut créer un site Web ou une application vitrine avec AI Builder ?
Hostinger Horizons s'adresse à tous ceux qui souhaitent renforcer leur présence en ligne et attirer davantage de clients : freelances, artistes, consultants, coachs, agences, petites entreprises et bien d'autres. Si votre activité a besoin d'un site vitrine professionnel, Hostinger Horizons peut créer une solution adaptée à votre façon de travailler.
Comment créer un site vitrine sans compétences techniques ?
Horizons adopte une approche conversationnelle de la création de sites web, aussi appelée vibe coding. Décrivez simplement ce que vous souhaitez en langage naturel, et l'IA le crée pour vous en temps réel.
Vous voulez ajouter un portfolio ? Il suffit de le demander. Besoin d'un formulaire de contact ? Décrivez-le. Envie d'adapter le design aux couleurs de votre marque ? Dites-le à Hostinger Horizons, et le changement est appliqué en quelques secondes.
Hostinger Horizons prend également en charge plus de 80 langues, afin que vous puissiez créer votre site avec vos propres mots, sans connaissances techniques. Si vous découvrez le concept, consultez notre guide du vibe coding.
Puis-je créer un portail client avec AI Builder ?
Oui, et c'est justement l'un des principaux atouts de Horizons. Grâce à son back-end intégré, vous pouvez créer un portail client entièrement personnalisé avec des comptes utilisateurs, le partage de fichiers, le suivi des projets et bien plus encore, le tout à votre image. Vos clients bénéficient d'un espace dédié, professionnel et facile à utiliser, tandis que vous gardez le contrôle total sur les informations et les fonctionnalités auxquelles ils ont accès.
Mon site vitrine sera-t-il référencé sur Google ?
Oui, votre site vitrine bénéficie d'une optimisation SEO intégrée dès sa création. Les fichiers techniques essentiels, comme sitemap.xml, robots.txt et llms.txt, sont générés automatiquement pour aider les moteurs de recherche et les outils IA comme ChatGPT ou Perplexity à comprendre votre contenu, sans aucune configuration technique de votre part.
Vous pouvez également connecter des intégrations marketing pour promouvoir votre site vitrine et toucher de nouveaux clients sur les canaux les plus pertinents.
Comment faire évoluer mon site lorsque mon entreprise se développe ?
Mettre à jour votre site vitrine ou votre application est tout aussi simple que de les créer. Il vous suffit de rouvrir votre projet et de continuer à échanger avec Horizons : décrivez les modifications souhaitées en langage naturel, et l'IA s'occupe du reste. C'est le principe du vibe coding : au lieu d'écrire du code, vous expliquez ce que vous voulez créer ou modifier, et Horizons transforme vos instructions en un site ou une application fonctionnels, sans avoir besoin de compétences en développement.
Et si vous avez des compétences techniques ou souhaitez faire évoluer votre projet par la suite, Horizons vous donne un accès complet au code pour personnaliser votre projet et le faire évoluer sans limite.
Quel budget prévoir pour créer un site vitrine ou une application avec Horizons ?
Vous pouvez commencer gratuitement, sans utiliser votre carte bancaire. Dès votre inscription, vous recevez 5 crédits IA pour commencer à créer immédiatement. Chaque crédit correspond à une requête : décrivez votre idée, apportez des modifications et regardez votre site vitrine ou votre application prendre forme en quelques instants, avant de passer à un pack payant.
À noter : les crédits IA servent aussi à faire fonctionner les fonctionnalités IA intégrées à votre projet, comme un chatbot ou une recherche intelligente. Ils ne sont utilisés que lorsque vos visiteurs interagissent avec ces fonctionnalités.
Prêt à publier ? Les packs payants sont disponibles à partir de 2,99 €/mois et incluent l'hébergement ainsi qu'un nom de domaine. Il ne vous reste plus qu'à publier votre projet pour le mettre en ligne.
Besoin de plus de crédits ? Rechargez votre solde à tout moment et suivez votre consommation directement depuis votre tableau de bord.
Je veux créer un site vitrine : quelle est la différence entre Horizons et le créateur de sites internet de Hostinger ?
Hostinger propose deux façons de créer un site vitrine pour votre entreprise : avec Horizons ou avec le créateur de sites internet de Hostinger. Les deux solutions s'adressent aux utilisateurs sans compétences techniques, mais offrent une expérience de création différente.
Le créateur de sites internet de Hostinger repose sur un éditeur par glisser-déposer. Vous partez d'un template ou générez un site à partir d'une description, puis personnalisez chaque élément à l'aide d'une interface visuelle. C'est la solution idéale pour créer rapidement un site professionnel prêt à être publié.
Horizons adopte une approche entièrement basée sur l'IA. Au lieu de modifier votre site manuellement, vous lui indiquez simplement ce que vous souhaitez créer ou changer, et il s'occupe de le réaliser. Vous pouvez ainsi imaginer, tester et faire évoluer votre projet aussi facilement qu'au cours d'une conversation, avec beaucoup plus de liberté pour créer des fonctionnalités sur mesure. Son back-end intégré permet notamment de développer des espaces clients, des systèmes de connexion ou des applications web complètes. Et si vos besoins évoluent, vous conservez un accès total au code.
En résumé, choisissez le créateur de sites internet de Hostinger si vous préférez une interface visuelle, ou Horizons si vous souhaitez créer votre projet en dialoguant avec l'IA et bénéficier d'une personnalisation plus poussée.