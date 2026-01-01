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Plateforme d'applications LLM open source pour construire visuellement des flux de travail d'IA, des pipelines RAG et des chatbots.

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KVM 8
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Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Dify ?

Dify est la plateforme de développement d'applications LLM open source la plus populaire au monde, offrant une interface visuelle pour la création de flux de travail IA, de pipelines RAG, d'agents IA et d'applications de chatbot. Avec la prise en charge de plus de 100 fournisseurs de LLM, y compris OpenAI, Anthropic, Google Gemini, et des modèles locaux via Ollama, Dify permet aux équipes de prototyper et de déployer des applications IA de qualité production sans écrire de code d'orchestration complexe.

L'auto-hébergement de Dify sur votre propre VPS garantit que tous les documents, embeddings, conversations et clés API restent sous votre contrôle total. Ce déploiement inclut une base de données vectorielle Weaviate intégrée pour la recherche sémantique, l'exécution de code en sandbox et la protection SSRF pour un développement sécurisé d'applications IA.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Dify

Éditeur visuel de flux de travail

Créez des pipelines d'IA complexes en chaînant les appels LLM, les intégrations d'API et la logique conditionnelle par glisser-déposer.

pipeline RAG

Ingérer des documents, générer des embeddings et récupérer des connaissances pertinentes avec la base de données vectorielle Weaviate intégrée.

Framework d'agents IA

Créez des agents autonomes dotés de capacités d'appel d'outils pour la recherche web, l'exécution de code et les API externes.

Plus de 100 fournisseurs LLM

Connectez-vous à OpenAI, Anthropic, Google, Mistral et aux modèles locaux via Ollama avec équilibrage de charge des modèles et repli.

Exécution de code en bac à sable

Exécutez Python et JavaScript en toute sécurité dans un environnement isolé avec une protection SSRF intégrée.

Studio d'ingénierie de prompt

Concevoir, versionner et tester A/B les invites avec un tableau de bord d'observabilité pour la journalisation et le traçage.

Pourquoi exécuter Dify avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

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Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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