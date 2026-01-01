Déployez Metabase avec une installation en 1 clic.
Plateforme d'intelligence décisionnelle open source qui permet à tout membre de l'équipe d'explorer les données et de créer des tableaux de bord sans SQL.
Choisissez un pack VPS pour Metabase
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.
Que créer avec Metabase ?
Metabase est une plateforme de veille stratégique open source de premier plan, utilisée par plus de 40 000 entreprises dans le monde. Son générateur de requêtes intuitif permet aux membres d'équipes non techniques d'explorer les données et de créer des tableaux de bord interactifs sans écrire de SQL, tandis que les utilisateurs avancés peuvent se plonger dans des requêtes natives. Elle se connecte à plus de 20 bases de données, dont PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery et Snowflake, et prend en charge les rapports automatisés par e-mail et Slack.
Déployer Metabase sur votre propre VPS permet de conserver les données commerciales sensibles au sein de votre environnement, élimine la tarification SaaS par utilisateur et fournit des ressources dédiées pour les requêtes complexes et les grands ensembles de données qui ralentissent les services d'analyse cloud partagés.
Fonctionnalités clés de Metabase
No-SQL générateur de requêtes
N'importe quel membre de l'équipe peut explorer les données et créer des graphiques via une interface visuelle sans apprendre la syntaxe SQL.
Plus de 20 connecteurs de base de données
Connectez-vous à PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery, Snowflake et bien d'autres via un assistant de configuration guidé.
Tableaux de bord interactifs
Combinez les graphiques, les indicateurs et les filtres en tableaux de bord partageables qui se mettent à jour automatiquement avec des données actualisées.
Rapports automatisés
Programmez la livraison des rapports par e-mail ou Slack afin que les parties prenantes disposent toujours d'informations à jour sans avoir à se connecter.
Intégration et partage
Intégrez des tableaux de bord dans des outils externes ou partagez des liens publics pour des analyses destinées aux clients sans exposer les données brutes.
Pourquoi exécuter Metabase avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Lancement local. Croissance mondiale.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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Testez nos services sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour plus d'informations.
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