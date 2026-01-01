AppFlowy est une plateforme de productivité open source axée sur la confidentialité. Conçue comme une alternative à Notion, elle combine un éditeur flexible basé sur des blocs, des vues de base de données et une assistance à l'écriture par IA au sein d'un espace de travail collaboratif unique. Développée avec Flutter et Rust, elle offre des performances natives sur ordinateur, mobile et web tout en gardant toutes vos données sous votre contrôle.

L'auto-hébergement d'AppFlowy élimine les frais d'abonnement par utilisateur, supprime l'accès tiers aux documents sensibles et offre des espaces de travail et des utilisateurs illimités à un coût d'infrastructure fixe. Ce template déploie la pile complète d'AppFlowy Cloud — client web, back-end API, authentification, stockage d'objets et base de données — prête à recevoir les connexions des applications de bureau et mobiles natives d'AppFlowy.