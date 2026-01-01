Website Builder and Horizons are now AI Builder

Le site ou l'application de vos rêves, construit par l'IA en quelques minutes

Décrivez ce que vous souhaitez et laissez Horizons le créer pour vous. Aucun codage, aucune compétence technique requise. Lancez votre projet en 1 clic.

Créez le site web de vos rêves

Horizons crée instantanément tous vos projets : sites web professionnels, portfolios, blogs ou landing pages.

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Créez votre projet en quelques clics

01

Décrivez votre idée ou choisissez un template

Décrivez simplement votre idée à l'IA et regardez-la prendre forme. Vous pouvez aussi choisir un template pour commencer plus rapidement.
02

Modifiez facilement

Demandez à l'IA de modifier n'importe quel élément : texte, design ou fonctionnalités. Vous pouvez aussi ajuster vous-même les textes et les images dans l'éditeur de contenu.
03

Publiez votre projet en 1 clic

Publiez votre site web en un clic avec un nom de domaine personnalisé, dès que vous êtes prêt(e).

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Plus de 400 modèles de sites web
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Les fonctionnalités illimitées sont soumises à notre Politique d'utilisation équitable.

Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Créez des sites et applications en seulement quelques mots

Décrivez votre projet : site de réservation, boutique en ligne, espace client… Horizons conçoit, développe et déploie votre solution en quelques minutes seulement.
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Une solution clé en main pour vous lancer

Hébergement web, nom de domaine, boîte email et optimisation SEO : tout est inclus. Profitez d'une solution tout-en-un sans comptes multiples ni configuration complexe.

Back-end intégré

Bases de données, comptes utilisateurs et stockage de fichiers inclus : aucun outil externe n'est nécessaire.

L'IA au cœur de votre projet

Ajoutez un agent IA ou une recherche intelligente à votre site ou application web : profitez d'une solution native sans compte tiers ni facturation séparée.

Paiements simplifiés

Stripe est directement intégré à la plateforme. Configurez également PayPal, Google AdSense et bien d'autres passerelles de paiement en quelques clics.

Une source de revenus

Proposez votre projet comme template personnalisable et gagnez une commission sur chaque vente Horizons générée grâce à lui.

L'expertise Hostinger

20 ans d'expertise au service de plus de 5 millions de clients dans plus de 150 pays.

Templates prêts à être personnalisés

Publiez votre site web plus rapidement : choisissez un template conçu par des professionnels, puis personnalisez-le avec l'IA ou notre éditeur visuel.
Tous les projets
Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Home decor store

Home decor store

Meridian (digital marketing agency)

Meridian (digital marketing agency)

Creative agency (dark)

Creative agency (dark)

Thompson (content creator)

Thompson (content creator)

Haven (furniture store)

Haven (furniture store)

Vous ne trouvez pas le modèle qu'il vous faut ? Décrivez-le simplement, et l'IA le créera pour vous.

Créer avec l'IA

Adoré par les utilisateurs, recommandé par les experts du secteur

Nous sommes fiers de soutenir les créateurs et les entreprises du monde entier. Voici les avis de certains d'entre eux.
mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Le codage Vibe comprime le développement de 45 %, grâce à des outils comme Hostinger AI Builder qui transforment le langage naturel en prototypes fonctionnels en quelques heures au lieu de quelques semaines.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Spécialiste du numérique

Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Vous ne croirez pas à quel point il est facile de créer ce que vous voulez pour votre site Web et vos clients en utilisant Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Créateur de contenu

Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !

techmano
techmano
@nice_gamin60974

J’adore la façon dont les choses se déroulent avec @Hostinger AI Builder ! La nouvelle mise à jour de l’IA a été vraiment amusante à interagir avec. Elle a changé la donne non seulement pour moi, mais j’en connais aussi beaucoup d’autres.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Je me demande comment Hostinger a pu lancer AI Builder... C'est fou la rapidité avec laquelle il permet à quiconque de déployer front et back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Je ne peux pas vous dire combien de temps ce projet attendait sur ma liste un jour AVANT que vous ne fassiez l’IA Builder. Je ne sais rien du codage des Web Apps. 0 et le voilà. Mon projet de rêve pour aider les boursiers est LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondateur

Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionnée !

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Vous pouvez maintenant créer des applications Web en entrant simplement une invite sur Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entrepreneur

Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.

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