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Boostez votre activité avec les agents IA

AI agents built for real business tasks - from strategy and SEO to marketing and sales. Works right inside your Hostinger account. Start for free and scale with a team of specialized agents.
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Nos agents IA

Les outils IA classiques vous laissent seul(e) face à un écran vide : c'est à vous de rédiger la requête parfaite.

Nos agents, eux, intègrent déjà l'expertise dont vous avez besoin. Chacun est un spécialiste qui sait exactement comment agir et vous aider. Une équipe de 8 agents IA prête à développer votre entreprise dès le premier jour.

Meet your team

From strategy to sales, every agent is a specialist. Pick the one you need and let it work.

Business Advisor

Evaluates your idea, maps out your positioning, and gives you a clear plan for what to prioritize first.

Creative writer

Writes your blog posts, landing pages, and product copy in your voice so you can hit publish with confidence.

SEO Consultant

Researches your keywords, audits your pages, and builds you a plan to rank where your customers are searching.

Marketing Planner

Plans your campaigns, writes your posts, and keeps your marketing consistent even when you're short on time.

Legal advisor

Drafts your policies, reviews your contracts, and makes sure your business is covered before problems show up.

Customer Comms

Writes your customer emails, press releases, and internal updates so you always sound polished when it matters.

Sales & Outreach

Builds your pitches, writes your outreach, and handles objections so more conversations turn into closed deals.

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Explore our AI agents capabilities.

Bring your tools
Connections

Bring your tools

Connect third-party services so your agents can use them during chat.
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Gmail

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Outlook

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HubSpot

HubSpot

Google Tasks

Google Tasks

Notion

Notion

Perplexity AI

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Jira

Jira

Discord

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Github

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Twitter

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Firecrawl

Firecrawl

Figma

Figma

Google Calendar

Google Calendar

Google Drive

Google Drive

YouTube

YouTube

Reddit

Reddit

See all connections

Trois étapes, pas une de plus.

01

Choisissez votre défi

Vous souhaitez un meilleur SEO ? Un plan de contenu ? Des pages légales ? Choisissez l'agent adapté à vos besoins.
02

Discutez avec votre agent

Parlez-lui de votre entreprise : il posera les bonnes questions et se mettra au travail.
03

Obtenez de vrais résultats

Stratégies, articles de blog, audits, campagnes email, etc. : prêts à être copiés, collés et utilisés.
Commencer

Conçus pour les entrepreneurs, pas pour les ingénieurs

Conçu pour votre site Hostinger

Nos agents sont conçus pour fonctionner avec les outils que vous utilisez déjà : site, nom de domaine, entreprise.

Aucune compétence technique nécessaire

Si vous pouvez avoir une conversation, vous pouvez utiliser nos agents IA. Aucune requête à mémoriser, aucune configuration requise.

Des spécialistes à votre service

Chaque agent est spécialisé dans un domaine bien précis. Vous profitez d'un service efficace, pas d'un assistant qui essaie de tout faire.

Une solution sécurisée

Vos conversations sont privées. Nous n'utilisons pas vos données pour entraîner nos modèles et ne les partageons pas avec des tiers.

Rejoignez des millions de clients satisfaits

Hostinger est la plateforme où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin, car elle offre tous les outils qui peuvent contribuer au succès de votre entreprise.

M.Akram Bazerbashi

M.Akram Bazerbashi

J'utilise Hostinger depuis un certain temps maintenant et mon expérience a été très bonne. Le processus de configuration a été super facile, même pour quelqu'un qui n'est pas très technique.

Dm Rawat

Dm Rawat

Un service fiable et facile à prendre en main, avec un support client ultra-réactif en direct. Je recommande à 100 % !

Amir Benslama

Amir Benslama

Vos agents IA sont prêts. Et vous ?

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Foire aux questions

Qu'est-ce que Hostinger Agents ?

Hostinger Agents est une application basée sur l'IA qui met à votre disposition une équipe d'agents spécialisés : chacun est conçu pour un domaine d'activité précis, comme la stratégie, la rédaction, le SEO, le marketing, le juridique, la communication client ou la vente. Plutôt que de solliciter un chatbot générique, vous échangez avec des experts dédiés, disponibles à tout moment, en langage naturel. Aucune compétence technique n'est requise.

À qui s'adresse Hostinger Agents ?

Cette solution est conçue pour les solopreneurs, les indépendants et les gérants de petites entreprises qui portent toutes les casquettes. Si vous avez toujours voulu avoir un stratège, un rédacteur, un marketeur ou un conseiller juridique à portée de main, c'est exactement ce que vous offre Hostinger Agents.

Quelle est la différence avec ChatGPT ?

À l'inverse des chatbots généralistes, chaque Agent Hostinger est conçu avec une expertise pointue dans un domaine d'activité bien précis. Plus besoin de vous creuser la tête pour rédiger la requête parfaite : il vous suffit de sélectionner un agent et une compétence pour obtenir des résultats concrets et directement exploitables.

Que sont les compétences et comment fonctionnent-elles ?

Les compétences sont des templates de tâches prêts à l'emploi, directement intégrés à chaque agent. Au lieu de perdre du temps à chercher la bonne formulation, il vous suffit de sélectionner une compétence : l'agent vous accompagne alors pas à pas vers un résultat précis, qu'il s'agisse de rédiger un article de blog, de faire une recherche de mots-clés ou de créer une politique de confidentialité. C'est plus rapide, beaucoup plus structuré et bien plus efficace que de commencer une conversation à partir de zéro.

Dois-je repartir de zéro à chaque fois que j'ouvre l'application ?

Non. Chaque agent conserve le fil d'une seule et même conversation. Il n'y a pas de session qui expire ni d'historique à gérer. Fermez l'application et revenez plus tard : l'agent reprendra l'échange exactement là où vous l'avez laissé. Plus besoin de réexpliquer votre contexte professionnel à chaque fois.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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