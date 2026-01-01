Développement d'applications SaaS simplifié

Transformez facilement votre idée d'application micro SaaS en produit live à l'aide de la plateforme sans code Hostinger AI Builder.
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Développement d'applications SaaS simplifié

Créez plus rapidement et plus facilement avec le créateur de SaaS no-code Horizons

Tout ce dont vous avez besoin pour créer, publier et développer votre SaaS.

Partenaire IA tout-en-un

Décrivez votre idée de SaaS et laissez l'IA s'occuper du reste : du back-end jusqu'à l'interface. Obtenez un produit entièrement fonctionnel prêt à être lancé en quelques minutes, sans codage ni expertise technique.
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Solution clé en main pour vous lancer

Hébergement web, nom de domaine, boîte email et optimisation SEO : tout est inclus. Profitez d'une solution tout-en-un sans comptes multiples ni configuration complexe.

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Back-end intégré

Votre SaaS dispose de tout ce qu'il faut pour fonctionner comme un véritable produit dès le départ : bases de données, comptes utilisateurs et stockage de fichiers intégrés. Aucun outil externe n'est nécessaire.

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Revenus récurrents

Proposez plusieurs abonnements et permettez à vos clients de changer facilement d'offre. 0 % de frais de transaction et intégration native de Stripe : générez des revenus récurrents en toute simplicité.
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Exemples de solutions SaaS que vous pouvez créer : aucun codage, juste votre créativité.

Découvrez des exemples d'applications SaaS créées avec Hostinger Horizons. Décrivez simplement vos besoins et laissez l'IA se charger du reste.
Exemples de solutions SaaS que vous pouvez créer : aucun codage, juste votre créativité.

Micro SaaS de formations

Créez des outils de formation comme des mini-cours, des exercices de langues ou des systèmes de certification. Permettez aux formateurs et aux petites équipes pédagogiques d'organiser leurs contenus et de suivre les progrès des étudiants sans la complexité d'un LMS complet.Commencer à créer
Aidez les entreprises à gérer leurs prospects, renforcer leurs relations clients et conclure davantage de ventes. Créez un CRM personnalisé et vendez-le sous forme d'abonnement à des équipes commerciales ou des agences.Commencer à créer
Aidez vos utilisateurs à générer des légendes, des idées de publication, des hashtags, des accroches et des contenus prêts à être publiés à partir de simples requêtes.Commencer à créer
Permettez aux restaurants de gérer les réservations, les disponibilités des tables et les confirmations automatiques. Créez un outil de réservation spécialisé pour les professionnels de la restauration.Commencer à créer
Créez une application dédiée au fitness : programmes d'entraînement, suivi des progrès, régime alimentaire ou défis sportifs. Aidez vos utilisateurs à atteindre leurs objectifs tout en vendant vos programmes.Commencer à créer
Créez votre propre plateforme de podcast, partagez vos épisodes et développez votre audience. Monétisez votre contenu grâce à des abonnements premium ou des accès exclusifs.Commencer à créer
Créez une plateforme réservée à vos membres et proposez du contenu exclusif, des formations ou une communauté. Définissez vos tarifs, gérez les abonnements et générez des revenus chaque mois.Commencer à créer

Comment créer une application SaaS

01

Décrivez votre idée

Décrivez les fonctionnalités souhaitées pour votre application SaaS et regardez-les prendre vie sous vos yeux. Vous pouvez également partir d'un template pour créer encore plus rapidement.
02

Personnalisez et testez

Affinez votre application en discutant avec l'IA. Ajoutez des fonctionnalités, configurez les paiements et les connexions, puis testez-la en temps réel avant son lancement.
03

Publiez votre MVP en un clic

Publiez votre produit en un clic et lancez votre SaaS instantanément. Hébergement, nom de domaine et optimisation SEO sont inclus. Accueillez vos premiers utilisateurs sans attendre.

Templates prêts à être personnalisés

Publiez votre site web plus rapidement : choisissez un template conçu par des professionnels, puis personnalisez-le avec l'IA ou notre éditeur visuel.

Modèles prédéfinis

Live Q&A tool

Live Q&A tool

Real estate CRM

Real estate CRM

Quiz maker (modern)

Quiz maker (modern)

Envie d'aller plus loin ?

Explorez des tutoriels complets, des guides pratiques et des instructions étape par étape qui vous permettront de passer du statut de débutant(e) à celui de pro de l'IA en un rien de temps. Obtenez tout ce dont vous avez besoin pour créer votre premier projet IA et bien plus encore.
Qu'est-ce qu'un SaaS

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Tutoriel
Comment créer un produit SaaS

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Idées de micro SaaS

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Tutoriel
Vidéo

D'autres façons de générer des revenus avec Horizons

Vente en ligne

Services sur rendez-vous

Outils IA personnalisés

Templates monétisables

Découvrez ce que les utilisateurs pensent de Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Le codage Vibe comprime le développement de 45 %, grâce à des outils comme Hostinger AI Builder qui transforment le langage naturel en prototypes fonctionnels en quelques heures au lieu de quelques semaines.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Spécialiste du numérique

Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Vous ne croirez pas à quel point il est facile de créer ce que vous voulez pour votre site Web et vos clients en utilisant Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Créateur de contenu

Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !

techmano
techmano
@nice_gamin60974

J’adore la façon dont les choses se déroulent avec @Hostinger AI Builder ! La nouvelle mise à jour de l’IA a été vraiment amusante à interagir avec. Elle a changé la donne non seulement pour moi, mais j’en connais aussi beaucoup d’autres.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Je me demande comment Hostinger a pu lancer AI Builder... C'est fou la rapidité avec laquelle il permet à quiconque de déployer front et back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Je ne peux pas vous dire combien de temps ce projet attendait sur ma liste un jour AVANT que vous ne fassiez l’IA Builder. Je ne sais rien du codage des Web Apps. 0 et le voilà. Mon projet de rêve pour aider les boursiers est LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondateur

Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionnée !

