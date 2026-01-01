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Ce qu'un agent Hermès peut faire pour vous
assistant personnel
Organisez vos tâches, rappels et conversations. Votre agent les apprendra et s'en souviendra.
Assistant de codage
Écrivez et déboguez plus rapidement grâce à un agent capable d'apprendre votre code source.
Chercheur
Résumer les sujets et comparer les options en conservant le contexte d'une session à l'autre.
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Capturez les prospects et qualifiez-les grâce à votre propre infrastructure.
Pourquoi choisir Managed Hermes sur Hostinger ?
Configuration en 1 clic
Crédits IA préinstallés
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Accès à l'interface de ligne de commande de l'agent Hermes
Choisissez comment exécuter Hermes Agent
Caractéristiques principales de l'agent Hermes
Boucle d'apprentissage auto-améliorante
Mémoire persistante
Messagerie multiplateforme
Plus de 200 modèles LLM
Planificateur de tâches intégré
FAQ de l'agent Hermes Hostinger
Ai-je besoin de connaissances techniques pour configurer Hermes Agent ?
Pas du tout. Managed Hermes est conçu pour ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans un serveur. Le déploiement en un clic gère tout, de l'environnement serveur à la configuration de l'IA. Cliquez simplement sur « Déployer », et votre assistant est opérationnel en quelques minutes. Aucun codage, aucune ligne de commande, aucun souci technique.