BeaverHabits est une application minimaliste de suivi des habitudes auto-hébergée, inspirée par la méthodologie « don't break the chain ». Contrairement aux applications d'habitudes axées sur les objectifs, BeaverHabits se concentre uniquement sur le rituel de l'enregistrement quotidien — marquer les habitudes comme terminées, maintenir les séries et visualiser la constance au fil du temps sans la charge cognitive des objectifs, des jalons ou des scores.

L'auto-hébergement de BeaverHabits sur votre VPS préserve la confidentialité de vos données de routine personnelles, sans frais d'abonnement et sans services de synchronisation tiers. L'application stocke toutes les données dans une base de données SQLite locale et prend en charge les comptes multi-utilisateurs, l'installation de PWA iOS, le filtrage par tags, les notes quotidiennes, une API REST et des intégrations avec Home Assistant, Apple Shortcuts et Stream Deck.