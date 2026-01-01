Achetez un nom de domaine

Démarrez votre transfert depuis le tableau de bord Hostinger. Saisissez votre nom de domaine, déverrouillez-le auprès de votre registraire actuel et obtenez le code d'autorisation. Le transfert prend jusqu'à sept jours et votre domaine reste actif pendant toute la durée du transfert. Vous bénéficiez également d'une année gratuite ajoutée à votre enregistrement.