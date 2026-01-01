Déployer BentoPDF en un clic
Outil PDF en ligne, pensé pour la confidentialité, permettant de fusionner, diviser, convertir et sécuriser vos documents PDF sans avoir à télécharger de fichiers.
Choisissez un pack VPS pour BentoPDF
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec BentoPDF ?
BentoPDF est une suite d'outils PDF axée sur la confidentialité, qui traite les documents entièrement dans le navigateur de l'utilisateur. Les fichiers ne quittent jamais la machine cliente et n'atteignent aucun serveur externe. Elle remplace de multiples services PDF en ligne par une interface unique auto-hébergée, offrant des fonctionnalités de fusion, de division, de réorganisation des pages, de rotation, de conversion d'images, d'OCR, de compression, de protection par mot de passe, de filigranes, d'en-têtes et pieds de page, et d'édition de métadonnées.
Pour les équipes et les organisations qui gèrent des documents sensibles — contrats, relevés financiers, documents juridiques — l'auto-hébergement de BentoPDF élimine le risque pour la confidentialité lié à l'envoi de fichiers confidentiels à des services PDF commerciaux qui pourraient conserver des copies ou enregistrer leur utilisation. Puisque tout le traitement s'effectue côté client, le VPS ne fait que fournir l'interface web, ce qui maintient les exigences en ressources serveur minimales tout en garantissant que les documents restent entièrement privés.
Fonctionnalités clés de BentoPDF
Traitement côté client
Toute manipulation de PDF se fait dans le navigateur de l'utilisateur — les documents ne sont jamais envoyés sur le serveur, ainsi, même la machine hôte ne voit jamais le contenu des fichiers.
Fusionner, diviser et réorganiser
Combinez plusieurs PDF, divisez-les en pages ou sections individuelles, et glissez-déposez les pages dans l'ordre exact dont vous avez besoin en quelques secondes.
OCR intégré
Convertir des PDF numérisés en documents texte entièrement interrogeables et sélectionnables sans envoyer les fichiers à un service de reconnaissance tiers.
Sécurité des documents
Ajouter une protection par mot de passe, un chiffrement et des filigranes aux PDF sensibles avant leur distribution, ou supprimer les restrictions des PDF que vous possédez pour retrouver l'accès à la modification.
Conversion de format
Convertir des images en PDF, exporter des pages sous forme d'images, et transformer du Markdown avec des diagrammes Mermaid en PDF formatés — le tout depuis la même interface.
Pourquoi exécuter BentoPDF avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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