Mettez en valeur votre travail grâce à un site ou une application vitrine

Hostinger propose deux façons de créer un site vitrine pour votre entreprise : avec Horizons ou avec le créateur de sites internet de Hostinger. Les deux solutions s'adressent aux utilisateurs sans compétences techniques, mais offrent une expérience de création différente.



Le créateur de sites internet de Hostinger repose sur un éditeur par glisser-déposer. Vous partez d'un template ou générez un site à partir d'une description, puis personnalisez chaque élément à l'aide d'une interface visuelle. C'est la solution idéale pour créer rapidement un site professionnel prêt à être publié.



Horizons adopte une approche entièrement basée sur l'IA. Au lieu de modifier votre site manuellement, vous lui indiquez simplement ce que vous souhaitez créer ou changer, et il s'occupe de le réaliser. Vous pouvez ainsi imaginer, tester et faire évoluer votre projet aussi facilement qu'au cours d'une conversation, avec beaucoup plus de liberté pour créer des fonctionnalités sur mesure. Son back-end intégré permet notamment de développer des espaces clients, des systèmes de connexion ou des applications web complètes. Et si vos besoins évoluent, vous conservez un accès total au code.



En résumé, choisissez le créateur de sites internet de Hostinger si vous préférez une interface visuelle, ou Horizons si vous souhaitez créer votre projet en dialoguant avec l'IA et bénéficier d'une personnalisation plus poussée.