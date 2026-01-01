Paperclip est une plateforme d'orchestration auto-hébergée qui vous permet de bâtir et de gérer des organisations autonomes basées sur l'IA. Plutôt que de gérer des chatbots individuels, Paperclip attribue à vos agents IA des rôles définis, des rapports hiérarchiques et des hiérarchies d'objectifs afin qu'ils collaborent à l'atteinte d'objectifs commerciaux partagés. Vous définissez des budgets mensuels par agent, conservez des journaux d'audit inaltérables de chaque décision et gardez à tout moment la possibilité de passer outre les décisions au niveau du conseil d'administration.

L'exécution de Paperclip sur votre propre VPS maintient les données commerciales sensibles, la mémoire des agents et les identifiants API entièrement sur votre infrastructure. Vous utilisez vos propres clés API pour Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor ou tout environnement d'exécution d'agent personnalisé — sans majoration intermédiaire sur les coûts des modèles et sans abonnement SaaS externe requis.