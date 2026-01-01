Créez votre plateforme de réservation en quelques minutes

Décrivez simplement vos idées et laissez Horizons gérer la création : prise de rendez-vous, réservations de restaurant, etc. Recevez des réservations, envoyez des confirmations et gérez vos rendez-vous depuis le même endroit.
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Tout ce qu'il vous faut pour recevoir des réservations en ligne

De la création de votre page de réservation à l'envoi de confirmations et à la synchronisation de votre calendrier, AI Builder gère tout.

Créez un site ou une application de prise de rendez-vous

Créez une page de réservation en quelques minutes en discutant avec l'IA ou en partant d'un template.
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Tous les outils pour booster votre croissance

Hébergement, nom de domaine et email inclus. Configurez facilement vos outils marketing et de paiement comme Stripe, PayPal, Google AdSense et bien d'autres.

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Envoyez automatiquement des confirmations

Chaque réservation déclenche un email de confirmation instantané. Plus besoin de relancer vos clients ou de gérer les confirmations manuellement.

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Synchronisez vos outils préférés

Connectez votre système de réservation à Google Agenda, Calendly ou aux outils que vous utilisez déjà. Décrivez simplement ce dont vous avez besoin, Horizons gère le reste.
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Votre solution, 100 % personnalisée

Découvrez quelques solutions de réservation créées avec Horizons. Décrivez simplement vos besoins, l'IA s'occupe du reste.
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Réservation de services

Créez une page de réservation pour votre institut de beauté, vos séances de coaching sportif, vos services de ménage, de réparation, de promenade de chiens et bien plus encore. Vos clients réservent en ligne, vous vous concentrez sur votre activité.
Créez un système de réservation pour des restaurants, des locations saisonnières, des espaces de coworking et bien plus encore. Permettez à vos clients de réserver en ligne, à tout moment.
Que vous soyez médecin, dentiste, thérapeute, coach, consultant(e) ou professeur(e), permettez à vos clients de prendre rendez-vous avez vous en toute simplicité.
Vendez des inscriptions à des ateliers, des masterclasses, des webinaires ou des cours en ligne avec des places limitées ou des listes d'attente, le tout depuis une seule plateforme.

Comment créer une page ou application de services avec l'IA

01

Décrivez votre projet

Décrivez le site ou l'application de services dont vous avez besoin et regardez-le prendre vie. Vous pouvez également créer votre projet à partir d'un template pour gagner du temps.
02

Personnalisez et testez

Personnalisez votre projet en discutant avec l'IA. Ajoutez vos services, vos disponibilités et toutes les informations dont vos clients ont besoin. Prévisualisez le résultat avant de le publier.
03

Publiez le résultat en un clic

Publiez votre projet, connectez votre nom de domaine et commencez à recevoir des réservations et rendez-vous.

Templates prêts à être personnalisés

Publiez votre site web plus rapidement : choisissez un template conçu par des professionnels, puis personnalisez-le avec l'IA ou notre éditeur visuel.

Modèles prédéfinis

Prestige (real estate agent)

Prestige (real estate agent)

Medicare (doctor)

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Ayana (chiropractor)

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Besoin de conseils ?

Explorez des tutoriels complets, des guides pratiques et des instructions étape par étape qui vous permettront de passer du statut de débutant(e) à celui de pro de l'IA en un rien de temps. Obtenez tout ce dont vous avez besoin pour créer votre premier projet IA et bien plus encore.
Guide de démarrage

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Améliorez vos requêtes

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Erreurs courantes à éviter

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Découvrez ce que Horizons peut créer pour votre entreprise

Applications et boutiques en ligne

Sites vitrines

Outils internes

CRM personnalisés

Découvrez ce que les utilisateurs pensent de Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Le codage Vibe comprime le développement de 45 %, grâce à des outils comme Hostinger AI Builder qui transforment le langage naturel en prototypes fonctionnels en quelques heures au lieu de quelques semaines.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Spécialiste du numérique

Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Vous ne croirez pas à quel point il est facile de créer ce que vous voulez pour votre site Web et vos clients en utilisant Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Créateur de contenu

Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !

techmano
techmano
@nice_gamin60974

J’adore la façon dont les choses se déroulent avec @Hostinger AI Builder ! La nouvelle mise à jour de l’IA a été vraiment amusante à interagir avec. Elle a changé la donne non seulement pour moi, mais j’en connais aussi beaucoup d’autres.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Je me demande comment Hostinger a pu lancer AI Builder... C'est fou la rapidité avec laquelle il permet à quiconque de déployer front et back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Je ne peux pas vous dire combien de temps ce projet attendait sur ma liste un jour AVANT que vous ne fassiez l’IA Builder. Je ne sais rien du codage des Web Apps. 0 et le voilà. Mon projet de rêve pour aider les boursiers est LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondateur

Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionnée !

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Vous pouvez maintenant créer des applications Web en entrant simplement une invite sur Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entrepreneur

Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.

Prêt(e) à lancer votre plateforme de services personnalisée ?

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Aucune carte bancaire requise

FAQ sur les pages et applications de services

Une page ou une application de réservation personnalisée permet à vos clients de planifier des rendez-vous, de réserver une table ou de s'inscrire à un cours – directement en ligne, à tout moment. Contrairement à un logiciel de réservation standard qui verrouille des fonctionnalités utiles derrière des plans coûteux – ou vous facture pour des choses que vous n'utiliserez jamais – une solution personnalisée est construite autour de vos besoins professionnels exacts. Vos services, votre marque, votre flux de travail et uniquement les fonctionnalités qui comptent réellement pour vous.

