Déployez Hermes Agent en un clic.
Agent IA avec auto-apprentissage, admin panel accessible depuis le navigateur, messagerie multi-plateforme et prise en charge de plus de 200 modèles de LLM.
Que créer avec Hermes Agent ?
Hermes Agent est un agent IA avec fonctionnalité d'auto-apprentissage développé par Nous Research. Contrairement aux assistants IA traditionnels, il crée une mémoire persistante et de nouvelles compétences à partir de son expérience et les perfectionne au fil des interactions. Il peut se connecter simultanément à Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal et aux emails en mode passerelle, avec une prise en charge d'OpenRouter, d'OpenAI, d'Anthropic et de points de terminaison LLM personnalisés.
En auto-hébergeant Hermes Agent sur votre VPS, vous gardez le contrôle de vos clés API, de votre historique de conversations et de vos données métier, qui restent sur votre propre infrastructure. Vous bénéficiez également de ressources dédiées pour la navigation web, l'exécution de code et les processus multi-agents, sans les limitations imposées par des services tiers.
Fonctionnalités clés de Hermes Agent
Admin panel accessible depuis le navigateur
Gérez la configuration, les clés API, les sessions et les compétences depuis un tableau de bord complet, avec un terminal intégré.
Boucle d'apprentissage
L'agent crée et améliore ses compétences à chaque interaction. Partagez-les ensuite via un hub de compétences pour les réutiliser dans tous vos déploiements.
Messagerie multi-plateforme
Connect simultaneously to Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal, and email without managing separate bots.
Plus de 200 modèles de LLM
Acheminez vos requêtes via OpenRouter ou connectez-vous directement à Anthropic, OpenAI et à des points de terminaison personnalisés pour une flexibilité maximale.
Planificateur de tâches intégré
Automate recurring tasks with the built-in cron scheduler and run parallel workstreams with subagent support.
Persistent Memory and Undo
Skills, session history, and memories survive restarts; rewind any conversation with the /undo command when a turn goes off-track.
Pourquoi exécuter Hermes Agent avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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