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OpenClaw
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2FAuth
Gestionnaire de codes d'authentification à deux facteurs auto-hébergé, accessible sur web et mobile
Ackee
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Mémoire persistante pour agents de codage IA avec recherche hybride BM25 vectorielle et par graphe
Airsonic Advanced
Diffuser des bibliothèques musicales personnelles via un serveur API compatible Subsonic
AirTrail
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Alerta
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Ampache
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AnonUpload
AnonUpload est une application sécurisée de partage de fichiers anonyme, sans base de données requise
AnythingLLM
Application d'IA tout-en-un pour RAG, les agents et les chatbots avec n'importe quel fournisseur de LLM
Apache Answer
Plateforme de questions-réponses open source pour le partage des connaissances en équipe et la création de communautés
Apache Guacamole
Passerelle de bureau à distance sans client basée sur le web pour RDP, VNC, SSH et Telnet
Apache Superset
Apache Superset est une plateforme d'exploration et de visualisation de données moderne pour la business intelligence
AppFlowy
AppFlowy est un espace de travail open source basé sur l'IA et pensé comme une alternative à Notion
ArangoDB
Base de données multi-modèle native pour les graphes, les documents et les données clé-valeur
ArcadeDB
Base de données multi-modèle pour les données de graphe, de document, clé-valeur et de séries chronologiques
Autobase
Plateforme open source auto-hébergée de base de données en tant que service pour l'automatisation de PostgreSQL
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Baby Buddy
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Suivi d'habitudes minimaliste auto-hébergé, axé sur les enregistrements quotidiens et les séries.
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Outil PDF en ligne, pensé pour la confidentialité, permettant de fusionner, diviser, convertir et modifier vos documents depuis votre navigateur
bewCloud
Stockage cloud auto-hébergé léger avec synchronisation de fichiers et prise en charge CalDAV/CardDAV
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Centrifugo
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Linkwarden est un gestionnaire de favoris auto-hébergé avec archivage complet des pages web
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Local Deep Research
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Logto
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Lychee
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Mage AI est un outil de pipeline de données conçu pour créer et gérer des flux de travail ETL
Mail-Archiver
Archivage d'e-mails auto-hébergé avec synchronisation IMAP, recherche plein texte et exportation
Mailpit
Outil de test d'e-mails SMTP open source avec une boîte de réception basée sur un navigateur pour les développeurs
Manticore Search
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Marreta
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