Avec AI Builder, vous pouvez construire exactement ce dont vous avez besoin – une simple page de réservation de rendez-vous pour votre salon, un système de réservation pour votre restaurant, un site Web de réservation de cours pour votre studio de fitness ou une page d'inscription à un événement pour votre prochain atelier. Rien de plus ni de moins.

Toute entreprise qui prend des rendez-vous ou des réservations – salons, thérapeutes, coachs, consultants, restaurants, studios de fitness, organisateurs d’événements, agents immobiliers, et plus encore. Si votre entreprise dépend des réservations, AI Builder peut construire une solution personnalisée qui correspond à votre façon de travailler.

Pas du tout. Horizons repose sur une approche conversationnelle de la création, aussi appelée vibe coding. Au lieu de programmer ou de configurer des outils complexes, vous décrivez simplement ce que vous souhaitez créer en langage courant, et l'IA s'occupe du reste, en appliquant vos demandes en temps réel.

Vous souhaitez envoyer un email de confirmation après chaque réservation ? Il suffit de le demander. Synchroniser votre calendrier avec Google Agenda ? Décrivez votre besoin. Modifier les couleurs de votre formulaire de réservation ? Horizons effectue les changements en quelques secondes.

Horizons prend en charge plus de 80 langues, ce qui vous permet de créer dans la langue de votre choix, sans maîtriser le moindre terme technique. Pour découvrir cette nouvelle façon de créer avec l'IA, consultez notre guide du vibe coding.

Oui. Vous pouvez configurer l'envoi automatique d'un email de confirmation après chaque réservation. Vos clients reçoivent ainsi une confirmation instantanée, sans aucune intervention de votre part, ce qui réduit les oublis et limite le risque de rendez-vous manqués.

Oui. Demandez simplement à AI Builder de connecter votre page ou application de réservation à Google Agenda, Calendly ou tout autre outil que vous utilisez déjà – puis suivez les instructions fournies par AI Builder pour obtenir votre clé API. Une fois que vous avez partagé les détails demandés, AI Builder gère le reste.

Oui. Grâce à son back-end intégré, Horizons vous permet de créer des sites et des applications de réservation avec un système d'authentification et de gestion des comptes utilisateurs. Vos clients peuvent ainsi se connecter, consulter leurs réservations à venir, les modifier ou les annuler, sans qu'il soit nécessaire d'ajouter des outils tiers ni d'effectuer une configuration technique.

Mettre à jour votre page de réservation ou application est tout aussi simple que de la construire. Il vous suffit de retourner à votre projet, de l'ouvrir et de continuer à discuter avec AI Builder – décrivez ce que vous voulez changer et il s'occupe du reste. Tout cela fait partie de l'expérience de codage vibe, aucun développeur n'est nécessaire.

Et si vous avez une formation technique ou souhaitez évoluer plus loin dans la ligne, AI Builder vous donne un accès complet au code – afin que vous puissiez l'emmener aussi loin que vous le souhaitez.

C'est très simple : cliquez sur Essayer gratuitement. Aucune carte bancaire n'est requise. Dès votre inscription, vous recevez 5 crédits IA pour commencer à créer immédiatement. Chaque crédit correspond à une requête : décrivez votre page ou votre application de réservation, demandez des modifications et voyez votre projet prendre vie avant de passer à un pack payant.

Bon à savoir : les crédits IA servent également à faire fonctionner les fonctionnalités IA intégrées à votre page ou votre application, comme un chatbot ou une recherche intelligente. Ils ne sont consommés que lorsque vos utilisateurs interagissent avec ces fonctionnalités.

Une fois votre projet prêt à être publié, il vous suffit de passer à l'un de nos packs payants. L'hébergement et le nom de domaine sont inclus, vous n'avez donc rien d'autre à configurer : cliquez sur Publier pour mettre votre page ou votre application de réservation en ligne.

Besoin de plus de crédits ? Vous pouvez recharger votre solde à tout moment et suivre votre consommation directement depuis votre tableau de bord.

Hostinger offre deux façons de construire une page de réservation – avec la plateforme de codage AI Builder et le générateur de site Web par glisser-déposer d'Hostinger – et la différence est déjà dans le nom.

Hostinger Website Builder vous permet de partir d'un modèle ou générer un site Web de réservation à partir d'une description, puis de le personnaliser en glissant-déposant des éléments pré-construits. Il convient parfaitement à tous ceux qui ont besoin d'un site Web de réservation propre et simple rapidement opérationnel.

Horizons adopte une approche conversationnelle – vous discutez avec l'IA et il applique les changements en temps réel, ce qui vous donne beaucoup plus de liberté de personnalisation. Il vous permet également de construire des projets plus avancés, comme des applications de réservation avec connexions utilisateur et fonctionnalité d'adhésion, grâce à son backend intégré. Et pour ceux qui le veulent, un accès complet au code est également disponible.

Les deux outils sont conçus pour les personnes sans connaissances techniques – la différence réside dans la façon dont vous aimez construire et la flexibilité dont vous avez besoin.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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