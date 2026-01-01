Déployez Apache Superset en un clic.
Plateforme de business intelligence open source moderne pour créer des tableaux de bord interactifs, explorer des ensembles de données et exécuter des analyses SQL sur plus de 40 bases de données.
Choisissez un pack VPS pour Apache Superset
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Apache Superset ?
Apache Superset est une plateforme de business intelligence de niveau entreprise qui rend l'exploration des données accessible aux utilisateurs de tous niveaux techniques. Les analystes bénéficient d'une interface glisser-déposer sans code pour créer des graphiques et des tableaux de bord, tandis que les ingénieurs disposent de SQL Lab — un IDE SQL complet avec historique des requêtes, requêtes enregistrées et exportation des résultats. Superset se connecte à plus de 40 bases de données SQL et entrepôts de données via SQLAlchemy, offrant une couche d'analyse unifiée sur l'ensemble de votre pile de données.
Héberger Superset sur votre propre VPS vous assure des utilisateurs illimités, des sources de données illimitées et aucune licence par siège. Les données commerciales restent au sein de votre infrastructure, respectant les exigences de conformité, tandis que PostgreSQL et Redis — inclus dans ce modèle — gèrent le stockage des métadonnées et la mise en cache des requêtes pour des performances prêtes pour la production.
Fonctionnalités clés de Apache Superset
Bibliothèque de visualisation riche
Choisissez parmi des dizaines de types de graphiques — graphiques à barres, graphiques linéaires, nuages de points, cartes géospatiales, et bien plus encore — pour représenter clairement vos données.
Laboratoire SQL IDE
Écrivez et exécutez des requêtes SQL avec coloration syntaxique, historique des requêtes et exportation des résultats — faisant le lien entre les tableaux de bord sans code et le travail de données avancé.
Plus de 40 connecteurs de base de données
Connectez-vous à PostgreSQL, MySQL, Snowflake, BigQuery, Redshift et des dizaines d'autres via une couche de connecteur unifiée basée sur SQLAlchemy.
Tableaux de bord interactifs
Créer des tableaux de bord avec des filtres croisés, une navigation approfondie et des rapports par e-mail planifiés afin que les parties prenantes disposent toujours d'informations actualisées.
Contrôle d'accès basé sur les rôles
Attribuez des autorisations granulaires aux jeux de données, tableaux de bord et sources de données afin que chaque équipe ne voie que ce à quoi elle est autorisée à accéder.
Pourquoi exécuter Apache Superset avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.