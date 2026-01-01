OpenClaw est une plateforme d'assistant IA personnel que vous exécutez sur vos propres appareils et qui s'intègre aux canaux de messagerie que vous utilisez déjà — WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage et Microsoft Teams — via une passerelle unique fonctionnant sur votre propre infrastructure. Elle offre un point de contrôle unifié pour l'ensemble de vos communications. Contrairement aux assistants basés sur le cloud, OpenClaw vous permet de conserver toutes les conversations, le contexte et les données sous votre contrôle, tout en restant toujours disponible sur toutes les plateformes.

L'architecture de passerelle prend en charge plusieurs fournisseurs de modèles d'IA, dont Anthropic Claude et OpenAI, afin que vous puissiez choisir le modèle le plus adapté à chaque tâche. Les capacités vocales, l'automatisation du navigateur et une plateforme de compétences extensible permettent à OpenClaw de gérer tout, des réponses rapides aux messages aux flux de travail automatisés complexes.