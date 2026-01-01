En tant que partenaire éducatif, vous bénéficiez d'une suite complète d'outils pour promouvoir efficacement Hostinger dès le premier jour. Celle-ci comprend des bannières et des visuels prêts à l'emploi, intégrables directement à vos cours ou contenus ; des fiches produits présentant clairement les produits Hostinger pour en parler avec assurance ; des conseils sur l'optimisation des tunnels de conversion et les stratégies les plus performantes, inspirées des meilleures pratiques de nos partenaires les plus actifs ; un accompagnement pour une intégration fluide des produits Hostinger dans vos leçons et modules ; un tableau de bord de suivi des performances offrant une visibilité en temps réel sur vos recommandations, conversions et commissions ; et un gestionnaire de partenariat dédié, un interlocuteur unique pour vous accompagner dans votre développement et vous aider à tirer le meilleur parti de ce partenariat.