Donnez un rôle à l'IA, pas seulement une invite.

Avec Hostinger, vous pouvez mettre l'IA agentique au service de votre entreprise, gérer votre propre agent privé ou connecter l'IA à votre pile existante.

Un seul agent pour les tâches commerciales quotidiennes

Hostinger Agent répond aux clients, assure le suivi des prospects, crée du contenu et contribue à améliorer votre référencement, le tout à partir d'un seul chat en utilisant un langage simple.

Explorer Hostinger Agent

Votre propre agent, selon vos conditions

OpenClaw et Hermes Agent sont des agents d'IA privés que vous gérez vous-même. Ils sont inclus dans un seul forfait géré, opérationnels en 60 secondes environ, sans administration serveur requise.

Explorez OpenClaw et Hermès

Votre infrastructure agit.

Hostinger Connector est une extension MCP qui permet à vos outils de codage IA de lire et de mettre à jour votre configuration Hostinger. Déployez des projets, mettez à jour les DNS et vérifiez les sites Web sans quitter votre éditeur.

Explorer Hostinger Connector

Installation gratuite. Inclus avec votre pack actuel.

Outils et ressources pour l'IA agentielle

Courrier d'agent

Une boîte de réception automatisée conçue pour les agents IA, incluse dans chaque forfait de messagerie Hostinger.

Documentation pour les développeurs

Guides d'installation, références d'outils et documentation d'authentification pour Hostinger Connector.

Les agents agissent. Vous gardez le contrôle.

La sécurité passe avant tout avec chaque agent. Vous choisissez ce à quoi il peut accéder, approuvez les actions importantes et révoquez l’accès quand vous en avez besoin.

Vous approuvez des actions importantes

Les agents demandent votre approbation avant de prendre des mesures irréversibles.

Votre configuration est isolée

Votre instance est murée, et les informations d'identification restent cachées par défaut.

Vous contrôlez l'accès

N’accordez l’accès que là où il est nécessaire et révoquez-le à tout moment.
Les agents agissent. Vous gardez le contrôle.
Des millions de personnes font confiance pour faire du travail.
+ 4 millions
Clients
Conçu et lancé par des gens comme vous.
+ 10 millions
Sites web créés
Au service des entreprises du monde entier.
Plus de 150
Pays
Je suis là pour durer, depuis le premier jour.
20+
ans

Approuvé par des clients du monde entier

Découvrez ce que les utilisateurs disent de leur expérience avec Hostinger.
mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Le vide coding réduit le temps de développement de 45 %. Des outils comme Hostinger Horizons permettent de passer du langage naturel à un prototype fonctionnel en quelques heures, alors qu'avant, il fallait compter plusieurs semaines. Créer un logiciel devient beaucoup plus accessible.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Spécialiste du numérique

Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Découvrez à quel point il est facile de créer ce que vous souhaitez pour votre site web et vos clients grâce à l'IA HORIZONS de Hostinger ! C'est vraiment incroyable. Essayez-le par vous-même !

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Créateur de contenu

Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !

techmano
techmano
@nice_gamin60974

J'adore la tournure que prennent les choses avec @Hostinger Horizons ! La nouvelle mise à jour de l'IA est un vrai plaisir à utiliser. Elle a vraiment révolutionné les choses pour moi, mais aussi pour beaucoup d'autres.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Je me demande comment Hostinger a réussi à créer Horizons… C'est fou la vitesse à laquelle il permet à n'importe qui de déployer le front-end et le back-end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Je ne saurais même pas dire depuis combien de temps ce projet traînait sur ma to-do list… Et puis vous avez lancé l'IA Horizons. Je n'y connais absolument rien en développement d'applications web. Et pourtant, ça y est, le projet de mes rêves pour aider les autres existe enfin. Je suis ravie !

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondateur

Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionnée !

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Vous pouvez désormais créer des applications web en une requête sur Hostinger Horizons. C'est vraiment génial !

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entrepreneur

Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.

