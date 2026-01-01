Hermes Agent est un agent IA avec fonctionnalité d'auto-apprentissage développé par Nous Research. Contrairement aux assistants IA traditionnels, il crée une mémoire persistante et de nouvelles compétences à partir de son expérience et les perfectionne au fil des interactions. Il peut se connecter simultanément à Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal et aux emails en mode passerelle, avec une prise en charge d'OpenRouter, d'OpenAI, d'Anthropic et de points de terminaison LLM personnalisés.

En auto-hébergeant Hermes Agent sur votre VPS, vous gardez le contrôle de vos clés API, de votre historique de conversations et de vos données métier, qui restent sur votre propre infrastructure. Vous bénéficiez également de ressources dédiées pour la navigation web, l'exécution de code et les processus multi-agents, sans les limitations imposées par des services tiers.