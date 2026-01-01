Achetez un nom de domaine

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Votre domaine est hébergé sur les serveurs de noms Cloudflare, ce qui garantit sa protection et sa rapidité dès le premier jour. Avec l'ajout d'un hébergement, tout se charge jusqu'à 35 fois plus vite qu'avec un disque dur classique.
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Joanna Murray
J'avais besoin de centraliser tous mes sites web, domaines et adresses e-mail, et j'ai donc choisi Hostinger. C'est génial ! J'ai maintenant un bien meilleur contrôle sur l'ensemble de mes activités.
Martynas Jucys
J'ai déjà acheté plusieurs noms de domaine. Meilleurs prix garantis. Tout s'est très bien passé jusqu'à présent.
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Vous avez donc enregistré votre nom de domaine. Quelle est la prochaine étape ?
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FAQ sur l'enregistrement de noms de domaine
Hostinger est-il un registraire de noms de domaine ?
Oui, Hostinger est un registraire de noms de domaine agréé. Vous pouvez rechercher, enregistrer et gérer des noms de domaine directement via Hostinger, sans avoir besoin d'un registraire tiers.
Combien coûte un nom de domaine ?
Domain prices vary by extension. A .com starts from 0,01 € for your first year at Hostinger when you choose a 3-year term. Renewal prices are shown upfront before you buy. No hidden fees, no surprises at checkout.
À qui appartient le domaine après son enregistrement ?
Lorsque vous enregistrez un domaine via Hostinger, vous en devenez le propriétaire unique. Le domaine est enregistré à votre nom (ou au nom de votre client, si vous l'enregistrez pour son compte), à condition que des coordonnées valides soient fournies.
Puis-je acheter un nom de domaine définitivement ?
Aucun nom de domaine ne peut être possédé définitivement. Vous l'enregistrez pour une période de un à dix ans et le renouvelez pour le conserver. Tant que vous renouvelez à temps, personne d'autre ne peut vous le prendre. Hostinger envoie des rappels de renouvellement pour que vous ne perdiez jamais un nom de domaine par accident.
Quel est le meilleur registraire pour acheter un nom de domaine ?
Le meilleur registraire dépend de vos besoins. Si vous souhaitez gérer votre domaine, votre hébergement, votre messagerie et votre site web depuis une seule et même plateforme, Hostinger vous offre tout sur un tableau de bord unique, sans avoir à changer de fournisseur.
Comment transférer mon domaine chez Hostinger ?
Combien de temps faut-il pour enregistrer un nom de domaine ?
L’enregistrement est instantané. Une fois votre commande finalisée, votre domaine est actif en quelques minutes. Vous pouvez le connecter à un site web, configurer une adresse e-mail ou le rediriger vers n’importe quelle destination immédiatement.
Que se passe-t-il si quelqu'un possède déjà le domaine que je souhaite ?
Essayez une autre extension. Si votre_entreprise.com est déjà pris, votre_entreprise.store ou votre_entreprise.co pourraient être disponibles et tout aussi efficaces. Vous pouvez également utiliser notre recherche de noms de domaine pour obtenir des suggestions basées sur votre idée grâce à l'IA.