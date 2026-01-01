Excalidraw est un tableau blanc virtuel élégant qui transforme la création de diagrammes techniques en une expérience créative et dessinée à la main. Contrairement aux outils de diagramme rigides et formels, Excalidraw adopte l'esthétique organique et esquissée du brainstorming sur tableau blanc tout en offrant la commodité numérique et la collaboration en temps réel avec un chiffrement de bout en bout pour des sessions d'équipe sécurisées.

L'auto-hébergement d'Excalidraw sur votre propre VPS offre à votre équipe un outil de tableau blanc privé et toujours disponible où vos diagrammes, croquis d'architecture et sessions de brainstorming restent entièrement au sein de votre infrastructure — sans préoccupations de confidentialité des données, sans coûts d'abonnement et sans dépendance vis-à-vis de services externes.