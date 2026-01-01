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Le codage Vibe comprime le développement de 45 %, grâce à des outils comme Hostinger AI Builder qui transforment le langage naturel en prototypes fonctionnels en quelques heures au lieu de quelques semaines.
J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎
Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.
Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.
Vous ne croirez pas à quel point il est facile de créer ce que vous voulez pour votre site Web et vos clients en utilisant Hostinger AI Builder!
Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !
J’adore la façon dont les choses se déroulent avec @Hostinger AI Builder ! La nouvelle mise à jour de l’IA a été vraiment amusante à interagir avec. Elle a changé la donne non seulement pour moi, mais j’en connais aussi beaucoup d’autres.
Je me demande comment Hostinger a pu lancer AI Builder... C'est fou la rapidité avec laquelle il permet à quiconque de déployer front et back end.
Je ne peux pas vous dire combien de temps ce projet attendait sur ma liste un jour AVANT que vous ne fassiez l’IA Builder. Je ne sais rien du codage des Web Apps. 0 et le voilà. Mon projet de rêve pour aider les boursiers est LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionnée !
Vous pouvez maintenant créer des applications Web en entrant simplement une invite sur Hostinger AI Builder.
J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.
C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.
Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.
FAQ sur les CRM personnalisés
Qu'est-ce qu'un CRM personnalisé ?
Un CRM personnalisé (Customer Relationship Manager) est un outil conçu spécifiquement autour du fonctionnement de votre entreprise – vos étapes pipeline, vos champs de contact, votre processus de suivi. Contrairement aux CRM standard comme HubSpot ou Salesforce qui sont livrés avec des fonctionnalités que vous n'utiliserez peut-être jamais, un CRM personnalisé vous donne exactement ce dont vous avez besoin et rien de ce que vous n'avez pas. Avec AI Builder, vous pouvez en construire un en décrivant simplement le fonctionnement de votre entreprise – aucun codage ou connaissance technique requis.
Pourquoi créer un CRM sur mesure plutôt que d'utiliser un CRM prêt à l'emploi ?
Les CRM prêts à l'emploi répondent aux besoins de nombreuses entreprises, mais ils ne s'adaptent pas toujours à votre façon de travailler. Ils incluent souvent des fonctionnalités inutiles, limitent certaines options aux offres les plus coûteuses et leur tarif augmente généralement à mesure que votre équipe se développe. Avec Horizons, vous créez un CRM conçu pour votre activité, avec les champs, les processus et les fonctionnalités dont vous avez réellement besoin. Vous n'avez pas à adapter votre organisation à un logiciel standard : c'est votre CRM qui s'adapte à votre entreprise, sans restrictions de plateforme ni coûts imprévus.
Quels types de CRM puis-je créer avec Horizons ?
Avec Horizons, vous pouvez créer un CRM sur mesure pour presque tous les secteurs d'activité. Voici quelques exemples d'utilisations :
- CRM pour les équipes commerciales : centralisez vos prospects, suivez vos opportunités et gérez votre pipeline de vente.
- CRM pour les associations : gérez les donateurs, entretenez vos relations et suivez vos campagnes de collecte de fonds.
- CRM pour les cabinets d'avocats : organisez vos dossiers clients, suivez les échanges et respectez les échéances importantes.
- CRM pour le recrutement : suivez les candidats, gérez votre pipeline de recrutement et optimisez votre processus d'embauche.
- CRM pour les agents d'assurance : gérez les contrats, suivez les renouvellements et développez la relation avec vos clients.
- CRM pour les conseillers financiers : centralisez les informations clients, suivez les interactions et planifiez vos relances.
- CRM pour les consultants : gérez vos missions, suivez le temps passé et gardez une vue d'ensemble sur vos projets.
Vous ne trouvez pas votre secteur d'activité ? Aucun problème. Décrivez simplement votre processus de gestion de la relation client, et Horizons créera un CRM adapté à votre façon de travailler. Pour voir ce qu'il est possible de réaliser, consultez notre guide sur la création d'un CRM commercial (en anglais). Les mêmes principes peuvent être appliqués à presque tous les types d'entreprises.
Ai-je besoin de compétences en programmation ou de connaissances techniques pour créer un CRM sur mesure ?
Pas du tout. Horizons repose sur une approche conversationnelle de la création, aussi appelée vibe coding. Au lieu de configurer un logiciel complexe ou d'écrire du code, il vous suffit de décrire le fonctionnement de votre entreprise, et l'IA crée un CRM adapté à vos besoins en temps réel. Vous souhaitez ajouter une nouvelle étape à votre pipeline commercial ? Il suffit de le demander. Besoin d'un champ personnalisé pour vos contacts ? Décrivez-le. Vous voulez modifier la présentation de votre CRM ? Horizons applique les changements en quelques secondes.
Si vous découvrez le vibe coding, consultez notre guide dédié pour apprendre à créer votre premier projet avec l'IA.
Le CRM peut-il être utilisé par plusieurs membres de mon équipe ?
Oui. Grâce à son back-end intégré, Horizons inclut nativement la gestion des comptes utilisateurs et des droits d'accès. Vous pouvez définir précisément qui peut se connecter à votre CRM, quelles informations chaque utilisateur peut consulter et quelles actions il est autorisé à effectuer, sans avoir à configurer de système externe ni de base de données.
Que faire si les besoins de mon entreprise évoluent ?
Mettre à jour votre CRM est tout aussi simple que de le construire. Il vous suffit de retourner à votre projet, de l'ouvrir et de continuer à discuter avec AI Builder – décrivez ce que vous voulez changer et il s'occupe du reste. Tout cela fait partie de l'expérience de codage vibe, aucun développeur n'est nécessaire.
Et si vous avez une formation technique ou si vous voulez évoluer plus loin dans la ligne, AI Builder vous donne un accès complet au code – afin que vous puissiez le mener aussi loin que vous le souhaitez.
Comment créer un CRM sur mesure avec Horizons ?
Juste ici – cliquez simplement sur « Commencer gratuitement ». Aucune carte de crédit n'est requise. Une fois que vous y êtes, vous obtiendrez 5 crédits d'IA pour commencer à construire immédiatement. L'utilisation du crédit dépend de la complexité de chaque invite – les réglages plus simples coûtent moins cher qu'un crédit, les builds plus importants peuvent utiliser plus. Vos crédits gratuits suffisent à décrire votre CRM, à le voir prendre vie et à obtenir une réelle sensation pour AI Builder avant de s'engager dans quoi que ce soit.
Les crédits d'IA sont également utilisés pour alimenter toutes les fonctionnalités d'IA à l'intérieur de votre CRM – comme un chatbot ou une recherche intelligente – mais seulement lorsque vos utilisateurs interagissent réellement avec eux.
Quand vous êtes prêt à publier, passez simplement à l'un de nos plans payants. L'hébergement et le domaine sont déjà inclus, il n'y a donc rien d'autre à configurer – appuyez simplement sur publier et votre CRM est mis en ligne.
Vous manquez de crédits ? Vous pouvez recharger à tout moment et suivre votre utilisation à partir du tableau de bord.