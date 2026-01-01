Déployez AFFiNE en un clic.
Espace de travail open source tout-en-un combinant documents, tableaux blancs et bases de données avec une assistance alimentée par l'IA.
Choisissez un pack VPS pour AFFiNE
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec AFFiNE ?
AFFiNE est un « KnowledgeOS » open source qui supprime les barrières entre la documentation, la collaboration visuelle et l'organisation des données. Les utilisateurs peuvent rédiger des documents structurés, esquisser sur des tableaux blancs infinis et maintenir des bases de données organisées — le tout au sein du même espace de travail — sans avoir à basculer entre des outils distincts pour chaque tâche.
Conçu avec une architecture privilégiant le local et la confidentialité, AFFiNE conserve vos connaissances sur une infrastructure que vous contrôlez. L'assistance IA est intégrée partout, aidant à la rédaction, au dessin et à la planification pour chaque type de contenu. Ce déploiement inclut PostgreSQL avec l'extension pgvector pour la recherche avancée, Redis pour les fonctionnalités en temps réel, et une migration de base de données automatisée pour des mises à jour fiables.
Fonctionnalités clés de AFFiNE
Espace de travail unifié
Combine des documents, des tableaux blancs et des bases de données sur une seule plateforme afin que vous puissiez passer de l'écriture, à l'esquisse et à l'organisation de données sans changer de contexte entre des applications distinctes.
Tableaux blancs à canevas infini
Les tableaux blancs de forme libre, avec leurs outils de dessin, de création de diagrammes et de notes autocollantes, offrent aux équipes un espace visuel pour le remue-méninges et le travail de conception en parallèle de documents structurés.
Assistance alimentée par l'IA
L'IA est intégrée à tous les types de contenu pour faciliter la rédaction, la synthèse et la génération de contenu, ce qui réduit la charge de travail nécessaire à la production d'artefacts de connaissance de haute qualité.
Bases de données structurées
Organisez les informations dans des vues de base de données personnalisables avec des capacités de filtrage et de requête, remplaçant le besoin d'outils de feuille de calcul séparés au sein du même espace de travail.
Collaboration en temps réel
La synchronisation sans conflit permet à plusieurs membres de l'équipe de modifier des documents et des tableaux blancs simultanément, les modifications étant reflétées instantanément sur tous les appareils connectés.
Pourquoi exécuter AFFiNE avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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