Créez un prototype fonctionnel en quelques minutes grâce à l'IA
Créez plus qu'une simple maquette
Création simplifiée
Interactivité intégrée
Partage en 1 clic
Modifications à la demande
Rendu réaliste
Solution évolutive
Comment créer un prototype interactif avec l'IA
Décrivez votre idée
Peaufinez votre projet en échangeant avec l'IA
Partagez votre prototype et recueillez des retours
Besoin d'aide pour vous lancer ?
Découvrez ce que Horizons peut créer pour votre entreprise
Découvrez ce que les utilisateurs pensent de Hostinger Horizons
Le codage Vibe comprime le développement de 45 %, grâce à des outils comme Hostinger AI Builder qui transforment le langage naturel en prototypes fonctionnels en quelques heures au lieu de quelques semaines.
J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎
Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.
Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.
Vous ne croirez pas à quel point il est facile de créer ce que vous voulez pour votre site Web et vos clients en utilisant Hostinger AI Builder!
Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !
J’adore la façon dont les choses se déroulent avec @Hostinger AI Builder ! La nouvelle mise à jour de l’IA a été vraiment amusante à interagir avec. Elle a changé la donne non seulement pour moi, mais j’en connais aussi beaucoup d’autres.
Je me demande comment Hostinger a pu lancer AI Builder... C'est fou la rapidité avec laquelle il permet à quiconque de déployer front et back end.
Je ne peux pas vous dire combien de temps ce projet attendait sur ma liste un jour AVANT que vous ne fassiez l’IA Builder. Je ne sais rien du codage des Web Apps. 0 et le voilà. Mon projet de rêve pour aider les boursiers est LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionnée !
Vous pouvez maintenant créer des applications Web en entrant simplement une invite sur Hostinger AI Builder.
J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.
C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.
Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.
FAQ sur le prototypage IA
Qu'est-ce que le prototypage IA ?
Le prototypage IA est le processus qui consiste à transformer une idée en un aperçu fonctionnel et interactif de votre application ou site Web – en utilisant l'IA pour gérer la conception, la mise en page et les fonctionnalités à votre place. Au lieu de passer des semaines dans des outils de conception ou d'attendre un développeur, vous décrivez simplement ce que vous voulez et l'IA le construit en quelques minutes. Avec AI Builder, votre prototype n'est pas seulement une maquette – c'est un aperçu fonctionnel et partageable que vous pouvez tester et affiner avant de vous engager dans un développement complet.
Vous voulez en savoir plus sur le processus de prototypage? Consultez notre guide du prototypage logiciel pour une plongée plus approfondie.
À qui s'adresse le prototypage AI Builder AI ?
Toute personne qui a une idée qu’elle souhaite visualiser, tester ou partager avant de s’engager dans un développement complet. Cela inclut :
- Fondateurs et entrepreneurs – validez votre concept auprès des investisseurs ou des premiers utilisateurs avant de dépenser dans le développement.
- Gestionnaires de produits – transformez les exigences en prototypes interactifs pour aligner les parties prenantes et réduire les cycles de révision.
- Pigistes et agences – montrez aux clients exactement comment leur projet sera et fonctionnera avant de le construire.
- Concepteurs – donnez vie aux concepts sans attendre un développeur.
- Toute personne ayant une idée – si vous pouvez la décrire, AI Builder peut la construire.
Aucune compétence en conception, aucune connaissance en codage et aucune formation technique requise.
Quelle est la différence entre une maquette fonctionnelle (wireframe) et un prototype ?
Un wireframe est un schéma visuel de base – il montre la structure et la mise en page sans style ni interactivité. Un prototype va plus loin – il ressemble à la vraie chose, avec des interactions fonctionnelles, du contenu réel et un design fonctionnel. Avec AI Builder, vous sautez entièrement l’étape du wireframe et passez directement à un prototype entièrement interactif, juste en décrivant ce dont vous avez besoin.
Quelle est la différence entre un prototype et un MVP ?
Les prototypes et les MVP (produits minimum viables) sont souvent confondus, mais ils répondent à des objectifs différents.
Un prototype sert à visualiser et valider une idée. Il s'agit d'une version interactive que vous pouvez partager avec des parties prenantes, des investisseurs ou des utilisateurs afin de recueillir des retours avant de lancer le développement. Il n'a pas besoin d'être entièrement fonctionnel ni prêt à être utilisé en conditions réelles.
Un MVP, en revanche, est la première version fonctionnelle de votre produit. Il inclut uniquement les fonctionnalités essentielles pour être lancé, attirer ses premiers utilisateurs et recueillir des données d'usage réelles.
En résumé, un prototype vous aide à valider une idée, tandis qu'un MVP vous permet de la tester sur le marché. Avec Horizons, vous pouvez faire les deux : commencer par un prototype, recueillir des retours, puis le faire évoluer en un produit pleinement fonctionnel, sans repartir de zéro. Pour en savoir plus, consultez notre guide sur les différences entre un prototype et un MVP.
Ai-je besoin de compétences en design ou en programmation pour créer un prototype ?
Aucun du tout. AI Builder utilise une approche conversationnelle de la construction – souvent appelée vibe coding. Vous décrivez simplement ce que vous voulez en langage clair et l'IA le construit pour vous en temps réel. Vous voulez ajuster la mise en page? Demandez simplement. Besoin de modifier un flux utilisateur? Décrivez-le. Si vous êtes nouveau dans le concept, notre vibe coding guide vous explique tout ce que vous devez savoir.
Comment partager mon prototype et recueillir des retours ?
Une fois votre prototype prêt, publiez-le et partagez-le via un simple lien avec vos investisseurs, clients ou utilisateurs test. Ils peuvent l'essayer directement, puis vous pouvez l'améliorer en fonction de leurs retours en discutant simplement avec Horizons.
Puis-je transformer mon prototype en un vrai produit fonctionnel ?
Oui, et c'est précisément ce qui distingue Horizons des outils de prototypage traditionnels. Une fois votre prototype prêt, transformez-le en site web ou en application en ligne en un clic. L'hébergement, le nom de domaine et l'adresse email professionnelle sont déjà inclus dans votre pack.
Grâce à son backend intégré, Horizons inclut les bases de données, les comptes utilisateurs et le stockage de fichiers nécessaires à votre projet. Ainsi, lorsque vous êtes prêt(e) à passer à la vitesse supérieure, tout est déjà en place. Pas besoin de repartir de zéro ni de connecter des outils tiers.
Combien coûte la construction d'un prototype avec AI Builder prototype builder ?
Vous pouvez commencer gratuitement, sans utiliser votre carte bancaire. Dès votre inscription, vous recevez 5 crédits IA pour créer immédiatement votre prototype. Chaque crédit correspond à une requête : décrivez votre idée, apportez des modifications et voyez votre prototype prendre vie avant de passer à un pack payant. Lorsque vous êtes prêt à le publier, il vous suffit de choisir l'un de nos packs payants. L'hébergement et le nom de domaine sont inclus, vous n'avez donc rien d'autre à configurer : cliquez sur Publier pour mettre votre prototype en ligne.