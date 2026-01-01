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Hébergement, nom de domaine et email inclus. Configurez facilement vos outils marketing et de paiement comme Stripe, PayPal, Google AdSense et bien d'autres.
Envoyez automatiquement des confirmations
Chaque réservation déclenche un email de confirmation instantané. Plus besoin de relancer vos clients ou de gérer les confirmations manuellement.
Synchronisez vos outils préférés
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Le codage Vibe comprime le développement de 45 %, grâce à des outils comme Hostinger AI Builder qui transforment le langage naturel en prototypes fonctionnels en quelques heures au lieu de quelques semaines.
J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎
Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.
Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.
Vous ne croirez pas à quel point il est facile de créer ce que vous voulez pour votre site Web et vos clients en utilisant Hostinger AI Builder!
Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !
J’adore la façon dont les choses se déroulent avec @Hostinger AI Builder ! La nouvelle mise à jour de l’IA a été vraiment amusante à interagir avec. Elle a changé la donne non seulement pour moi, mais j’en connais aussi beaucoup d’autres.
Je me demande comment Hostinger a pu lancer AI Builder... C'est fou la rapidité avec laquelle il permet à quiconque de déployer front et back end.
Je ne peux pas vous dire combien de temps ce projet attendait sur ma liste un jour AVANT que vous ne fassiez l’IA Builder. Je ne sais rien du codage des Web Apps. 0 et le voilà. Mon projet de rêve pour aider les boursiers est LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionnée !
Vous pouvez maintenant créer des applications Web en entrant simplement une invite sur Hostinger AI Builder.
J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.
C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.
Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.
FAQ sur les pages et applications de services
Qu'est-ce qu'une page ou une application de gestion de réservations ?
Une page ou une application de réservation personnalisée permet à vos clients de planifier des rendez-vous, de réserver une table ou de s'inscrire à un cours – directement en ligne, à tout moment. Contrairement à un logiciel de réservation standard qui verrouille des fonctionnalités utiles derrière des plans coûteux – ou vous facture pour des choses que vous n'utiliserez jamais – une solution personnalisée est construite autour de vos besoins professionnels exacts. Vos services, votre marque, votre flux de travail et uniquement les fonctionnalités qui comptent réellement pour vous.
Avec AI Builder, vous pouvez construire exactement ce dont vous avez besoin – une simple page de réservation de rendez-vous pour votre salon, un système de réservation pour votre restaurant, un site Web de réservation de cours pour votre studio de fitness ou une page d'inscription à un événement pour votre prochain atelier. Rien de plus ni de moins.
Quels types d'entreprises peuvent utiliser AI Builder pour prendre des réservations?
Toute entreprise qui prend des rendez-vous ou des réservations – salons, thérapeutes, coachs, consultants, restaurants, studios de fitness, organisateurs d’événements, agents immobiliers, et plus encore. Si votre entreprise dépend des réservations, AI Builder peut construire une solution personnalisée qui correspond à votre façon de travailler.
Ai-je besoin de compétences en programmation ou de connaissances techniques pour créer une page ou une application de gestion de réservations en ligne ?
Pas du tout. Horizons repose sur une approche conversationnelle de la création, aussi appelée vibe coding. Au lieu de programmer ou de configurer des outils complexes, vous décrivez simplement ce que vous souhaitez créer en langage courant, et l'IA s'occupe du reste, en appliquant vos demandes en temps réel.
Vous souhaitez envoyer un email de confirmation après chaque réservation ? Il suffit de le demander. Synchroniser votre calendrier avec Google Agenda ? Décrivez votre besoin. Modifier les couleurs de votre formulaire de réservation ? Horizons effectue les changements en quelques secondes.
Horizons prend en charge plus de 80 langues, ce qui vous permet de créer dans la langue de votre choix, sans maîtriser le moindre terme technique. Pour découvrir cette nouvelle façon de créer avec l'IA, consultez notre guide du vibe coding.
Puis-je envoyer des confirmations de réservation automatiques ?
