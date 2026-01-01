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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec AFFiNE ?

AFFiNE est un « KnowledgeOS » open source qui supprime les barrières entre la documentation, la collaboration visuelle et l'organisation des données. Les utilisateurs peuvent rédiger des documents structurés, esquisser sur des tableaux blancs infinis et maintenir des bases de données organisées — le tout au sein du même espace de travail — sans avoir à basculer entre des outils distincts pour chaque tâche.

Conçu avec une architecture privilégiant le local et la confidentialité, AFFiNE conserve vos connaissances sur une infrastructure que vous contrôlez. L'assistance IA est intégrée partout, aidant à la rédaction, au dessin et à la planification pour chaque type de contenu. Ce déploiement inclut PostgreSQL avec l'extension pgvector pour la recherche avancée, Redis pour les fonctionnalités en temps réel, et une migration de base de données automatisée pour des mises à jour fiables.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de AFFiNE

Espace de travail unifié

Combine des documents, des tableaux blancs et des bases de données sur une seule plateforme afin que vous puissiez passer de l'écriture, à l'esquisse et à l'organisation de données sans changer de contexte entre des applications distinctes.

Tableaux blancs à canevas infini

Les tableaux blancs de forme libre, avec leurs outils de dessin, de création de diagrammes et de notes autocollantes, offrent aux équipes un espace visuel pour le remue-méninges et le travail de conception en parallèle de documents structurés.

Assistance alimentée par l'IA

L'IA est intégrée à tous les types de contenu pour faciliter la rédaction, la synthèse et la génération de contenu, ce qui réduit la charge de travail nécessaire à la production d'artefacts de connaissance de haute qualité.

Bases de données structurées

Organisez les informations dans des vues de base de données personnalisables avec des capacités de filtrage et de requête, remplaçant le besoin d'outils de feuille de calcul séparés au sein du même espace de travail.

Collaboration en temps réel

La synchronisation sans conflit permet à plusieurs membres de l'équipe de modifier des documents et des tableaux blancs simultanément, les modifications étant reflétées instantanément sur tous les appareils connectés.

Pourquoi exécuter AFFiNE avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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