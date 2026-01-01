Conçu pour s'adapter à la mise à l'échelle de Vue.js

Déployez votre application Vue.js sur un hébergement Node.js sans configuration supplémentaire. Transférez votre code et votre projet s'exécutera dans un environnement optimisé pour le rendu côté serveur, les appels d'API et le processus de compilation attendu par votre pile technologique. Une fois en production, l'hébergement vous permet de vous concentrer sur votre activité grâce à une disponibilité fiable et une capacité d'adaptation au trafic, même lorsque votre application se développe. Vous bénéficiez ainsi d'une transition simplifiée du développement à la production, avec une gestion serveur allégée.