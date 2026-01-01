Déployez OmniRoute en un clic.
Passerelle IA auto-hébergée qui achemine n'importe quel LLM via un point de terminaison compatible OpenAI avec un mécanisme de repli intelligent et une compression de jetons.
Choisissez un pack VPS pour OmniRoute
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec OmniRoute ?
OmniRoute est une passerelle d'IA auto-hébergée qui unifie plus de 230 fournisseurs de modèles derrière un seul point de terminaison compatible OpenAI. Dirigez Claude Code, Codex, Cursor, Cline ou Copilot vers une seule URL et OmniRoute achemine chaque requête vers le meilleur modèle disponible — y compris des dizaines de niveaux gratuits Claude, GPT et Gemini — avec un repli automatique lorsqu'un fournisseur échoue ou atteint une limite.
Sa compression RTK et Caveman empilée réduit de 15 à 95 % les jetons avant que les requêtes ne quittent votre serveur, réduisant ainsi les coûts et la latence, tandis que les API MCP, A2A et multimodales maintiennent les flux de travail avancés en fonctionnement. Exécuter OmniRoute sur votre propre VPS signifie que vos clés API, règles de routage et données d'utilisation restent sous votre contrôle au lieu d'un proxy hébergé.
Fonctionnalités clés de OmniRoute
Un point de terminaison unifié
Exposer une API unique compatible OpenAI et connecter Claude Code, Codex, Cursor, Cline, ou Copilot sans configuration par outil.
231+ fournisseurs
Acheminez les requêtes vers plus de 231 fournisseurs de modèles, y compris plus de 50 niveaux gratuits de Claude, GPT et Gemini.
Repli automatique intelligent
Réessayer automatiquement auprès d'un autre fournisseur lorsqu'il échoue, atteint les limites de débit ou renvoie une erreur, afin de maintenir vos agents en fonctionnement.
Compression de jetons
La compression combinée RTK et Caveman réduit de 15 à 95 % le nombre de jetons par requête afin de réduire les coûts et d'accélérer les réponses.
MCP et multimodal
Les API MCP, A2A et multimodales intégrées vous permettent d'intégrer OmniRoute dans les outils d'agent et les flux de travail d'images ou audio.
Pourquoi exécuter OmniRoute avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.