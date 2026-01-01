Jusqu'à 69 % de réduction sur Apache DevLake

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Plateforme open source qui agrège les données de plus de 60 outils de développement pour calculer les métriques DORA et visualiser la performance des équipes d'ingénierie.

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Obtenez 24 mois pour 527,76 € (prix d'origine : 1 559,76 €). Renouvellement au prix de 49,99 €/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Apache DevLake ?

Apache DevLake est une plateforme d'analyse d'ingénierie open source qui consolide les données provenant des outils de suivi des problèmes, des hébergeurs de code source, des pipelines CI/CD et des outils de gestion des incidents dans un lac de données unifié. Les équipes connectent GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty et des dizaines d'autres sources pour calculer automatiquement les métriques DORA — fréquence de déploiement, délai de mise en production, taux d'échec des changements et temps moyen de récupération — ainsi que des tableaux de bord Grafana qui visualisent les performances de l'équipe au fil du temps.

L'auto-hébergement de DevLake maintient toutes les données de télémétrie d'ingénierie et les identifiants d'intégration sur l'infrastructure que vous contrôlez. Chaque jeton API et connexion OAuth est chiffré au repos à l'aide d'une clé que vous possédez, et toutes les métriques sont stockées dans une base de données MySQL sur votre serveur — aucune donnée ne quitte votre environnement pour un service d'analyse tiers.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Apache DevLake

Métriques DORA

Calculer automatiquement la fréquence de déploiement, le délai de livraison des changements, le taux d'échec des changements et le temps moyen de récupération à partir d'outils connectés — sans nécessiter de collecte manuelle de données.

Tableaux de bord préconçus

Les tableaux de bord Grafana prêts à l'emploi visualisent les métriques DORA, le temps de cycle des PR, l'âge des bugs et la santé des pipelines de déploiement sans aucune configuration dès l'installation.

Plus de 60 plugins de sources de données

Des connecteurs pré-intégrés pour GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty, CircleCI, ArgoCD, SonarQube et bien d'autres centralisent toutes les données d'ingénierie en un seul endroit.

Métriques SQL personnalisées

Interroger le lac de données normalisé avec du SQL simple pour définir des métriques spécifiques à l'équipe, des filtres et des tableaux de bord personnalisés au-delà des vues DORA intégrées.

Stockage chiffré des identifiants

Tous les jetons API et les clés OAuth sont chiffrés au repos à l'aide d'une clé auto-générée stockée exclusivement dans votre base de données MySQL auto-hébergée.

Pourquoi exécuter Apache DevLake avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Maxim Shishkin
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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