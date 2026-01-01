Créez un prototype fonctionnel en quelques minutes grâce à l'IA

Les prototypes et les MVP (produits minimum viables) sont souvent confondus, mais ils répondent à des objectifs différents.



Un prototype sert à visualiser et valider une idée. Il s'agit d'une version interactive que vous pouvez partager avec des parties prenantes, des investisseurs ou des utilisateurs afin de recueillir des retours avant de lancer le développement. Il n'a pas besoin d'être entièrement fonctionnel ni prêt à être utilisé en conditions réelles.



Un MVP, en revanche, est la première version fonctionnelle de votre produit. Il inclut uniquement les fonctionnalités essentielles pour être lancé, attirer ses premiers utilisateurs et recueillir des données d'usage réelles.



En résumé, un prototype vous aide à valider une idée, tandis qu'un MVP vous permet de la tester sur le marché. Avec Horizons, vous pouvez faire les deux : commencer par un prototype, recueillir des retours, puis le faire évoluer en un produit pleinement fonctionnel, sans repartir de zéro. Pour en savoir plus, consultez notre guide sur les différences entre un prototype et un MVP.