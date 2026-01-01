Hébergement Replit

Déployez vos applications créées avec Replit en quelques minutes

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Adresse email professionnelle gratuite pendant 1 an
Certificats SSL gérés gratuits
à partir de3,99/mois
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Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
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Un tarif mensuel fixe, sans frais cachés

Passez de Replit à la production sur une infrastructure fiable et performante. Essayez Hostinger en toute confiance avec notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours.
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Plus d'outils et de puissance pour faire évoluer votre entreprise
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Obtenez 48 mois pour 191,52 € (prix d'origine : 911,52 €). Renouvellement au prix de 16,99 €/mois.
5 applications web
50 sites web
2 cœurs de CPU
3 Go de RAM
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Fonctionnalités Business :

Connecteur inclus
GRATUIT
Construire avec Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Certificats SSL infogérés
GRATUIT
CDN interne mondial
GRATUIT
Intégration GitHub avec déploiements automatiques
Déploiements basés sur un IDE
Inédit
Sauvegardes quotidiennes et à la demande
Pare-feu d'application web
Gestion du trafic des bots IA
Bande passante illimitée
Base de données MySQL infogérée
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Cloud Startup
20 fois plus de puissance pour vos sites web avec l'hébergement cloud
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Obtenez 48 mois pour 383,52 € (prix d'origine : 1 247,52 €). Renouvellement au prix de 23,99 €/mois.
10 applications web
Inédit
Nombre illimité sites web
4 cœurs de CPU
4 Go de RAM
100 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
Nombre illimité boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du pack Business et :

Profitez d'un support expert prioritaire, 24 h/24, 7 j/7
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP dédiée
Gérez les pics de trafic grâce à un boost de puissance d'une semaine ou d'un mois
Performances de base de données et limites de connexion plus élevées
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Le prix affiché correspond au tarif mensuel hors taxes. Le prix total du pack à régler en une fois lors du paiement comprend le tarif mensuel multiplié par le nombre de mois de votre pack, ainsi que les taxes applicables.

Lancez vos projets Replit en production plus rapidement

Passez facilement de Replit à la production sans modifier votre stack. Développez dans Replit, envoyez votre code Node.js vers Hostinger et déployez votre application en toute simplicité, sans configuration complexe ni gestion de serveur. Une fois en ligne, votre application s'exécute sur une infrastructure infogérée conçue pour rester performante même en cas de forte affluence. Profitez d'une disponibilité fiable, de ressources évolutives et de moins de tâches de maintenance afin de consacrer plus de temps au développement de votre projet.
hébergement replit

Poussez votre code et laissez-nous gérer le reste

1. Connectez votre projet

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Connectez GitHub, importez un fichier ZIP ou déployez votre projet via l'assistant IA. Votre framework est détecté automatiquement et les commandes sont gérées pour un déploiement rapide.

2. Déployez-le instantanément

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Lancez votre application web en quelques secondes. Serveurs, sécurité et évolutivité : on s'occupe de tout.

3. Gérez et évoluez

3. Gérez et évoluez

Suivez vos performances, connectez vos noms de domaine et redéployez votre projet automatiquement. Contrôle total et évolutivité garantis.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Déploiement local, impact global

Choisissez un emplacement de serveur ou un CDN proche de votre audience pour accélérer le chargement de votre site. Nous disposons de data centers et de CDN dans le monde entier : Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique du Sud, Afrique du Sud et Australie.
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Déploiement local, impact global

FAQ sur l'hébergement Replit

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquentes sur l'hébergement Replit.
L'hébergement Replit consiste à mettre en ligne l'application ou le site Node.js que vous avez développé dans Replit afin qu'il soit accessible sur Internet. Si Replit est idéal pour créer et tester des projets, un hébergement de production vous offre davantage de contrôle sur la disponibilité de votre site, votre nom de domaine et vos déploiements.
Avec un VPS, vous êtes responsable de la gestion du serveur, notamment du système d'exploitation, de l'environnement Node.js, des mises à jour de sécurité et de l'exécution des processus. Avec l'hébergement Node.js de Hostinger, l'infrastructure et l'environnement d'exécution sont gérés pour vous, ce qui vous permet de déployer votre application sans vous soucier de l'administration serveur.
Oui. Il vous suffit de connecter votre compte GitHub, d'autoriser l'accès au dépôt privé et de déployer l'application à partir de la branche de votre choix. Vous pourrez ensuite publier les mises à jour directement depuis GitHub, sans rendre le dépôt public.
Si votre application dépasse les ressources incluses dans votre pack, ses performances peuvent être limitées jusqu'à ce que vous passiez à un pack supérieur. En revanche, aucuns frais de dépassement ne sont facturés en cas de pic de trafic : la principale limite reste la capacité incluse dans votre pack.
Envoyez votre application sur GitHub, connectez le dépôt à Hostinger, puis déployez-la. Si vous migrez depuis votre ordinateur ou un autre hébergeur, vérifiez que la version de Node.js, les variables d'environnement et la commande de démarrage correspondent bien aux besoins de votre application avant de rediriger le trafic.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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