BentoPDF est une suite d'outils PDF axée sur la confidentialité, qui traite les documents entièrement dans le navigateur de l'utilisateur. Les fichiers ne quittent jamais la machine cliente et n'atteignent aucun serveur externe. Elle remplace de multiples services PDF en ligne par une interface unique auto-hébergée, offrant des fonctionnalités de fusion, de division, de réorganisation des pages, de rotation, de conversion d'images, d'OCR, de compression, de protection par mot de passe, de filigranes, d'en-têtes et pieds de page, et d'édition de métadonnées.

Pour les équipes et les organisations qui gèrent des documents sensibles — contrats, relevés financiers, documents juridiques — l'auto-hébergement de BentoPDF élimine le risque pour la confidentialité lié à l'envoi de fichiers confidentiels à des services PDF commerciaux qui pourraient conserver des copies ou enregistrer leur utilisation. Puisque tout le traitement s'effectue côté client, le VPS ne fait que fournir l'interface web, ce qui maintient les exigences en ressources serveur minimales tout en garantissant que les documents restent entièrement privés.