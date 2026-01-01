Déployez AppFlowy en un clic.
Espace de travail open source axé sur la confidentialité, combinant notes, wikis, bases de données et gestion de projet, comme alternative à Notion.
Choisissez un pack VPS pour AppFlowy
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec AppFlowy ?
AppFlowy est une plateforme de productivité open source axée sur la confidentialité. Conçue comme une alternative à Notion, elle combine un éditeur flexible basé sur des blocs, des vues de base de données et une assistance à l'écriture par IA au sein d'un espace de travail collaboratif unique. Développée avec Flutter et Rust, elle offre des performances natives sur ordinateur, mobile et web tout en gardant toutes vos données sous votre contrôle.
L'auto-hébergement d'AppFlowy élimine les frais d'abonnement par utilisateur, supprime l'accès tiers aux documents sensibles et offre des espaces de travail et des utilisateurs illimités à un coût d'infrastructure fixe. Ce template déploie la pile complète d'AppFlowy Cloud — client web, back-end API, authentification, stockage d'objets et base de données — prête à recevoir les connexions des applications de bureau et mobiles natives d'AppFlowy.
Fonctionnalités clés de AppFlowy
Éditeur de blocs
Créez des documents riches avec du texte, des images, des éléments intégrés et des médias à l'aide d'un éditeur de blocs intuitif qui fonctionne de manière cohérente sur ordinateur de bureau, mobile et web, sans différences de fonctionnalités entre les plateformes.
Vues de base de données flexibles
Visualiser et gérer les mêmes données sous forme de tableau, de tableau Kanban, de calendrier ou de galerie, offrant aux différents membres de l'équipe la mise en page qui correspond à leur flux de travail sans dupliquer les informations.
Assistant de rédaction IA
Générer, résumer et affiner du contenu directement au sein des documents à l'aide de fonctionnalités d'IA intégrées qui se connectent à un fournisseur externe (tel qu'OpenAI ou Azure OpenAI) configurées via une clé API — les données sont traitées par ce fournisseur.
Collaboration en temps réel
Travaillez simultanément avec vos coéquipiers en utilisant la synchronisation sans conflit, afin que plusieurs personnes puissent modifier le même document sans écraser les modifications des autres.
Prise de responsabilité complète des données
Tous les documents, bases de données et pièces jointes sont stockés sur votre propre infrastructure, sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur, garantissant la conformité avec les réglementations sur les données et un contrôle total sur la rétention.
Pourquoi exécuter AppFlowy avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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