Hébergement Google Antigravity

Déployez vos applications Google Antigravity plus rapidement

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Adresse email professionnelle gratuite pendant 1 an
Certificats SSL gérés gratuits
à partir de3,99/mois
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Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
hébergement Google Antigravity

Des tarifs simples, sans frais cachés

Déployez vos applications Google Antigravity sur un hébergement Node.js fiable. Tous nos packs incluent une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours pour que vous puissiez tester nos services sans risque.
Le plus populaire
79 % de réduction
Business
Plus d'outils et de puissance pour faire évoluer votre entreprise
18,99
3,99/mois
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Obtenez 48 mois pour 191,52 € (prix d'origine : 911,52 €). Renouvellement au prix de 16,99 €/mois.
5 applications web
50 sites web
2 cœurs de CPU
3 Go de RAM
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Fonctionnalités Business :

Connecteur inclus
GRATUIT
Construire avec Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Certificats SSL infogérés
GRATUIT
CDN interne mondial
GRATUIT
Intégration GitHub avec déploiements automatiques
Déploiements basés sur un IDE
Inédit
Sauvegardes quotidiennes et à la demande
Pare-feu d'application web
Gestion du trafic des bots IA
Bande passante illimitée
Base de données MySQL infogérée
69 % de réduction
Cloud Startup
20 fois plus de puissance pour vos sites web avec l'hébergement cloud
25,99
7,99/mois
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Obtenez 48 mois pour 383,52 € (prix d'origine : 1 247,52 €). Renouvellement au prix de 23,99 €/mois.
10 applications web
Inédit
Nombre illimité sites web
4 cœurs de CPU
4 Go de RAM
100 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
Nombre illimité boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du pack Business et :

Profitez d'un support expert prioritaire, 24 h/24, 7 j/7
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP dédiée
Gérez les pics de trafic grâce à un boost de puissance d'une semaine ou d'un mois
Performances de base de données et limites de connexion plus élevées
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Le prix affiché correspond au tarif mensuel hors taxes. Le prix total du pack à régler en une fois lors du paiement comprend le tarif mensuel multiplié par le nombre de mois de votre pack, ainsi que les taxes applicables.

Déployez plus vite et plus simplement

Déployez votre application Google Antigravity sans modifier votre stack grâce à l'hébergement Node.js de Hostinger. Il vous suffit de publier votre code : nous configurons automatiquement l'environnement d'exécution pour que votre application fonctionne comme prévu. Une fois en ligne, elle s'appuie sur une infrastructure infogérée, conçue pour offrir une disponibilité fiable et accompagner votre croissance. Résultat : un déploiement simplifié et moins de temps consacré à la maintenance des serveurs.
Hébergement antigravité Google

Poussez votre code et laissez-nous gérer le reste

1. Connectez votre projet

1. Connectez votre projet

Connectez GitHub, importez un fichier ZIP ou déployez votre projet via l'assistant IA. Votre framework est détecté automatiquement et les commandes sont gérées pour un déploiement rapide.

2. Déployez-le instantanément

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Lancez votre application web en quelques secondes. Serveurs, sécurité et évolutivité : on s'occupe de tout.

3. Gérez et évoluez

3. Gérez et évoluez

Suivez vos performances, connectez vos noms de domaine et redéployez votre projet automatiquement. Contrôle total et évolutivité garantis.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Déploiement local, impact global

Choisissez un emplacement de serveur ou un CDN proche de votre audience pour accélérer le chargement de votre site. Nous disposons de data centers et de CDN dans le monde entier : Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique du Sud, Afrique du Sud et Australie.
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Déploiement local, impact global

FAQ sur l'hébergement Google Antigravity

Trouvez les réponses aux questions fréquentes sur l'hébergement Google Antigravity.
L'hébergement Google Antigravity vous permet de déployer des applications ou sites Node.js créés avec Google Antigravity sur un serveur en ligne. Ce service est essentiel, car votre projet a besoin d'un environnement d'exécution, d'une connexion réseau et d'une disponibilité continue en dehors de votre ordinateur pour être accessible aux autres utilisateurs.
Avec un VPS, vous gérez vous-même le système d'exploitation, la version de Node.js, le gestionnaire de processus, les mises à jour et la sécurité. Avec l'hébergement Node.js de Hostinger, nous nous chargeons de l'administration du serveur pour vous. Vous pouvez ainsi vous concentrer votre application Google Antigravity plutôt que sur la gestion du serveur.
Oui. Connectez votre compte GitHub, autorisez l'accès au dépôt privé, puis déployez votre application depuis la branche de votre choix. Vous pouvez conserver votre dépôt privé tout en utilisant des déploiements déclenchés à chaque push.
Chaque pack inclut des limites de ressources. Nous ne facturons aucuns frais de dépassement en cas de pics de trafic normaux. En revanche, si votre application utilise plus de ressources que celles incluses dans votre pack sur une durée prolongée, vous devrez peut-être passer à un pack supérieur.
Si votre application est déjà hébergée sur Git ou chez un autre hébergeur, transférez-la vers GitHub, connectez le dépôt, puis déployez-la sur Hostinger. Si vous partez d'un projet stocké en local, importez-le d'abord dans un dépôt GitHub, puis suivez le même processus de déploiement.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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