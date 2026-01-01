Optimisez vos applications et sites web grâce à l'IA intégrée

Ajoutez des fonctionnalités IA interactives : chatbots, générateurs d'images ou assistants intelligents, directement sur votre site ou application web. Pas de compte ChatGPT®, pas de facturation tierce, ni de configuration technique. Décrivez simplement vos besoins et publiez votre solution en quelques minutes.
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L'IA intégrée à vos sites et applications web : une solution complète et prête à l'emploi

Avec AI Builder, l'IA n'est pas quelque chose que vous ajoutez à votre application Web ou à votre site Web — elle est déjà intégrée à votre projet. Elle est toujours activée, toujours prête — aucune inscription, aucun outil à installer, aucune configuration supplémentaire requise.
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IA intégrée

Intégrez l'IA à vos sites et applications web en toute simplicité

Une configuration instantanée

Décrivez la fonctionnalité d'IA que vous souhaitez en langage clair — AI Builder la construit et connecte l'IA instantanément. Aucune intégration tierce, aucune configuration manuelle.
Les crédits IA sont intégrés à votre plan AI Builder. Pas de facturation séparée, pas de frais surprise. Tout ce dont vous avez besoin est déjà couvert.
Sachez toujours où vous en êtes : suivez exactement l’utilisation de vos crédits d’IA depuis votre tableau de bord AI Builder. Tout en un seul endroit, aucune plateforme externe à vérifier.
Des chatbots et générateurs d'images du support client aux assistants personnalisés et aux outils de quiz – si vous pouvez le décrire, AI Builder peut l'intégrer à votre application web ou site web.

Découvrez ce que les utilisateurs pensent de Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Le codage Vibe comprime le développement de 45 %, grâce à des outils comme Hostinger AI Builder qui transforment le langage naturel en prototypes fonctionnels en quelques heures au lieu de quelques semaines.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

J’ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil @Hostinger AI Builder et je dois dire que j’ai été impressionné. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder peut être l'outil de code vibe le plus efficace pour créer des applications à un million de dollars.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Spécialiste du numérique

Hostinger AI Builder est une nouvelle façon innovante de créer des MVP et de tester des idées avant d'y aller.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Vous ne croirez pas à quel point il est facile de créer ce que vous voulez pour votre site Web et vos clients en utilisant Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Créateur de contenu

Hostinger AI Builder est un outil avec lequel vous pouvez construire une idée que vous avez eue – vous avez juste besoin de l'expliquer, et il fonctionne juste.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

J’adore la façon dont les choses se déroulent avec @Hostinger AI Builder ! La nouvelle mise à jour de l’IA a été vraiment amusante à interagir avec. Elle a changé la donne non seulement pour moi, mais j’en connais aussi beaucoup d’autres.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Je me demande comment Hostinger a pu lancer AI Builder... C'est fou la rapidité avec laquelle il permet à quiconque de déployer front et back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Je ne peux pas vous dire combien de temps ce projet attendait sur ma liste un jour AVANT que vous ne fassiez l’IA Builder. Je ne sais rien du codage des Web Apps. 0 et le voilà. Mon projet de rêve pour aider les boursiers est LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondateur

Hostinger AI Builder change vraiment la donne par rapport à tout le reste. Il était si facile de mettre en place un sous-domaine pour mon blog sur mon application web – j’ai dit : « Wow ! »

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Vous pouvez maintenant créer des applications Web en entrant simplement une invite sur Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

J'ai essayé Hostinger AI Builder et ça change la donne ! Ce générateur d'applications d'IA sans code crée des sites Web et des applications élégants en quelques minutes — conçoit, code et écrit pour vous.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entrepreneur

Vous pouvez construire des trucs plutôt sympas avec Hostinger AI Builder. C'est différent d'un constructeur de site web typique – c'est plus.

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