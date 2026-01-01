Déployez Paperclip avec une installation en un clic.
Plateforme d'orchestration d'IA open source pour construire des organisations d'agents autonomes avec des rôles définis, des hiérarchies d'objectifs et des contrôles budgétaires.
Choisissez un pack VPS pour Paperclip
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Paperclip ?
Paperclip est une plateforme d'orchestration auto-hébergée qui vous permet de bâtir et de gérer des organisations autonomes basées sur l'IA. Plutôt que de gérer des chatbots individuels, Paperclip attribue à vos agents IA des rôles définis, des rapports hiérarchiques et des hiérarchies d'objectifs afin qu'ils collaborent à l'atteinte d'objectifs commerciaux partagés. Vous définissez des budgets mensuels par agent, conservez des journaux d'audit inaltérables de chaque décision et gardez à tout moment la possibilité de passer outre les décisions au niveau du conseil d'administration.
L'exécution de Paperclip sur votre propre VPS maintient les données commerciales sensibles, la mémoire des agents et les identifiants API entièrement sur votre infrastructure. Vous utilisez vos propres clés API pour Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor ou tout environnement d'exécution d'agent personnalisé — sans majoration intermédiaire sur les coûts des modèles et sans abonnement SaaS externe requis.
Fonctionnalités clés de Paperclip
Organigrammes hiérarchiques
Définir les rôles, les titres et les lignes hiérarchiques des agents qui reflètent une structure d'entreprise réelle, permettant un fonctionnement autonome coordonné entre les départements.
Système d'objectifs en cascade
Suivez les tâches depuis la mission de l'entreprise, en passant par les objectifs d'équipe, jusqu'aux affectations individuelles des agents, en veillant à ce que chaque action de l'agent soit alignée sur les objectifs commerciaux de haut niveau.
Contrôles budgétaires par agent
Définir des limites de dépenses API mensuelles par agent avec une mise en pause automatique à 100 % et des alertes souples à 80 %, évitant les coûts incontrôlés sans surveillance manuelle.
Piste d'audit immuable
Chaque action d'agent et appel d'outil est enregistré dans un système de tickets infalsifiable, vous offrant une transparence et une responsabilité complètes pour les décisions autonomes.
Apportez votre propre agent
Prend en charge Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor, Codex, et tout script personnalisé avec une interface de pulsation, afin que vous choisissiez le meilleur modèle pour chaque rôle sans verrouillage.
Isolation multi-entreprise
Gérez des organisations d'IA distinctes pour plusieurs entreprises à partir d'un seul déploiement, avec une isolation complète des données entre chaque entreprise.
Pourquoi exécuter Paperclip avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.