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Generator app templates

Whether you need a generator for your own brand or want to build and sell useful tools to your audience, start with customizable templates – and monetize your niche.
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FAQ sur les modèles d'application Hostinger

Les modèles d'applications générateurs sont des mises en page d'applications Web pré-construites conçues pour créer des outils qui produisent du contenu, des idées ou des sorties en fonction des entrées de l'utilisateur – des générateurs de noms et des rédacteurs bio aux outils d'idées et aux créateurs de contenu. Ils fournissent une structure de départ qui peut être personnalisée et alimentée par l'IA intégrée AI Builder – aucun compte tiers ou configuration technique requise – pour créer vos propres outils générateurs.

Les modèles d'applications de génération peuvent être utilisés pour créer des générateurs de noms, des rédacteurs de biographies, des validateurs d'idées, des générateurs de descriptions de produits, des outils de rédaction de lettres de motivation, des suggestions de recettes, et bien plus encore. Ils conviennent aussi bien aux projets personnels qu'à la création et à la mise à disposition d'outils de génération pour votre public ou vos clients.
Aucune compétence en programmation n'est requise. Avec Hostinger Horizons, vous pouvez personnaliser les modèles en décrivant simplement les modifications souhaitées. L'IA générera et mettra à jour votre application web en fonction de vos indications.
Vous pouvez créer une application web fonctionnelle en quelques minutes et la peaufiner en quelques heures selon le niveau de personnalisation souhaité. Le modèle fournit la structure initiale, tandis que l'IA contribue à générer les fonctionnalités et à adapter l'interface.

Oui. Les outils de génération sont particulièrement adaptés à la monétisation : les générateurs de niche attirent des audiences très ciblées qui reviennent régulièrement. Une fois votre application en ligne, vous pouvez en facturer l’accès, la connecter à Google AdSense ou l’intégrer à votre activité existante pour générer des revenus supplémentaires.

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