Oui. Vous pouvez configurer l'envoi automatique d'un email de confirmation après chaque réservation. Vos clients reçoivent ainsi une confirmation instantanée, sans aucune intervention de votre part, ce qui réduit les oublis et limite le risque de rendez-vous manqués.
Puis-je synchroniser ma page ou mon application de gestion de réservations avec Google Agenda ou Calendly ?
Oui. Demandez simplement à AI Builder de connecter votre page ou application de réservation à Google Agenda, Calendly ou tout autre outil que vous utilisez déjà – puis suivez les instructions fournies par AI Builder pour obtenir votre clé API. Une fois que vous avez partagé les détails demandés, AI Builder gère le reste.
Mes clients peuvent-ils créer des comptes et gérer leurs propres réservations ?
Oui. Grâce à son back-end intégré, Horizons vous permet de créer des sites et des applications de réservation avec un système d'authentification et de gestion des comptes utilisateurs. Vos clients peuvent ainsi se connecter, consulter leurs réservations à venir, les modifier ou les annuler, sans qu'il soit nécessaire d'ajouter des outils tiers ni d'effectuer une configuration technique.
Que faire si les besoins de mon entreprise évoluent ?
Mettre à jour votre page de réservation ou application est tout aussi simple que de la construire. Il vous suffit de retourner à votre projet, de l'ouvrir et de continuer à discuter avec AI Builder – décrivez ce que vous voulez changer et il s'occupe du reste. Tout cela fait partie de l'expérience de codage vibe, aucun développeur n'est nécessaire.
Et si vous avez une formation technique ou souhaitez évoluer plus loin dans la ligne, AI Builder vous donne un accès complet au code – afin que vous puissiez l'emmener aussi loin que vous le souhaitez.
Comment créer une page ou une application de gestion de réservations avec Horizons ?
C'est très simple : cliquez sur Essayer gratuitement. Aucune carte bancaire n'est requise. Dès votre inscription, vous recevez 5 crédits IA pour commencer à créer immédiatement. Chaque crédit correspond à une requête : décrivez votre page ou votre application de réservation, demandez des modifications et voyez votre projet prendre vie avant de passer à un pack payant.
Bon à savoir : les crédits IA servent également à faire fonctionner les fonctionnalités IA intégrées à votre page ou votre application, comme un chatbot ou une recherche intelligente. Ils ne sont consommés que lorsque vos utilisateurs interagissent avec ces fonctionnalités.
Une fois votre projet prêt à être publié, il vous suffit de passer à l'un de nos packs payants. L'hébergement et le nom de domaine sont inclus, vous n'avez donc rien d'autre à configurer : cliquez sur Publier pour mettre votre page ou votre application de réservation en ligne.
Besoin de plus de crédits ? Vous pouvez recharger votre solde à tout moment et suivre votre consommation directement depuis votre tableau de bord.
Je veux créer une page de gestion des réservations : quelle est la différence entre Horizons et le créateur de sites internet de Hostinger ?
Hostinger offre deux façons de construire une page de réservation – avec la plateforme de codage AI Builder et le générateur de site Web par glisser-déposer d'Hostinger – et la différence est déjà dans le nom.
Hostinger Website Builder vous permet de partir d'un modèle ou générer un site Web de réservation à partir d'une description, puis de le personnaliser en glissant-déposant des éléments pré-construits. Il convient parfaitement à tous ceux qui ont besoin d'un site Web de réservation propre et simple rapidement opérationnel.
Horizons adopte une approche conversationnelle – vous discutez avec l'IA et il applique les changements en temps réel, ce qui vous donne beaucoup plus de liberté de personnalisation. Il vous permet également de construire des projets plus avancés, comme des applications de réservation avec connexions utilisateur et fonctionnalité d'adhésion, grâce à son backend intégré. Et pour ceux qui le veulent, un accès complet au code est également disponible.
Les deux outils sont conçus pour les personnes sans connaissances techniques – la différence réside dans la façon dont vous aimez construire et la flexibilité dont vous avez besoin.