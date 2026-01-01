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Conçu pour les gens, pas pour le profit

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Pourquoi choisir un nom de domaine chez Hostinger ?

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Achetez un nom de domaine, un hébergement, une messagerie, gérez votre site web et accédez à des outils d'IA, le tout au même endroit. Un seul tableau de bord, une seule connexion, une seule équipe d'assistance pour l'ensemble de vos besoins.

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Kodee, notre assistant IA, répond à la plupart des questions en 9 secondes et peut agir pour vous. Si vous avez besoin d'un humain, nos experts sont disponibles 24h/24 et 7j/7.
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Aucuns frais cachés

Le prix affiché est le prix à payer. La protection WHOIS est gratuite, les frais de renouvellement sont indiqués d'emblée et aucun supplément ne vous attend au moment du paiement.
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Conçu pour la vitesse

Votre domaine est hébergé sur les serveurs de noms Cloudflare, ce qui garantit sa protection et sa rapidité dès le premier jour. Avec l'ajout d'un hébergement, tout se charge jusqu'à 35 fois plus vite qu'avec un disque dur classique.

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Enregistrer un domaine

Achetez votre domaine en 3 étapes faciles

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Trouvez le nom parfait

Recherchez votre nom et choisissez parmi les extensions telles que .com, .store, .ai et .online.
02

Réclamez-le avant que quelqu'un d'autre ne le fasse.

Ajoutez-le à votre panier et finalisez votre commande en quelques minutes. Protection de la vie privée incluse gratuitement.
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Lancez-vous et créez votre propre coin du web

Connectez votre nom de domaine à votre site web et commencez à développer votre marque en ligne.
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Vous avez déjà un nom de domaine ? Transférez-le chez Hostinger.

Transférez votre domaine et bénéficiez d'une année supplémentaire gratuite. Vos paramètres, votre DNS, votre messagerie : tout est transféré sans interruption de service.
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Joanna Murray

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J'avais besoin de centraliser tous mes sites web, domaines et adresses e-mail, et j'ai donc choisi Hostinger. C'est génial ! J'ai maintenant un bien meilleur contrôle sur l'ensemble de mes activités.

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J'ai déjà acheté plusieurs noms de domaine. Meilleurs prix garantis. Tout s'est très bien passé jusqu'à présent.

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Comment acheter un nom de domaine en 5 étapes

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J'ai acheté un nom de domaine, et maintenant ?

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Extensions de domaine les plus populaires

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Voici Kodee, votre assistant IA

Kodee agit, il ne se contente pas de répondre. Demandez-lui de configurer le DNS, de connecter votre domaine ou de paramétrer le SSL, et il s'en charge instantanément.
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Vous avez donc enregistré votre nom de domaine. Quelle est la prochaine étape ?

Voici les quatre étapes essentielles pour transformer votre nom en entreprise.
Obtenez votre forfait d'hébergement

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A domain needs a fast, secure home. Choose a web hosting plan with 99.9% uptime and speed. A free domain is included for one year with eligible annual plans.

Créez votre site web

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Obtenez un e-mail professionnel

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Build trust instantly with a domain-based email. All hosting plans include a business email account, or you can upgrade to Google Workspace.

Développez votre audience

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Transformez les visiteurs de votre site web en clients fidèles. Collectez des adresses e-mail, envoyez des campagnes et automatisez les suivis grâce à la plateforme d'email marketing Reach.

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Recherche de noms de domaine

Utilisez notre outil de recherche de noms de domaine pour trouver rapidement un domaine disponible. Une fois trouvé, réservez et enregistrez-le sans tarder.
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Effectuez une recherche parmi toutes les extensions (TLD) pour trouver un domaine unique qui corresponde à votre vision d'entreprise.
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Trouvez rapidement et précisément le propriétaire, le registraire et les informations d'enregistrement clés de n'importe quel domaine.
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FAQ sur l'enregistrement de noms de domaine

Trouvez les réponses aux questions fréquemment posées sur l'achat et l'enregistrement de noms de domaine.

Hostinger est-il un registraire de noms de domaine ?

Oui, Hostinger est un registraire de noms de domaine agréé. Vous pouvez rechercher, enregistrer et gérer des noms de domaine directement via Hostinger, sans avoir besoin d'un registraire tiers.

Combien coûte un nom de domaine ?

Domain prices vary by extension. A .com starts from 0,01 € for your first year at Hostinger when you choose a 3-year term. Renewal prices are shown upfront before you buy. No hidden fees, no surprises at checkout.

À qui appartient le domaine après son enregistrement ?

Lorsque vous enregistrez un domaine via Hostinger, vous en devenez le propriétaire unique. Le domaine est enregistré à votre nom (ou au nom de votre client, si vous l'enregistrez pour son compte), à condition que des coordonnées valides soient fournies.

Puis-je acheter un nom de domaine définitivement ?

Aucun nom de domaine ne peut être possédé définitivement. Vous l'enregistrez pour une période de un à dix ans et le renouvelez pour le conserver. Tant que vous renouvelez à temps, personne d'autre ne peut vous le prendre. Hostinger envoie des rappels de renouvellement pour que vous ne perdiez jamais un nom de domaine par accident.

Quel est le meilleur registraire pour acheter un nom de domaine ?

Le meilleur registraire dépend de vos besoins. Si vous souhaitez gérer votre domaine, votre hébergement, votre messagerie et votre site web depuis une seule et même plateforme, Hostinger vous offre tout sur un tableau de bord unique, sans avoir à changer de fournisseur.

Comment transférer mon domaine chez Hostinger ?

Démarrez votre transfert depuis le tableau de bord Hostinger. Saisissez votre nom de domaine, déverrouillez-le auprès de votre registraire actuel et obtenez le code d'autorisation. Le transfert prend jusqu'à sept jours et votre domaine reste actif pendant toute la durée du transfert. Vous bénéficiez également d'une année gratuite ajoutée à votre enregistrement.

Combien de temps faut-il pour enregistrer un nom de domaine ?

L’enregistrement est instantané. Une fois votre commande finalisée, votre domaine est actif en quelques minutes. Vous pouvez le connecter à un site web, configurer une adresse e-mail ou le rediriger vers n’importe quelle destination immédiatement.

Que se passe-t-il si quelqu'un possède déjà le domaine que je souhaite ?

Essayez une autre extension. Si votre_entreprise.com est déjà pris, votre_entreprise.store ou votre_entreprise.co pourraient être disponibles et tout aussi efficaces. Vous pouvez également utiliser notre recherche de noms de domaine pour obtenir des suggestions basées sur votre idée grâce à l'IA.

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