Modèles d'applications financières
FAQ sur les modèles d'application Hostinger
Qu'est-ce qu'un template d'application ?
Un modèle d'application est une application pré-compilée que vous pouvez personnaliser pour créer rapidement votre propre outil ou service. Les modèles d'application Hostinger AI Builder fournissent une structure, des fonctionnalités et un design prêts à l'emploi que vous pouvez modifier en discutant avec l'IA - aucun codage requis. Vous pouvez les utiliser comme point de départ pour créer des tableaux de bord, des outils internes, des systèmes de réservation, des applications financières, des outils de productivité et d'autres applications Web.
Faut-il savoir coder pour utiliser les templates d'applications ?
Vous n’avez pas besoin d’expérience de codage pour créer une application Web. Des outils d’IA sans code comme Hostinger AI Builder vous permettent de décrire votre idée avec vos propres mots et de générer une application Web fonctionnelle instantanément.
Les modèles AI Builder pré-construits peuvent servir à la fois d’inspiration et de point de départ pour votre application. Il suffit de les personnaliser en invitant l’IA à créer une application entièrement fonctionnelle – sans écrire une seule ligne de code.
En savoir plus dans notre guide sur comment faire une application Web.
Quels types d'applications puis-je créer avec les templates ?
Pour le moment, nous proposons uniquement des templates d'applications web. Vous pouvez toutefois créer une grande variété de projets : outils internes, tableaux de bord, applications professionnelles, systèmes de réservation, produits SaaS ou encore applications interactives.
Nos modèles d'application couvrent de nombreux secteurs et objectifs, qu'il s'agisse d'outils financiers, de suivi de fitness, d'applications de gestion du temps ou de toute autre solution professionnelle ou personnelle. Nous enrichissons d'ailleurs constamment notre bibliothèque avec de nouveaux designs.
Puis-je personnaliser un template pour application ?
Les modèles Hostinger AI Builder fournissent une structure prête à l'emploi que vous pouvez personnaliser pour répondre à vos besoins. Vous pouvez modifier la conception, ajuster les fonctionnalités, ajouter de nouvelles fonctionnalités ou supprimer des éléments en invitant simplement l'IA. Cela facilite l'adaptation du modèle à votre cas d'utilisation spécifique - que vous construisiez un tableau de bord, un outil interne, un système de réservation ou un autre type d'application Web.
Si vous avez seulement besoin de modifier du texte ou du code, vous pouvez le faire directement sans utiliser de crédits de message.
Vous pouvez également utiliser Hostinger AI Builder pour générer de nouvelles versions de votre application ou de votre site ou apporter des modifications plus avancées, pourvu que vous ayez suffisamment de crédits de message. Décrivez simplement les modifications que vous aimeriez apporter dans un message au générateur d'applications Web AI.
Comment tester, corriger les bugs et publier une application web ?
Avant la publication, vous pouvez prévisualiser et tester votre application web pour vous assurer que tout fonctionne comme prévu. Avec Hostinger Horizons, vous pouvez tester votre application dans un environnement de type bac à sable et résoudre rapidement les problèmes en demandant à l'IA d'effectuer des ajustements, le tout sans avoir à coder ou à déboguer manuellement.
Une fois que tout est prêt, publiez votre application web en un clic. L'hébergement étant inclus, vous n'avez aucune configuration de déploiement à gérer.
Pour plus d'informations, consultez notre guide sur le test des applications web.
Combien de temps faut-il pour publier une application à partir d'un template ?
Grâce aux templates d'applications, vous pouvez créer et lancer une application fonctionnelle en quelques minutes ou quelques heures, selon le niveau de personnalisation souhaité.
Quel budget faut-il prévoir pour créer une application à partir d'un template ?
Vous pouvez commencer à modifier nos templates gratuitement grâce aux crédits inclus. Toutefois, pour accéder à davantage de requêtes et publier votre application, vous devrez opter pour l'un de nos packs payants. Les packs Horizons sont abordables : ils sont accessibles dès 6,99 € par mois et vous permettent de développer et de lancer vos applications sans investissement initial important.
Que faire si je ne trouve pas de template adapté ?
Nous enrichissons constamment notre bibliothèque de templates pour vous apporter de nouvelles sources d'inspiration. Mais rassurez-vous : les applications web que vous pouvez concevoir ne se limitent pas à ces templates.
Grâce à notre créateur d'applications IA, vous pouvez donner vie à la quasi-totalité de vos idées. Que ce soit pour développer une application 100 % fonctionnelle ou lancer rapidement un MVP, la démarche est aussi intuitive que de personnaliser un template : commencez par une simple requête, puis affinez votre projet en discutant directement avec l'IA.