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Vous pouvez maintenant créer des applications Web en entrant simplement une invite sur Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entrepreneur

Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.

Prêt(e) à concrétiser votre idée de projet unique ?

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Aucune carte bancaire requise

FAQ sur le développement d'applications SaaS

Le développement d'applications SaaS (Software as a Service) consiste à créer des outils ou services hébergés sur le cloud auxquels les utilisateurs accèdent via un navigateur web, généralement par abonnement. Contrairement aux logiciels traditionnels, ces applications ne nécessitent ni téléchargement ni installation : tout fonctionne en ligne.

Vous cherchez des opportunités adaptées aux start-up ? Consultez notre liste d'idées SaaS pour vous inspirer.

Non. Vous pouvez apprendre à coder en HTML, CSS, JavaScript et à utiliser des frameworks comme Node.js ou Django, ou bien éviter cette complexité grâce à des plateformes sans code telles que Hostinger Horizons. Avec ces dernières, vous avez juste à décrire votre idée pour obtenir une application SaaS opérationnelle et prête à être publiée.

Pour vous inspirer, découvrez nos exemples préférés de micro‑SaaS.

Le coût dépend de l'approche choisie. Développer votre application vous-même demande du temps, mais limite les dépenses. Faire appel à des développeurs peut en revanche représenter un investissement important. Avec un créateur d'applications SaaS no-code comme Hostinger Horizons, vous profitez d'une solution abordable, avec des packs accessibles dès 2,99 €/mois, pour créer, tester et lancer votre produit SaaS sans investissement initial conséquent.

Vous pouvez commencer gratuitement, sans carte bancaire. Vous recevrez 5 crédits IA pour créer votre premier projet immédiatement. Le nombre de crédits utilisés dépend de la complexité de chaque requête. Les modifications simples consomment moins d'un crédit, tandis que les demandes plus complexes peuvent en utiliser davantage. Vos crédits gratuits vous permettent de décrire votre application SaaS, de la voir prendre vie et d'explorer Horizons avant de passer à un pack payant.

Lorsque votre projet est prêt, il vous suffit d'opter pour l'un de nos packs payants. L'hébergement, le nom de domaine et les outils SEO sont inclus : vous avez juste à publier votre application SaaS en un clic.

Vous n'avez presque plus de crédits ? Rechargez-les à tout moment et suivez votre consommation directement depuis votre tableau de bord.

Vous pouvez monétiser les applications SaaS via des abonnements mensuels, des plans premium étagés, des achats intégrés ou des publicités. Hostinger AI Builder s’intègre à des systèmes de paiement comme Stripe, facilitant ainsi la configuration de la facturation.

Une stratégie de marketing SaaS efficace combine le référencement (SEO), les campagnes sur les réseaux sociaux, la publicité payante, le marketing par email et les partenariats avec des influenceurs. Il est essentiel d'identifier votre audience cible et de mettre en avant la valeur de votre application.

Pour en savoir plus, consultez notre guide du marketing SaaS.

Un micro‑SaaS est une application SaaS très spécialisée qui cible une niche précise, souvent créée et gérée par une petite équipe ou même par un(e) autoentrepreneur(e). Ce type de site est plus rapide à lancer et plus simple à gérer.

Vous souhaitez en savoir plus ? Consultez notre guide micro‑SaaS.

La maintenance comprend la mise à jour régulière de votre application, la correction de bugs, l'amélioration de la sécurité et l'ajout de nouvelles fonctionnalités. Hostinger AI Builder simplifie cela en regroupant les mises à jour, l'hébergement et la surveillance en une seule plateforme transparente.

Les tests vous aident à détecter les bogues et à vérifier que votre application SaaS fonctionne sur tous les appareils. Vous pouvez essayer les fonctionnalités manuellement ou utiliser des outils automatisés. Hostinger Horizons vous permet de prévisualiser et de tester votre application dans un environnement bac à sable avant de la publier.

La sécurité SaaS consiste à protéger les données des utilisateurs, à utiliser une authentification forte et un certificat SSL et à vérifier régulièrement la présence de vulnérabilités. Hostinger Horizons intègre ces principales fonctionnalités de sécurité, vous permettant de lancer votre application en toute confiance.

Traditionnellement, le déploiement et l'hébergement nécessitent la mise en place de serveurs, la configuration d'environnements et la gestion de domaines. Avec Hostinger AI Builder, tout est intégré — vous construisez et lancez en un seul endroit, avec l'hébergement, les domaines personnalisés et SSL inclus.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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