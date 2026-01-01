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Plateforme d'intelligence décisionnelle open source qui permet à tout membre de l'équipe d'explorer les données et de créer des tableaux de bord sans SQL.

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KVM 1
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1 cœur vCPU
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KVM 2
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Renouvellement au prix de 14,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
35,99
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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66 % de réduction
KVM 8
64,99
21,99/mois
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Metabase ?

Metabase est une plateforme de veille stratégique open source de premier plan, utilisée par plus de 40 000 entreprises dans le monde. Son générateur de requêtes intuitif permet aux membres d'équipes non techniques d'explorer les données et de créer des tableaux de bord interactifs sans écrire de SQL, tandis que les utilisateurs avancés peuvent se plonger dans des requêtes natives. Elle se connecte à plus de 20 bases de données, dont PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery et Snowflake, et prend en charge les rapports automatisés par e-mail et Slack.

Déployer Metabase sur votre propre VPS permet de conserver les données commerciales sensibles au sein de votre environnement, élimine la tarification SaaS par utilisateur et fournit des ressources dédiées pour les requêtes complexes et les grands ensembles de données qui ralentissent les services d'analyse cloud partagés.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Metabase

No-SQL générateur de requêtes

N'importe quel membre de l'équipe peut explorer les données et créer des graphiques via une interface visuelle sans apprendre la syntaxe SQL.

Plus de 20 connecteurs de base de données

Connectez-vous à PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery, Snowflake et bien d'autres via un assistant de configuration guidé.

Tableaux de bord interactifs

Combinez les graphiques, les indicateurs et les filtres en tableaux de bord partageables qui se mettent à jour automatiquement avec des données actualisées.

Rapports automatisés

Programmez la livraison des rapports par e-mail ou Slack afin que les parties prenantes disposent toujours d'informations à jour sans avoir à se connecter.

Intégration et partage

Intégrez des tableaux de bord dans des outils externes ou partagez des liens publics pour des analyses destinées aux clients sans exposer les données brutes.

Pourquoi exécuter Metabase avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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