Déployez Ackee en 1 clic.
Analyse de site web auto-hébergée et axée sur la confidentialité, qui suit les visiteurs sans compromettre leurs données personnelles.
Choisissez un pack VPS pour Ackee
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Ackee ?
Ackee est une plateforme d'analyse open-source, basée sur Node.js, qui s'exécute entièrement sur votre propre serveur. Elle utilise un processus d'anonymisation en plusieurs étapes pour supprimer les informations personnellement identifiables des données des visiteurs tout en fournissant des informations significatives sur les pages vues, les référents, les durées de session et les types d'appareils.
Contrairement aux services d'analyse traditionnels qui stockent les données de vos visiteurs sur une infrastructure tierce, Ackee vous donne la pleine propriété de vos données de trafic. Son interface minimaliste et son API GraphQL centralisée facilitent la surveillance de plusieurs sites web et l'intégration des données d'analyse dans des tableaux de bord personnalisés ou des pipelines de reporting — sans bannières de cookies ni maux de tête liés au RGPD.
Fonctionnalités clés de Ackee
Confidentialité par conception
L'anonymisation multi-étapes supprime les données personnelles identifiables avant le stockage, afin de pouvoir recueillir des informations utiles—ce qui peut aider à réduire le besoin de bandeaux de cookies ou à simplifier la conformité selon la juridiction et la configuration.
Domaines illimités
Surveillez autant de sites web et d'applications que vous le souhaitez à partir d'un tableau de bord unique, sans paliers tarifaires par site ni limites basées sur le trafic.
GraphQL API
Une API GraphQL centralisée vous permet d'extraire des données analytiques par programmation dans des tableaux de bord personnalisés, des rapports ou des outils tiers, sans être liée à l'interface utilisateur intégrée.
Script de suivi léger
Le snippet de suivi a un impact minimal sur les performances de vos pages, évitant ainsi les pénalités de performance liées à la vitesse de chargement associées aux bibliothèques d'analyse commerciale plus lourdes.
Suivi d'événements personnalisés
Suivez les interactions spécifiques des utilisateurs au-delà des pages vues, vous offrant une visibilité sur les conversions, les clics sur les boutons et d'autres actions significatives sur vos sites.
Pourquoi exécuter Ackee avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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