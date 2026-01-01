Nul besoin de savoir coder pour créer une application web. Les outils d'IA sans code comme Hostinger Horizons vous permettent de décrire votre idée avec vos propres mots et de générer instantanément une application web fonctionnelle.

Les modèles Horizons préconfigurés peuvent vous inspirer et servir de point de départ pour votre application. Personnalisez-les simplement en demandant à l'IA de créer une application entièrement fonctionnelle, sans écrire une seule ligne de code.

Pour en savoir plus, consultez notre guide : comment créer une application web