Le coût dépend de l'approche choisie. Développer votre application vous-même demande du temps, mais limite les dépenses. Faire appel à des développeurs peut en revanche représenter un investissement important. Avec un créateur d'applications SaaS no-code comme Hostinger Horizons, vous profitez d'une solution abordable, avec des packs accessibles dès 2,99 €/mois, pour créer, tester et lancer votre produit SaaS sans investissement initial conséquent.

Vous pouvez commencer gratuitement, sans carte bancaire. Vous recevrez 5 crédits IA pour créer votre premier projet immédiatement. Le nombre de crédits utilisés dépend de la complexité de chaque requête. Les modifications simples consomment moins d'un crédit, tandis que les demandes plus complexes peuvent en utiliser davantage. Vos crédits gratuits vous permettent de décrire votre application SaaS, de la voir prendre vie et d'explorer Horizons avant de passer à un pack payant.

Lorsque votre projet est prêt, il vous suffit d'opter pour l'un de nos packs payants. L'hébergement, le nom de domaine et les outils SEO sont inclus : vous avez juste à publier votre application SaaS en un clic.

Vous n'avez presque plus de crédits ? Rechargez-les à tout moment et suivez votre consommation directement depuis votre tableau de bord.