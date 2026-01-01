Déployez Node.js à votre façon
Concentrez-vous sur votre application, pas sur l'infrastructure
Déploiement orienté code
Déployer à partir de GitHub ou directement à partir de votre IDE.
Protection intégrée
SSL géré, CDN, WAF et protection contre les attaques DDoS sont inclus.
Tarifs prévisibles
Un prix mensuel unique, sans frais cachés ni frais d'utilisation.
Infrastructure gérée
Outil de résolution de bugs IA, sauvegardes et support inclus.
Choisissez un plan adapté à votre projet
Sans effort
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Pour un contrôle total
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Au service de plus de 1 million de développeurs à travers le monde
Obtenir l'application Node.js en 2 étapes
1. Connectez votre projet
Connectez GitHub, importez un fichier ZIP ou déployez depuis votre assistant de code IA. Votre framework est automatiquement détecté, les commandes de compilation sont prises en charge et vous êtes prêt(e) pour le déploiement.
2. Déployez-le instantanément
Lancez votre application web Node.js en quelques secondes. Nous gérons les serveurs, la sécurité et l'évolution de votre service.
Pourquoi exécuter Node.js sur Hostinger ?
Tarifs prévisibles
Sans facturation à l'usage
Conçu pour les processus de codage IA
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Hébergement Node.js géré ou Node.js sur VPS - c'est vous qui choisissez
FAQ sur l'hébergement Node.js
Quelle est la différence entre l'hébergement Node.js géré et Node.js sur VPS ?
L'hébergement Node.js géré est conçu pour un déploiement plus simple et une expérience sans maintenance, tandis que Node.js sur VPS vous offre un contrôle plus approfondi au niveau du serveur et une liberté de configuration.
Pouvez-vous déployer depuis GitHub ou directement depuis votre IDE ?
Oui — L'hébergement Node.js géré prend en charge l'intégration GitHub et le déploiement basé sur un IDE.
L'hébergement Node.js géré inclut-il des fonctionnalités de sécurité ?
Oui — SSL géré, CDN, WAF et protection contre les attaques DDoS sont inclus.
Quand devriez-vous choisir un VPS plutôt ?
Choisissez un VPS lorsque vous avez besoin d'un accès root complet, d'une configuration de serveur personnalisée, d'un accès au terminal via navigateur, ou de workflows Docker Compose.
Les tarifs sont-ils différents entre les deux options ?
Oui — l'hébergement Node.js géré commence à partir de 3,99 €, tandis que le VPS commence à partir de 7,99 €.