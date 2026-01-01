9router est un proxy d'API IA auto-hébergé qui fait le lien entre vos outils IA et n'importe quel fournisseur de LLM. Il fournit un point d'accès compatible avec l'API OpenAI, ce qui permet à des outils comme Claude Code, Cursor, Cline ou Copilot de s'y connecter sans aucune modification de configuration. RTK Token Saver compresse les résultats générés par les outils, comme les différences Git, les résultats de recherche grep ou les arborescences de répertoires, avant leur envoi au modèle. Cette optimisation réduit la consommation de jetons d'entrée de 20 à 40 % par requête. Lorsque les quotas sont atteints, 9router bascule automatiquement vers d'autres fournisseurs selon l'ordre de priorité défini, qu'il s'agisse d'abonnements, d'API abordables ou d'offres gratuites.

En hébergeant 9router sur votre VPS, vous gardez le contrôle total sur vos identifiants fournisseurs et vos règles de routage. Vous gérez vos comptes depuis un tableau de bord web, définissez des limites de consommation pour chaque modèle et répartissez les requêtes entre plusieurs comptes grâce au système round-robin automatique. Vous réduisez ainsi vos coûts sans avoir à modifier la configuration de vos outils IA.