L'API email avec une vraie boîte de réception derrière.
curl https://api.mail.hostinger.com/v1/emails \
-H "Authorization: Bearer $MAIL_API_KEY" \
-d '{
"to": "alex@example.com",
"subject": "Welcome aboard!"
}'
Une boîte de réception.
Serveur MCP
SDK Node.js
PHP SDK
Python SDK
Interface en ligne de commande
API REST et webhooks
Bibliothèques et CLI
TypeScript / Node.js
hostinger-mail-api-sdk
npm install hostinger-mail-api-sdk
PHP
hostinger/mail-api-php-sdk
composer require hostinger/mail-api-php-sdk
Python
hostinger-mail-api
pip install hostinger-mail-api
CLI
hostinger-mail
brew install hostinger/tap/hostinger-mail
Donnez à votre agent une vraie boîte de réception
Une identité
Conversations réelles
Mémoire intégrée
Tarif simple, par boîte aux lettres
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Annulez à tout instant
Support disponible 24 h/24, 7 j/7
Avantages :
Avantages :
Avantages :
Avantages :
Avantages :
Avantages :
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Conçu pour les flux de travail des développeurs
JSON
Réagissez en temps réel
{
"event": "message.received",
"mailbox": "agent@yourdomain.com",
"message": {
"from": "customer@example.com",
"subject": "Order #1042: where is my package?",
"thread_id": "thr_8fk2m01x"
}
}
Node.js
Recherche et tri à partir du code
const urgent = await mail.messages.search({
query: 'is:unread label:urgent',
});
for (const message of urgent) {
await mail.drafts.create({ replyTo: message.id });
}
Shell
Scriptez-le depuis votre terminal
$ hostinger-mail messages list --unread
$ hostinger-mail send \
--to alex@example.com \
--subject "Deploy finished"
Contrôle complet de vos flux de courrier
Clés API
Paramètres Webhook
Journaux électroniques
FAQ sur l'API de messagerie d'hébergeur
Qu'est-ce que Hostinger Mail API?
Hostinger Mail API est la surface de messagerie programmable pour les applications, les sites Web et les services backend. Envoyez des e-mails et lisez, recherchez, organisez, répondez et automatisez une boîte de réception réelle via des SDK, CLI, REST API et webhooks.
Que peut faire le serveur MCP Hostinger Mail ?
Le serveur MCP Live Hostinger Mail offre aux agents d'IA compatibles des outils de boîte aux lettres qu'ils peuvent appeler directement. Les agents peuvent utiliser ces outils pour lire les conversations, rechercher des messages, rédiger des réponses, trier les courriers entrants et exécuter des flux de travail de boîte de réception.
S'agit-il d'une API de messagerie transactionnelle à fort volume ?
Hostinger Mail API combine l'envoi d'e-mails d'application et le contrôle réel de la boîte de réception dans une surface programmable. Il est conçu pour les e-mails de produit et de flux de travail plutôt que pour la livraison en masse de gros volumes.
Quelles langues et interfaces sont prises en charge ?
Des SDKs de première partie sont disponibles pour Node.js, PHP et Python. Vous pouvez également utiliser l'interface en ligne de commande ou appeler l'API REST directement depuis n'importe quel langage prenant en charge HTTP.
Puis-je m'abonner aux événements de boîtes aux lettres?
Oui. Webhooks permet à votre application de réagir à l'activité de la boîte aux lettres et de lancer des flux de travail sans vérifier à plusieurs reprises les modifications.
Comment obtenir une clé API ?
Connectez-vous à hPanel, ouvrez la zone API et créez une clé pour votre intégration. Gardez la clé sécurisée et ne la validez pas sur votre code source.
Où puis-je trouver la documentation?
Consultez la Documentation de l'API Hostinger Mail pour obtenir des conseils d'installation, des références API et des détails d'intégration.
Puis-je l'utiliser dans mon application ou mon site Web?
Oui. Utilisez l'API REST, les SDK ou la CLI pour envoyer des e-mails et contrôler une boîte de réception réelle à partir de n'importe quelle application, site Web ou backend. Les agents via MCP sont pris en charge mais facultatifs.