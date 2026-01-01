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Concentrez-vous sur votre application, pas sur l'infrastructure

Hébergement Node.js infogéré Node.js sur VPS

Déploiement orienté code

Déployer à partir de GitHub ou directement à partir de votre IDE.

Protection intégrée

SSL géré, CDN, WAF et protection contre les attaques DDoS sont inclus.

Tarifs prévisibles

Un prix mensuel unique, sans frais cachés ni frais d'utilisation.

Infrastructure gérée

Outil de résolution de bugs IA, sauvegardes et support inclus.

Choisissez un plan adapté à votre projet

Le plus populaire
79 % de réduction
Hébergement Node.js infogéré
18,99  €
3,99  € /mois
Obtenez 48 mois pour 191,52 € (prix d'origine : 911,52 €). Renouvellement au prix de 16,99 €/mois.

Sans effort

Obtenir une infrastructure gérée et se concentrer sur le code
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Adresse email professionnelle gratuite pendant 1 an
Certificats SSL gérés gratuits
CDN interne gratuit
Pousser sur GitHub et déployer automatiquement
Déployez directement depuis votre IDE
Base de données MySQL infogérée
Sauvegardes quotidiennes et à la demande
WAF et protection DDoS
Créez avec Node.js, PHP/HTML, WordPress, créateur de sites internet et Horizons

Ressources

2 cœurs vCPU
3 Go de RAM
50 Go de stockage NVMe
Bande passante illimitée
63 % de réduction
Node.js sur VPS
21,49  €
7,99  € /mois
Obtenez 24 mois pour 191,76 € (prix d'origine : 515,76 €). Renouvellement au prix de 14,99 €/mois.

Pour un contrôle total

Prenez le contrôle total du serveur, de l'environnement d'exécution et du déploiement
Accès root complet et support professionnel en français
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Gestionnaire Docker
Gestion du pare-feu
Vitesse réseau de 1 Gb/s
Sauvegardes hebdomadaires gratuites
API publique
Assistant IA alimenté par MCP

Ressources

2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go de stockage NVMe
8 To de bande passante
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Au service de plus de 1 million de développeurs à travers le monde

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Obtenir l'application Node.js en 2 étapes

Hébergement Node.js infogéré Node.js sur VPS
1. Connectez votre projet

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Connectez GitHub, importez un fichier ZIP ou déployez depuis votre assistant de code IA. Votre framework est automatiquement détecté, les commandes de compilation sont prises en charge et vous êtes prêt(e) pour le déploiement.

2. Déployez-le instantanément

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Lancez votre application web Node.js en quelques secondes. Nous gérons les serveurs, la sécurité et l'évolution de votre service.

Pourquoi exécuter Node.js sur Hostinger ?

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Forfaits mensuels abordables pour l'hébergement Node.js géré et VPS

Sans facturation à l'usage

Payez un prix mensuel, sans frais supplémentaires liés au trafic ou à l'exécution.

Conçu pour les processus de codage IA

Déployez depuis GitHub ou votre IDE, et exécutez des applications conçues avec React, Next.js, Vite, Vue.js et d'autres frameworks modernes.
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Hébergement Node.js géré ou Node.js sur VPS - c'est vous qui choisissez

Ils exécutent tous les deux Node.js sur Hostinger. La différence réside dans la part de l'environnement que vous souhaitez gérer.
Hébergement Node.js infogéré
Node.js sur VPS

Configuration

Environnement géré pour le déploiement d'applications.
Serveur virtuel auto-hébergé

Contrôle

Déploiement au niveau applicatif sur infrastructure gérée
Accès root complet et contrôle au niveau serveur

Déploiement

Intégration GitHub ou déploiements depuis votre environnement de développement
Configuration manuelle et flux de travail de déploiement personnalisé

Protection

SSL géré, CDN, WAF et protection DDoS
Gestion du pare-feu et protection DDoS

Sauvegardes

Sauvegardes quotidiennes et à la demande
Sauvegardes hebdomadaires et snapshots gratuits

Bande passante

Illimité
8 To

FAQ sur l'hébergement Node.js

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur l'hébergement Node.js.

Quelle est la différence entre l'hébergement Node.js géré et Node.js sur VPS ?

L'hébergement Node.js géré est conçu pour un déploiement plus simple et une expérience sans maintenance, tandis que Node.js sur VPS vous offre un contrôle plus approfondi au niveau du serveur et une liberté de configuration.

Pouvez-vous déployer depuis GitHub ou directement depuis votre IDE ?

Oui — L'hébergement Node.js géré prend en charge l'intégration GitHub et le déploiement basé sur un IDE.

L'hébergement Node.js géré inclut-il des fonctionnalités de sécurité ?

Oui — SSL géré, CDN, WAF et protection contre les attaques DDoS sont inclus.

Quand devriez-vous choisir un VPS plutôt ?

Choisissez un VPS lorsque vous avez besoin d'un accès root complet, d'une configuration de serveur personnalisée, d'un accès au terminal via navigateur, ou de workflows Docker Compose.

Les tarifs sont-ils différents entre les deux options ?

Oui — l'hébergement Node.js géré commence à partir de 3,99 €, tandis que le VPS commence à partir de 7,99 €.

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