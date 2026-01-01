Déployez Linkding en un clic.
Un gestionnaire de favoris minimaliste et auto-hébergé, avec une organisation par étiquettes et une recherche en texte intégral.
Choisissez un pack VPS pour Linkding
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Linkding ?
Linkding est un gestionnaire de favoris auto-hébergé, épuré, conçu pour la vitesse et la simplicité. Il extrait automatiquement les titres et descriptions des pages lorsque vous enregistrez un lien, prend en charge le balisage hiérarchique et offre une puissante recherche en texte intégral sur l'ensemble de votre collection. Son interface épurée permet de se concentrer sur vos favoris plutôt que sur l'outil lui-même.
L'auto-hébergement de Linkding sur votre propre VPS préserve entièrement la confidentialité de vos habitudes de navigation et de vos centres d'intérêt de recherche, sans publicité, sans suivi et sans accès tiers. Un seul conteneur léger avec stockage SQLite signifie une utilisation minimale des ressources et une maintenance facile.
Fonctionnalités clés de Linkding
Organisation par étiquettes
Organisez les marque-pages avec des balises hiérarchiques et l'autocomplétion pour catégoriser et récupérer rapidement les liens enregistrés.
Recherche plein texte
Recherchez dans les titres de favoris, les descriptions et le contenu de page archivé afin de retrouver précisément ce que vous avez sauvegardé.
Archivage automatique
Archiver les captures d'écran complètes des pages lors de leur enregistrement, afin que le contenu mis en favori reste accessible même lorsque les URL d'origine disparaissent.
Extensions de navigateur
Enregistrez des pages sur Linkding directement depuis votre navigateur avec des extensions dédiées pour Chrome et Firefox.
Accès API REST
Automatiser la gestion des favoris et s'intégrer avec d'autres outils via une API REST épurée.
Pourquoi exécuter Linkding avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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