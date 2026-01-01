Vos idées concrétisées par une IA de pointe

Avec Hostinger AI Builder, vos sites Web sont soutenus par une technologie d'IA de premier plan, testée et réglée pour la créativité, la précision et la confidentialité.
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Vos idées, nos outils

Horizons utilise les modèles de langage les plus puissants disponibles, entraînés sur de vastes ensembles de données. Que vous rédigiez du contenu, conceviez des mises en page ou développiez des outils en ligne, notre IA comprend vos requêtes et fournit des résultats correspondants à vos attentes.

Et parce que votre confidentialité est essentielle, nous n'utilisons jamais vos requêtes ni les données de vos projets pour entraîner les modèles.

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RAPIDITÉ, SÉCURITÉ ET ÉVOLUTIVITÉ

Une IA qui vous aide à créer plus vite, mieux et plus facilement

Technologie de pointe

Nous évaluons régulièrement les meilleurs modèles d'IA disponibles et mettons à jour nos systèmes afin que vous ayez toujours accès aux outils les plus stables et performants. Inutile de tester, de mettre à jour ou d'intégrer vous-même.
Aucune commande spéciale n'est requise. Décrivez simplement votre idée dans l'une des plus de 80 langues prises en charge et l'IA crée, rédige et structure votre projet pour vous.
Vos conversations et vos sites Web sont privés. Contrairement à certains autres outils d’IA, AI Builder n’utilise pas vos données pour former ses modèles. Ce que vous créez reste le vôtre.
Des landing pages aux applications interactives, vos sites prennent forme en quelques minutes. Vous pouvez prévisualiser, modifier et publier en un clic.

Découvrez ce que les utilisateurs pensent de Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Le codage Vibe comprime le développement de 45 %, grâce à des outils comme Hostinger AI Builder qui transforment le langage naturel en prototypes fonctionnels en quelques heures au lieu de quelques semaines.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

J’ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil @Hostinger AI Builder et je dois dire que j’ai été impressionné. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder peut être l'outil de code vibe le plus efficace pour créer des applications à un million de dollars.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Spécialiste du numérique

Hostinger AI Builder est une nouvelle façon innovante de créer des MVP et de tester des idées avant d'y aller.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Vous ne croirez pas à quel point il est facile de créer ce que vous voulez pour votre site Web et vos clients en utilisant Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Créateur de contenu

Hostinger AI Builder est un outil avec lequel vous pouvez construire une idée que vous avez eue – vous avez juste besoin de l'expliquer, et il fonctionne juste.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

J’adore la façon dont les choses se déroulent avec @Hostinger AI Builder ! La nouvelle mise à jour de l’IA a été vraiment amusante à interagir avec. Elle a changé la donne non seulement pour moi, mais j’en connais aussi beaucoup d’autres.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Je me demande comment Hostinger a pu lancer AI Builder... C'est fou la rapidité avec laquelle il permet à quiconque de déployer front et back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Je ne peux pas vous dire combien de temps ce projet attendait sur ma liste un jour AVANT que vous ne fassiez l’IA Builder. Je ne sais rien du codage des Web Apps. 0 et le voilà. Mon projet de rêve pour aider les boursiers est LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondateur

Hostinger AI Builder change vraiment la donne par rapport à tout le reste. Il était si facile de mettre en place un sous-domaine pour mon blog sur mon application web – j’ai dit : « Wow ! »

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Vous pouvez maintenant créer des applications Web en entrant simplement une invite sur Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

J'ai essayé Hostinger AI Builder et ça change la donne ! Ce générateur d'applications d'IA sans code crée des sites Web et des applications élégants en quelques minutes — conçoit, code et écrit pour vous.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entrepreneur

Vous pouvez construire des trucs plutôt sympas avec Hostinger AI Builder. C'est différent d'un constructeur de site web typique – c'est plus.

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