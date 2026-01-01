Transformez votre WhatsApp en CRM grâce à l'IA
Comment créer un CRM WhatsApp pour votre entreprise
Décrivez votre idée ou choisissez un modèle
Connectez votre compte WhatsApp à votre CRM.
Personnalisez votre CRM
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FAQ sur le CRM WhatsApp
Qu'est-ce qu'un CRM WhatsApp ?
Que puis-je faire avec mon CRM WhatsApp ?
Avec un CRM WhatsApp, vous pouvez organiser et gérer vos contacts, suivre vos prospects grâce à un pipeline de vente visuel, automatiser vos messages et accepter les paiements, le tout connecté à votre compte WhatsApp. Vous pouvez également le personnaliser pour l'adapter à vos besoins spécifiques grâce à l'IA, sans aucune compétence en programmation.
Ai-je besoin de compétences en programmation pour créer un CRM WhatsApp avec IA ?
Aucune compétence de codage nécessaire. Avec Hostinger AI Builder vibe coding platform, vous pouvez créer votre propre WhatsApp CRM en discutant simplement avec l'IA, ou partir d'un modèle pré-fait et le personnaliser dans votre propre langue - il gère le code, le design et le contenu pour vous.
Comment créer un CRM WhatsApp avec Hostinger Horizons ?
Avec Hostinger Horizons, créer une application CRM WhatsApp est un vrai jeu d'enfant. Voici comment procéder en quelques étapes :
- Utilisez notre créateur d'applications IA ou l'un de nos templates pour commencer gratuitement.
- Personnalisez chaque aspect de votre CRM en échangeant avec l'IA selon les besoins de votre entreprise. C'est ce qu'on appelle le vibe coding : aucune compétence technique n'est requise, il suffit d'exprimer vos idées en langage naturel.
- Choisissez un pack pour bénéficier d'un plus grand nombre de requêtes IA et publiez votre CRM en un clic.
- Connectez votre compte WhatsApp à votre CRM grâce à l'intégration Twilio.
Vous pouvez également consulter notre guide sur Comment créer un CRM WhatsApp pour les petites entreprises ou visionner nos tutoriels vidéo.
Combien de temps faut-il pour configurer un CRM WhatsApp ?
Cela dépend de la quantité que vous souhaitez personnaliser. Vous pouvez commencer en quelques minutes avec un modèle pré-fait, mais si vous voulez adapter chaque détail à votre entreprise, cela peut prendre plus de temps. Dans tous les cas, Hostinger AI Builder rend le processus aussi rapide et intuitif que possible – il suffit de discuter avec l’IA et il gère le gros du travail.
Puis-je personnaliser le CRM en fonction des besoins spécifiques de mon entreprise ?
Oui – Avec Hostinger AI Builder, vous pouvez tout personnaliser. Décrivez simplement ce dont vous avez besoin avec vos propres mots et l’IA ajustera le design, le contenu et les fonctionnalités pour vous. Que vous ayez besoin d’un pipeline de vente spécifique, de champs de contact personnalisés ou d’une mise en page unique, vous pouvez continuer à l’affiner au fil des conversations jusqu’à ce qu’il s’adapte parfaitement à votre entreprise.
Hostinger Horizons est-il gratuit ?
Hostinger Horizons n'est pas gratuit, mais vous pouvez l'essayer avant de souscrire un abonnement. Consultez notre guide détaillé sur comment démarrer et en tirer le meilleur parti.