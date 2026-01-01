Hostinger E-commerce
Vendez partout. Gérez tout en un seul endroit.
Connectez vos produits, commandes, stocks et canaux de vente dans un tableau de bord simple
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Histoires d'entreprises comme les vôtres
Commencer à vendre en moins de 3 minutes
Nommer votre entreprise
Transformez les photos de produits en annonces
Connectez tous vos canaux de vente
Développez de nouvelles façons de vendre
Une seule plateforme pour tous les types de produits
Vendre là où les clients font leurs achats
Créez votre boutique en ligne avec Horizons ou le Créateur de sites internet, ou partagez un lien rapide et commencez à vendre immédiatement.
Gérez-le depuis un seul tableau de bord
Gérez tout depuis un tableau de bord unique. Gérez plusieurs entreprises de commerce électronique et développez vos canaux de vente à mesure de votre croissance.
Payer 0 % de frais de transaction
Acceptez plus de 100 méthodes de paiement et gardez ce que vous gagnez. Hostinger ne prend aucune commission sur vos ventes.
Livrer instantanément
Envoyer des produits numériques aux clients automatiquement après l'achat.
Vendre là où vos clients font leurs achats
Vendre via des liens rapides
Vendez sur votre site web
Vendre sur les réseaux sociaux
Canaux de vente personnalisés
Peu importe d'où vous partez, il y a un plan pour cela.
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Annulez à tout instant
Support disponible 24 h/24, 7 j/7
Fonctionnalités du pack Starter :
Toutes les fonctionnalités du pack Starter et :
Toutes les fonctionnalités du pack Growth, plus :
Fonctionnalités du pack Starter :
Toutes les fonctionnalités du pack Starter et :
Toutes les fonctionnalités du pack Growth, plus :
Travailler plus vite grâce aux outils d'e-commerce IA
Obtenir de l'aide et agir en quelques secondes
Kodee est votre assistant IA 24 h/24 et 7 j/7. Demandez-lui de mettre à jour les prix, de lancer une vente flash, de corriger le SEO et d'aider avec les tâches quotidiennes de votre entreprise en quelques secondes, sans aucune compétence technique requise.
Un tableau de bord pour développer votre entreprise
Visibilité en ligne
Savoir ce qui se vend
Faire revenir les acheteurs
Haralabos Lukatos
Cette société offre de très bonnes fonctionnalités conviviales pour le mode d'édition de site web. De plus, l'ajout d'une boutique en ligne se fait en quelques étapes simples et sans stress.
Mitul
Les serveurs sont incroyablement rapides - mon site e-commerce se charge en 1,8 seconde de manière constante. Leur hPanel est intuitif et rend la gestion des sites simple, même pour les débutants.
Andrea King
Hostinger est une plateforme de conception web polyvalente. Elle est facile à utiliser & vous pouvez utiliser l'IA pour concevoir des parties individuelles de la mise en page de votre site. Nous recommandons vivement Hostinger pour la conception d'un site web de commerce électronique ou d'un site web de portfolio.
Vendez partout, avec tout connecté.
FAQ sur l'e-commerce de Hostinger
Qu'est-ce que le service e-commerce de Hostinger ?
Hostinger E-commerce est une plateforme de gestion d'entreprise tout-en-un axée sur le e-commerce qui vous donne le contrôle de l'ensemble de votre entreprise en ligne depuis un tableau de bord unique.
Contrairement aux plateformes traditionnelles qui commencent par un site web, Hostinger E-commerce commence par votre entreprise – vous configurez d'abord vos produits, vos paiements et vos opérations, puis vous choisissez où et comment vendre : votre propre site web, les réseaux sociaux, les places de marché, ou via un simple lien partageable. Hostinger E-commerce n'est pas lié à une seule boutique, ainsi votre entreprise peut se développer partout où se trouvent vos clients.
À qui s'adresse la solution e-commerce Hostinger ?
Hostinger e-commerce est conçu pour les vendeurs à chaque étape – de votre toute première vente à la gestion d'une entreprise multicanal.
- Vendeurs débutants. Vous souhaitez vendre en ligne sans les tracas techniques ou les modules complémentaires coûteux ? Vous serez opérationnel en quelques minutes, sans aucune expérience préalable.
- Vendeurs sociaux. Si vous vendez actuellement via les messages directs d'Instagram, WhatsApp ou TikTok, Hostinger e-commerce vous offre une configuration de boutique adéquate — simple, rapide et sans complexité.
