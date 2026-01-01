Hostinger E-commerce

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Recevez des paiements sur votre site web, vos réseaux sociaux et vos liens rapides, sans basculer entre les outils.
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Ajoutez davantage de moyens d'atteindre les clients à mesure que votre entreprise se développe, tout en maintenant les produits, les commandes et les opérations connectés.
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Produits numériques
Pour Horizons

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Gérez tout depuis un tableau de bord unique. Gérez plusieurs entreprises de commerce électronique et développez vos canaux de vente à mesure de votre croissance.

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Canaux de vente personnalisés

Créer des vitrines personnalisées, connecter vos outils préférés et développer votre entreprise avec une plateforme e-commerce ouverte.

Peu importe d'où vous partez, il y a un plan pour cela.

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Support disponible 24 h/24, 7 j/7

25 % de réduction
Starter
Pour les vendeurs sur les réseaux sociaux qui ont besoin d'un moyen rapide et économique pour commencer à prendre des commandes.
3,99 
2,99  /mois
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Obtenez 12 mois pour 35,88 € (prix d'origine : 47,88 €). Renouvellement au prix de 2,99 €/mois.
Vendez jusqu'à 5 produits

Fonctionnalités du pack Starter :

Vendre des produits physiques et numériques
Acceptez plus de 100 moyens de paiement sécurisés
Profitez de 0 % de frais de transaction Hostinger
Générer des descriptions de produits et des prix suggérés à partir d'images avec l'IA
Créer des liens de paiement avec Hostinger.store
Bénéficiez d'une assistance par chatbot avec Kodee
Le plus populaire
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Growth
Pour les commerçants qui développent une entreprise de marque sur plusieurs boutiques et sites web.
13,99 
6,99  /mois
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Obtenez 12 mois pour 83,88 € (prix d'origine : 167,88 €). Renouvellement au prix de 10,99 €/mois.
Vendez jusqu'à 300 produits
Gérer jusqu'à 3 entreprises
Connecter jusqu'à 3 canaux de vente par entreprise

Toutes les fonctionnalités du pack Starter et :

Vendez des abonnements avec les vitrines Horizons
Vendez des produits personnalisés grâce à l'impression à la demande
Nom de domaine personnalisé gratuit pendant 1 an
Email professionnel personnalisé
Hébergement Premium
Plus de 300 modèles optimisés pour mobile
Création de boutique en ligne IA
Comptes clients et historique des commandes
Inventaire centralisé pour tous les magasins
Kodee AI — gérer votre boutique par chat
33 % de réduction
Scale
Pour les vendeurs gérant plusieurs marques et boutiques, avec des besoins de connexion avancés.
26,99 
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Obtenez 12 mois pour 215,88 € (prix d'origine : 323,88 €). Renouvellement au prix de 21,99 €/mois.
Vendez des produits illimités
Gérer des affaires illimitées
Connecter des canaux de vente illimités

Toutes les fonctionnalités du pack Growth, plus :

Connexions API
BIENTÔT DISPONIBLE
Hébergement évolutif
Support multilingue prioritaire 24 h/24 et 7 j/7
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Travailler plus vite grâce aux outils d'e-commerce IA

Gagnez du temps grâce aux outils d'IA qui vous aident à rédiger, optimiser, mettre à jour et améliorer votre boutique tout en vendant.

Obtenir de l'aide et agir en quelques secondes

Kodee est votre assistant IA 24 h/24 et 7 j/7. Demandez-lui de mettre à jour les prix, de lancer une vente flash, de corriger le SEO et d'aider avec les tâches quotidiennes de votre entreprise en quelques secondes, sans aucune compétence technique requise.

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Visibilité en ligne

Un tableau de bord pour développer votre entreprise

Visibilité en ligne

Utilisez les outils SEO intégrés pour aider les acheteurs à trouver vos produits.

Savoir ce qui se vend

Suivez les ventes, les commandes et le panier moyen en un seul endroit.

Faire revenir les acheteurs

Utiliser le marketing par e-mail et Meta Pixel pour faire revenir les clients, récupérer les paniers abandonnés et constituer des audiences pour les futures campagnes.
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Haralabos Lukatos

Review provider

Cette société offre de très bonnes fonctionnalités conviviales pour le mode d'édition de site web. De plus, l'ajout d'une boutique en ligne se fait en quelques étapes simples et sans stress.

Mitul

Review provider

Les serveurs sont incroyablement rapides - mon site e-commerce se charge en 1,8 seconde de manière constante. Leur hPanel est intuitif et rend la gestion des sites simple, même pour les débutants.

Andrea King

Review provider

Hostinger est une plateforme de conception web polyvalente. Elle est facile à utiliser & vous pouvez utiliser l'IA pour concevoir des parties individuelles de la mise en page de votre site. Nous recommandons vivement Hostinger pour la conception d'un site web de commerce électronique ou d'un site web de portfolio.

Vendez partout, avec tout connecté.

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FAQ sur l'e-commerce de Hostinger

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur la façon de démarrer ou de développer votre entreprise e-commerce avec Hostinger.

Qu'est-ce que le service e-commerce de Hostinger ?

