Hermes Agent

Automatisez vos tâches quotidiennes avec Hermes Agent

Launch once and let Hermes Agent handle recurring tasks. It learns from experience, builds memory, and improves over time.
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Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Sécurisé par défaut

Protégez votre agent dès le premier jour grâce à une isolation intégrée, des mises à jour de sécurité et des protections automatiques.

Maintenance mains libres

Nous nous chargeons des mises à jour, des sauvegardes et des contrôles de compatibilité, afin que votre agent reste toujours prêt à l'emploi.

Prêt pour Telegram

Commencez à discuter immédiatement avec votre agent, grâce à Telegram déjà connecté.

Interface utilisateur visuelle facile à utiliser

Gérez Hermes Agent via une interface visuelle, sans aucune programmation.

Choisissez votre formule Hermes Agent

Plus de 10 000 agents Hermès ont déjà été lancés.
71 % de réduction
Applications d'automatisation de l'IA
18,99
5,49/mois
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Renouvellement au prix de 10,99 €/mois pour 2 ans. Annulation possible à tout moment.

Géré pour vous

Lancez l'application de votre choix sans configuration, maintenance ni gestion de l'infrastructure.

Inclus dans votre pack

Solution prête à l'emploi
Aucun entretien nécessaire
Interface visuelle incluse
Accès à l'interface de ligne de commande inclus
Appairage Telegram intégré
crédits IA inclus
Utilisez votre ChatGPT
Recherche Web incluse
Assistant email IA préconfiguré
Sécurité gérée pour vous
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Applications d'automatisation de l'IA
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Renouvellement au prix de 10,99 €/mois pour 2 ans. Annulation possible à tout moment.

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Appairage Telegram intégré
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Utilisez votre ChatGPT
Recherche Web incluse
Assistant email IA préconfiguré
Sécurité gérée pour vous

Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Ce qu'un agent Hermès peut faire pour vous

assistant personnel

assistant personnel

Organisez vos tâches, rappels et conversations. Votre agent les apprendra et s'en souviendra.

Assistant de codage

Assistant de codage

Écrivez et déboguez plus rapidement grâce à un agent capable d'apprendre votre code source.

Chercheur

Chercheur

Résumer les sujets et comparer les options en conservant le contexte d'une session à l'autre.

vendeur

vendeur

Capturez les prospects et qualifiez-les grâce à votre propre infrastructure.

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Pourquoi choisir Managed Hermes sur Hostinger ?

Pourquoi choisir Managed Hermes sur Hostinger ?

Configuration en 1 clic

Déployez instantanément votre agent autonome, sans aucune ligne de code. Notre configuration préconfigurée vous permet de passer de l'inscription à l'automatisation en un clic.
Évitez les complications liées à l'API. Gérez et rechargez vos crédits d'IA directement depuis votre tableau de bord, sans inscription auprès de tiers, sans clés complexes ni liaison manuelle après l'installation.
Protégez vos données grâce à l'isolation par conteneur verrouillé et à une passerelle de sécurité personnalisée qui contribue à réduire les risques externes et à empêcher les modifications non autorisées dès le premier jour.
Commencez immédiatement à échanger des messages avec votre agent, grâce à l'intégration de Telegram dès le premier jour ; aucune configuration de webhooks ou d'API n'est requise.
Gérez et interagissez avec Hermes Agent via une interface visuelle, sans aucune programmation requise.
Gardez le contrôle en tant que développeur lorsque vous en avez besoin. Utilisez l'interface de ligne de commande pour exécuter des scripts personnalisés ou explorer plus en détail votre plateforme gérée.
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Choisissez comment exécuter Hermes Agent

Optez pour une solution gérée pour une configuration plus simple et sans maintenance, ou choisissez un VPS pour un contrôle et une personnalisation complets.
Agent Hermes géré
Agent Hermes sur VPS

Installation

Configuration en un clic
Modèle préinstallé, prêt à être lancé

Crédits IA

Intégré et prêt à l'emploi
Intégré et prêt à l'emploi

Plateformes de messagerie

Couplage Telegram intégré
Connectez-vous à l'aide du terminal

Contrôle

Interface web, accès complet au terminal
Accès root complet, contrôle total du serveur

Sécurité

SSL, mises à jour et pare-feu — gérés par nos soins
Pare-feu et protection DDoS (autogérés)
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Caractéristiques principales de l'agent Hermes

Caractéristiques principales de l'agent Hermes

Boucle d'apprentissage auto-améliorante

Chaque interaction permet de développer et d'affiner des compétences, constituant ainsi une base de capacités qui s'améliore au fil du temps.
Préserve les compétences, l'historique des sessions et les souvenirs lors des redémarrages et des mises à jour, de sorte que les connaissances soient conservées d'un déploiement à l'autre.
Connectez-vous simultanément à Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal et à votre messagerie électronique, sans avoir à gérer des bots séparés.
Utilisez OpenRouter ou connectez-vous directement à Anthropic, OpenAI et à des points de terminaison personnalisés pour un accès flexible aux modèles.
Automatisez les tâches récurrentes grâce au planificateur cron intégré et exécutez des flux de travail parallèles grâce à la prise en charge des sous-agents.

Lancez Hermes Agent dès aujourd'hui

Essayez-le sans risque grâce à notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour plus de détails.

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FAQ de l'agent Hermes Hostinger

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées concernant notre service de gestion d'agent Hermes.

Pas du tout. Managed Hermes est conçu pour ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans un serveur. Le déploiement en un clic gère tout, de l'environnement serveur à la configuration de l'IA. Cliquez simplement sur « Déployer », et votre assistant est opérationnel en quelques minutes. Aucun codage, aucune ligne de commande, aucun souci technique.

Vos crédits sont pré-intégrés pour une prise en main simplifiée : aucun compte tiers ni clé API complexe n’est requis. Rechargez simplement votre compte directement depuis votre tableau de bord et commencez l’automatisation instantanément. Vous avez toutefois le choix : vous pouvez utiliser ces crédits intégrés pour une simplicité maximale ou connecter manuellement vos propres comptes externes de fournisseurs tels qu’OpenAI ou Anthropic via une API si vous préférez.
Absolument. Chaque agent Hermes fonctionne dans un environnement isolé, garantissant la confidentialité absolue de vos données et de vos conversations. Nous sécurisons chaque conteneur pour empêcher tout accès non autorisé et fournissons par défaut une passerelle de sécurité personnalisée. Vous bénéficiez ainsi d'une protection de niveau professionnel sans avoir à configurer quoi que ce soit.
Un VPS vous donne un accès root, mais vous laisse responsable de la configuration, de la sécurité et des mises à jour. Managed Hermes élimine cette complexité. Nous gérons l'infrastructure, les mises à jour et les sauvegardes pour que vous puissiez vous concentrer sur l'utilisation de votre IA, et non sur la gestion d'un serveur. Si vous avez besoin d'une personnalisation complète de votre environnement, un VPS est plus adapté ; pour tous les autres cas, Managed est la solution idéale.
Hermes est un agent IA auto-améliorant qui fonctionne 24 h/24 et 7 j/7, même lorsque votre ordinateur portable est fermé. Contrairement aux outils statiques, il intègre une boucle d'apprentissage automatique et une mémoire persistante, ce qui lui permet d'apprendre de l'expérience et d'affiner ses compétences au fur et à mesure de son utilisation. Vous pouvez le connecter à des applications comme Telegram pour automatiser des tâches, gérer des prospects et exécuter des automatisations de navigateur. Imaginez-le comme un membre d'équipe numérique qui ne dort jamais et dont la valeur ne cesse de croître.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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