- Vendeurs multicanaux. Vous vendez déjà sur plusieurs plateformes et en avez assez de jongler avec des outils distincts ? Hostinger e-commerce regroupe vos produits, votre inventaire et vos commandes dans un seul tableau de bord.
Aucune compétence technique n'est requise. Nommez votre entreprise, ajoutez votre premier produit, configurez les paiements et choisissez comment vous souhaitez vendre – que ce soit via votre propre site web, une boutique existante ou simplement un lien partageable. Les outils sont là pour prendre en charge les tâches complexes, afin que vous puissiez vous concentrer sur le développement de votre entreprise.
Ai-je besoin d'un site web pour commencer à vendre ?
Non – et c'est ce qui rend Hostinger Ecommerce différent. Vous pouvez commencer à vendre immédiatement en générant un lien produit rapide – une URL simple et partageable qui dirige les clients directement vers votre produit, sans avoir besoin d'un site web. Partagez-le sur WhatsApp, Instagram ou tout autre canal que vous utilisez déjà. Lorsque vous êtes prêt à ajouter un site web ou à connecter des canaux de vente supplémentaires, cette option est toujours disponible.
Comment puis-je créer un site e-commerce avec Hostinger ?
Vous avez trois façons de créer votre boutique – choisissez celle qui vous convient le mieux, sans avoir besoin de coder.
- Créateur de site e-commerce par glisser-déposer. Décrivez simplement votre activité à l'IA et obtenez un site web prêt à l'emploi en quelques secondes – puis personnalisez-le en glissant-déposant des éléments pour le rendre unique.
- Créez votre boutique en ligne avec Horizons grâce au Vibe code. Créez votre boutique par chat. Décrivez votre vision, affinez-la en conversation – l'IA construit tout pour vous.
- Templates de sites e-commerce. Vous préférez prendre de l'avance ? Choisissez parmi une bibliothèque de templates e-commerce prêts à l'emploi – sélectionnez celui qui correspond à votre marque et personnalisez-le pour le rendre vraiment unique.
Puis-je utiliser Hostinger Ecommerce si j'ai déjà un site web ?
Oui. Considérez l'e-commerce Hostinger comme la cuisine qui alimente votre restaurant – il gère vos produits, votre inventaire et vos commandes en coulisses, tandis que votre site web n'est qu'une des salles à manger où les clients entrent. Connectez votre site web existant – qu'il soit construit avec le Créateur de sites internet Hostinger, le constructeur de code Horizons vibe, WordPress ou une autre plateforme – et tout fonctionne depuis le même endroit. Vous pouvez également ajouter d'autres canaux de vente à côté de votre site existant sans repartir de zéro.
Pouvez-vous gérer plusieurs canaux de vente ?
Oui. C'est l'un des plus grands avantages de Hostinger Ecommerce. Que vous vendiez sur votre site web, TikTok, Instagram, ou sur une place de marché comme Etsy ou Amazon, il vous offre une gestion centralisée des stocks pour toutes vos boutiques – ce qui signifie que vos produits, votre inventaire et vos commandes sont tous gérés depuis un tableau de bord unique. Plus besoin de basculer entre les outils ou de vous soucier des ruptures de stock.
Que puis-je vendre avec Hostinger Ecommerce ?
Pratiquement tout. Produits physiques, téléchargements numériques (comme des eBooks, de la musique ou des modèles), services nécessitant des réservations, marchandises imprimées à la demande et offres basées sur l'abonnement. Quel que soit votre modèle commercial, il existe un plan adapté.
Vous ne savez pas encore quoi vendre ? Nous avons élaboré une liste d'idées de produits tendance pour vous aider à trouver votre niche.
Y a-t-il des frais de transaction ?
Aucun. Vous conservez 100 % de ce que vous gagnez. Hostinger Ecommerce ne facture aucun frais de transaction de plateforme, donc que vous traitiez votre première vente ou votre millième, chaque dollar vous revient directement.
Quels moyens de paiement mes clients peuvent-ils utiliser ?
Vous pouvez accepter plus de 100 moyens de paiement dans le monde entier, y compris Stripe (Visa, Mastercard, Apple Pay et Google Pay), PayPal, RazorPay et Alipay – le tout avec une expérience de paiement sécurisée et intégrée.
Comment fonctionne la livraison ?
Pour les produits physiques, vous pouvez connecter Shippo pour automatiser l'ensemble du processus d'exécution des commandes – imprimer des étiquettes en quelques secondes, offrir un suivi en temps réel et expédier avec plus de 40 transporteurs, dont DHL, FedEx et UPS. Pour les produits d'impression à la demande, Printful gère automatiquement la production et l'expédition une fois qu'une commande est passée.