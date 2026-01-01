Avec un VPS, vous êtes responsable de la gestion du serveur, notamment du système d'exploitation, de l'environnement Node.js, des mises à jour de sécurité et de l'exécution des processus. Avec l'hébergement Node.js de Hostinger, l'infrastructure et l'environnement d'exécution sont gérés pour vous, ce qui vous permet de déployer votre application sans vous soucier de l'administration serveur.