Hostinger E-commerce est une plateforme de gestion d'entreprise tout-en-un axée sur le e-commerce qui vous donne le contrôle de l'ensemble de votre entreprise en ligne depuis un tableau de bord unique.

Contrairement aux plateformes traditionnelles qui commencent par un site web, Hostinger E-commerce commence par votre entreprise – vous configurez d'abord vos produits, vos paiements et vos opérations, puis vous choisissez où et comment vendre : votre propre site web, les réseaux sociaux, les places de marché, ou via un simple lien partageable. Hostinger E-commerce n'est pas lié à une seule boutique, ainsi votre entreprise peut se développer partout où se trouvent vos clients.

À qui s'adresse la solution e-commerce Hostinger ?

Hostinger e-commerce est conçu pour les vendeurs à chaque étape – de votre toute première vente à la gestion d'une entreprise multicanal.

  • Vendeurs débutants. Vous souhaitez vendre en ligne sans les tracas techniques ou les modules complémentaires coûteux ? Vous serez opérationnel en quelques minutes, sans aucune expérience préalable.
  • Vendeurs sociaux. Si vous vendez actuellement via les messages directs d'Instagram, WhatsApp ou TikTok, Hostinger e-commerce vous offre une configuration de boutique adéquate — simple, rapide et sans complexité.
  • Vendeurs multicanaux. Vous vendez déjà sur plusieurs plateformes et en avez assez de jongler avec des outils distincts ? Hostinger e-commerce regroupe vos produits, votre inventaire et vos commandes dans un seul tableau de bord.

Aucune compétence technique n'est requise. Nommez votre entreprise, ajoutez votre premier produit, configurez les paiements et choisissez comment vous souhaitez vendre – que ce soit via votre propre site web, une boutique existante ou simplement un lien partageable. Les outils sont là pour prendre en charge les tâches complexes, afin que vous puissiez vous concentrer sur le développement de votre entreprise.

Ai-je besoin d'un site web pour commencer à vendre ?

Non – et c'est ce qui rend Hostinger Ecommerce différent. Vous pouvez commencer à vendre immédiatement en générant un lien produit rapide – une URL simple et partageable qui dirige les clients directement vers votre produit, sans avoir besoin d'un site web. Partagez-le sur WhatsApp, Instagram ou tout autre canal que vous utilisez déjà. Lorsque vous êtes prêt à ajouter un site web ou à connecter des canaux de vente supplémentaires, cette option est toujours disponible.

Comment puis-je créer un site e-commerce avec Hostinger ?

Vous avez trois façons de créer votre boutique – choisissez celle qui vous convient le mieux, sans avoir besoin de coder.

Puis-je utiliser Hostinger Ecommerce si j'ai déjà un site web ?

Oui. Considérez l'e-commerce Hostinger comme la cuisine qui alimente votre restaurant – il gère vos produits, votre inventaire et vos commandes en coulisses, tandis que votre site web n'est qu'une des salles à manger où les clients entrent. Connectez votre site web existant – qu'il soit construit avec le Créateur de sites internet Hostinger, le constructeur de code Horizons vibe, WordPress ou une autre plateforme – et tout fonctionne depuis le même endroit. Vous pouvez également ajouter d'autres canaux de vente à côté de votre site existant sans repartir de zéro.

Pouvez-vous gérer plusieurs canaux de vente ?

Oui. C'est l'un des plus grands avantages de Hostinger Ecommerce. Que vous vendiez sur votre site web, TikTok, Instagram, ou sur une place de marché comme Etsy ou Amazon, il vous offre une gestion centralisée des stocks pour toutes vos boutiques – ce qui signifie que vos produits, votre inventaire et vos commandes sont tous gérés depuis un tableau de bord unique. Plus besoin de basculer entre les outils ou de vous soucier des ruptures de stock.

Que puis-je vendre avec Hostinger Ecommerce ?

Pratiquement tout. Produits physiques, téléchargements numériques (comme des eBooks, de la musique ou des modèles), services nécessitant des réservations, marchandises imprimées à la demande et offres basées sur l'abonnement. Quel que soit votre modèle commercial, il existe un plan adapté.

Vous ne savez pas encore quoi vendre ? Nous avons élaboré une liste d'idées de produits tendance pour vous aider à trouver votre niche.

Y a-t-il des frais de transaction ?

Aucun. Vous conservez 100 % de ce que vous gagnez. Hostinger Ecommerce ne facture aucun frais de transaction de plateforme, donc que vous traitiez votre première vente ou votre millième, chaque dollar vous revient directement.

Quels moyens de paiement mes clients peuvent-ils utiliser ?

Vous pouvez accepter plus de 100 moyens de paiement dans le monde entier, y compris Stripe (Visa, Mastercard, Apple Pay et Google Pay), PayPal, RazorPay et Alipay – le tout avec une expérience de paiement sécurisée et intégrée.

Comment fonctionne la livraison ?

Pour les produits physiques, vous pouvez connecter Shippo pour automatiser l'ensemble du processus d'exécution des commandes – imprimer des étiquettes en quelques secondes, offrir un suivi en temps réel et expédier avec plus de 40 transporteurs, dont DHL, FedEx et UPS. Pour les produits d'impression à la demande, Printful gère automatiquement la production et l'expédition une fois qu'une commande est passée.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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