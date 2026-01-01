Déployez BeaverHabits en un clic.
Un suivi d'habitudes minimaliste et auto-hébergé, axé sur les enregistrements quotidiens et les séries, sans objectifs ni complexité.
Choisissez un pack VPS pour BeaverHabits
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec BeaverHabits ?
BeaverHabits est une application minimaliste de suivi des habitudes auto-hébergée, inspirée par la méthodologie « don't break the chain ». Contrairement aux applications d'habitudes axées sur les objectifs, BeaverHabits se concentre uniquement sur le rituel de l'enregistrement quotidien — marquer les habitudes comme terminées, maintenir les séries et visualiser la constance au fil du temps sans la charge cognitive des objectifs, des jalons ou des scores.
L'auto-hébergement de BeaverHabits sur votre VPS préserve la confidentialité de vos données de routine personnelles, sans frais d'abonnement et sans services de synchronisation tiers. L'application stocke toutes les données dans une base de données SQLite locale et prend en charge les comptes multi-utilisateurs, l'installation de PWA iOS, le filtrage par tags, les notes quotidiennes, une API REST et des intégrations avec Home Assistant, Apple Shortcuts et Stream Deck.
Fonctionnalités clés de BeaverHabits
Grille de suivi quotidien
Une grille de calendrier pour chaque habitude affiche les séries et les lacunes en un coup d'œil, rendant la cohérence quotidienne facile à suivre et motivante à maintenir.
Filtrage par tags
Regroupez et filtrez les habitudes par tags pour des vues ciblées — ne voyez que les routines matinales, les habitudes de santé ou toute autre catégorie personnalisée.
Notes quotidiennes
Ajoutez jusqu'à 1024 caractères de notes par habitude et par jour pour enregistrer le contexte, les observations ou les raisons d'un oubli.
Accès à l'API REST
Interrogez et mettez à jour les données d'habitudes par programmation, permettant l'automatisation avec Raccourcis Apple, Home Assistant et Stream Deck via HabitDeck.
Prise en charge des PWA iOS
Installer BeaverHabits en tant qu'application sur l'écran d'accueil sur iPhone et iPad pour une expérience d'enregistrement native et intuitive, sans téléchargement depuis l'App Store.
Pourquoi exécuter BeaverHabits avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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