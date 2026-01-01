Déployez 9router en un clic
Proxy de routage d'API IA qui réduit les coûts liés aux jetons et répartit automatiquement les requêtes entre plus de 40 fournisseurs de LLM.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec 9router ?
9router est un proxy d'API IA auto-hébergé qui fait le lien entre vos outils IA et n'importe quel fournisseur de LLM. Il fournit un point d'accès compatible avec l'API OpenAI, ce qui permet à des outils comme Claude Code, Cursor, Cline ou Copilot de s'y connecter sans aucune modification de configuration. RTK Token Saver compresse les résultats générés par les outils, comme les différences Git, les résultats de recherche grep ou les arborescences de répertoires, avant leur envoi au modèle. Cette optimisation réduit la consommation de jetons d'entrée de 20 à 40 % par requête. Lorsque les quotas sont atteints, 9router bascule automatiquement vers d'autres fournisseurs selon l'ordre de priorité défini, qu'il s'agisse d'abonnements, d'API abordables ou d'offres gratuites.
En hébergeant 9router sur votre VPS, vous gardez le contrôle total sur vos identifiants fournisseurs et vos règles de routage. Vous gérez vos comptes depuis un tableau de bord web, définissez des limites de consommation pour chaque modèle et répartissez les requêtes entre plusieurs comptes grâce au système round-robin automatique. Vous réduisez ainsi vos coûts sans avoir à modifier la configuration de vos outils IA.
Fonctionnalités clés de 9router
RTK Token Saver
La fonctionnalité RTK Token Saver compresse les résultats générés par les outils, comme les différences Git et les arborescences de répertoires, avant leur envoi au modèle. Cette optimisation réduit la consommation de jetons d'entrée de 20 à 40 % par requête.
Routage multi-fournisseur
Le système de routage multi-fournisseurs permet à 9router d'acheminer les requêtes vers plus de 40 fournisseurs de LLM. Lorsque les quotas d'un abonnement sont épuisés, les requêtes sont automatiquement redirigées vers des fournisseurs moins coûteux ou gratuits.
Répartition en round-robin
Le mécanisme de répartition en round-robin distribue les requêtes entre plusieurs comptes d'un même fournisseur pour exploiter au maximum les quotas disponibles avant leur réinitialisation mensuelle.
API compatible OpenAI
L'API compatible OpenAI fournit un point d'accès unique via /v1. Les outils compatibles avec l'API OpenAI peuvent ainsi se connecter à 9router sans modification de configuration.
Mode Caveman
Le mode Caveman ajoute automatiquement des instructions demandant des réponses plus concises aux modèles. Cette fonctionnalité peut réduire la longueur des réponses générées jusqu'à 65 %.
Pourquoi exécuter 9router avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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