En savoir plus sur l'IA agentique

Guides, tutoriels et informations pour vous aider à tirer le meilleur parti de l'IA agentique.
Qu’est-ce que l’IA agentique ? Définition, exemples et fonctionnement

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FAQ sur l'IA agentique

Tout ce que vous devez savoir sur les produits d'IA agentique de Hostinger
L'IA agentique désigne les systèmes d'IA qui agissent de manière autonome pour accomplir des tâches complexes, au lieu de répondre à une seule requête à la fois. Au lieu d'attendre des instructions à chaque étape, elle prend un objectif, le décompose en étapes et les suit une à une. Elle peut interroger des API, effectuer des recherches sur le web et utiliser d'autres logiciels de façon indépendante, vérifier ses résultats et rectifier le tir en cas de problème. C'est cette autonomie qui la distingue d'un chatbot.
Un outil d'IA réagit à une instruction et s'arrête, nécessitant une intervention humaine à chaque étape. L'IA agentique, quant à elle, prend en charge l'intégralité du processus, en déterminant elle-même les étapes. Un outil d'IA peut rédiger un courriel à votre place. L'IA agentique, elle, effectue des recherches sur le sujet, rédige le courriel, l'envoie, puis le corrige en cas d'erreur. La différence réside dans la portée et l'autonomie : des tâches ponctuelles nécessitant une intervention humaine, contre des flux de travail complets entièrement automatisés.
Hostinger Agent gère le travail commercial à partir d'un seul chat, avec des compétences pour les ventes, le service client, le référencement, le marketing, les RH et les finances. OpenClaw et Hermes Agent sont des agents privés que vous gérez vous-même, sur un plan géré ou votre propre VPS, avec les deux inclus dans un seul plan. Pour les développeurs, Hostinger Connector apporte des outils de codage IA dans votre hébergement via MCP, Agentic Mail donne aux agents un email programmable, et Agentic Commerce prépare votre boutique pour les acheteurs qui envoient un agent IA acheter pour eux.
Hostinger Agent fonctionne à partir d'une seule conversation et se connecte à plus de 1 000 outils, dont Gmail, Slack et Notion. Utilisez-le comme agent commercial IA pour la prospection et les propositions, comme agent de service client IA pour les réponses et les avis, comme agent SEO IA pour la recherche de mots-clés et les vérifications sur les pages, comme agent marketing IA pour les campagnes et les lancements, comme agent de marketing de contenu IA pour les blogs et les newsletters, comme agent de médias sociaux IA pour les publications et les légendes, comme agent RH IA pour les offres d'emploi et les politiques de l'entreprise, comme agent financier IA pour les rapports et les prévisions, ou comme agent d'approvisionnement IA pour la recherche de fournisseurs.
Oui. Un agent accède uniquement aux comptes et aux outils auxquels vous le connectez, et vous pouvez en déconnecter n'importe lesquels à tout moment. Vos conversations sont liées à votre compte, ne sont pas visibles par les autres utilisateurs et ne sont jamais utilisées pour former des modèles d'IA ou partagées à des fins publicitaires. Avant qu'un agent ne fasse quoi que ce soit d'irréversible, il marque une pause et vous demande de l'approuver. Hostinger est certifié ISO/IEC 27001:2022 et conforme au RGPD.
Oui. OpenClaw et Hermes Agent sont tous deux des agents privés que vous gérez vous-même. Un plan géré est la route la plus simple, puisque Hostinger gère la configuration, les mises à jour et la sécurité, et un plan inclut les deux applications. Si vous voulez un accès root et vos propres spécifications de serveur, vous pouvez auto-héberger l'un ou l'autre sur un VPS à la place.
Oui, en un clic depuis hPanel. Ce sont des applications séparées, donc vos configurations et l'historique des conversations ne se transfèrent pas, et vous repartez à zéro sur la nouvelle application. Il vaut la peine de noter tout ce qui est important avant de changer.
Oui. Hostinger Connector permet aux outils de codage IA de fonctionner directement avec votre configuration d'hébergement, et Agentic Mail donne à vos agents leur propre boîte de réception pour le travail automatisé. L'IA s'intègre dans votre flux de travail existant plutôt que de le remplacer.
Hostinger Agent commence à partir de 6,99 €/mois et inclut 1 000 crédits qui se rafraîchissent automatiquement chaque mois. Managed OpenClaw et Hermes Agent sont 5,49 €/mois, renouvelant à 10,99 €/mois, avec les deux applications incluses. Hostinger Connector est gratuit avec tout plan d'hébergement actif, et Agentic Mail est fourni avec tous les plans de messagerie Hostinger.
Non. Hostinger Agent est conçu pour les propriétaires d'entreprises, et les applications gérées gèrent la configuration du serveur pour vous, il n'y a donc rien de technique à configurer. Hostinger Connector est celui conçu pour les développeurs, et il s'installe dans l'éditeur que vous utilisez déjà.

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