Hébergement Framer

Déployez vos projets Framer avec un hébergement plus rapide et plus simple

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Adresse email professionnelle gratuite pendant 1 an
Certificats SSL gérés gratuits
à partir de3,99/mois
Profiter de l'offre
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
hébergement Framer

Hébergement Simple Framer, un prix clair et unique

Hébergez vos applications et sites web créés avec Framer sur une infrastructure fiable et sécurisée. Chaque forfait inclut notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours : essayez-le en toute sérénité.
Le plus populaire
79 % de réduction
Business
Plus d'outils et de puissance pour faire évoluer votre entreprise
18,99
3,99/mois
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Obtenez 48 mois pour 191,52 € (prix d'origine : 911,52 €). Renouvellement au prix de 16,99 €/mois.
5 applications web
50 sites web
2 cœurs de CPU
3 Go de RAM
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Fonctionnalités Business :

Connecteur inclus
GRATUIT
Construire avec Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Certificats SSL infogérés
GRATUIT
CDN interne mondial
GRATUIT
Intégration GitHub avec déploiements automatiques
Déploiements basés sur un IDE
Inédit
Sauvegardes quotidiennes et à la demande
Pare-feu d'application web
Gestion du trafic des bots IA
Bande passante illimitée
Base de données MySQL infogérée
69 % de réduction
Cloud Startup
20 fois plus de puissance pour vos sites web avec l'hébergement cloud
25,99
7,99/mois
Sélectionner
Obtenez 48 mois pour 383,52 € (prix d'origine : 1 247,52 €). Renouvellement au prix de 23,99 €/mois.
10 applications web
Inédit
Nombre illimité sites web
4 cœurs de CPU
4 Go de RAM
100 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
Nombre illimité boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du pack Business et :

Profitez d'un support expert prioritaire, 24 h/24, 7 j/7
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP dédiée
Gérez les pics de trafic grâce à un boost de puissance d'une semaine ou d'un mois
Performances de base de données et limites de connexion plus élevées
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Business
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Performances de base de données et limites de connexion plus élevées
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Le prix affiché correspond au tarif mensuel hors taxes. Le prix total du pack à régler en une fois lors du paiement comprend le tarif mensuel multiplié par le nombre de mois de votre pack, ainsi que les taxes applicables.

Des idées de Framer aux sites en ligne

Transformez votre projet Framer en une application Node.js opérationnelle sans les contraintes du déploiement. Envoyez votre code, et Hostinger gère l'exécution et la configuration pour que votre site ou application passe de la version locale à la production avec un minimum d'interventions. Votre projet s'exécute sur une infrastructure gérée, conçue pour une disponibilité optimale et des performances prévisibles, même en cas de variations de trafic. Vous pouvez ainsi déployer des mises à jour en toute simplicité, sans vous soucier de la maintenance du serveur.
hébergement Framer

Poussez votre code et laissez-nous gérer le reste

1. Connectez votre projet

1. Connectez votre projet

Connectez GitHub, importez un fichier ZIP ou déployez votre projet via l'assistant IA. Votre framework est détecté automatiquement et les commandes sont gérées pour un déploiement rapide.

2. Déployez-le instantanément

2. Déployez-le instantanément

Lancez votre application web en quelques secondes. Serveurs, sécurité et évolutivité : on s'occupe de tout.

3. Gérez et évoluez

3. Gérez et évoluez

Suivez vos performances, connectez vos noms de domaine et redéployez votre projet automatiquement. Contrôle total et évolutivité garantis.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Déploiement local, impact global

Choisissez un emplacement de serveur ou un CDN proche de votre audience pour accélérer le chargement de votre site. Nous disposons de data centers et de CDN dans le monde entier : Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique du Sud, Afrique du Sud et Australie.
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Déploiement local, impact global

FAQ sur l'hébergement Framer

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement Framer.
L'hébergement Framer consiste à déployer les applications ou sites Node.js que vous créez avec Framer sur un serveur de production afin que les utilisateurs puissent y accéder. C'est important car les versions locales ou de prévisualisation ne constituent pas un environnement de production ; vous avez toujours besoin d'un environnement d'exécution, d'une disponibilité et d'une URL publique.
Avec un VPS, vous gérez vous-même le système d'exploitation, l'environnement d'exécution Node.js, le gestionnaire de processus, les mises à jour et la sécurité. Avec l'hébergement Node.js d'Hostinger, cette gestion serveur est prise en charge, vous permettant ainsi de vous concentrer sur l'application développée avec Framer plutôt que sur la maintenance de l'infrastructure.
Oui. Connectez votre compte GitHub, autorisez l'accès au dépôt privé et déployez depuis la branche souhaitée. Ensuite, les mises à jour pourront être déployées depuis ce même dépôt sans le rendre public.
Les forfaits comportent des limites de ressources. Si votre application les dépasse, vous devrez peut-être passer à un forfait supérieur. Nous ne facturons pas de frais supplémentaires imprévus pour les pics de trafic normaux, mais une utilisation prolongée dépassant les limites du forfait devrait vous inciter à opter pour un forfait plus élevé.
Envoyez votre projet sur GitHub, connectez le dépôt à Hostinger et déployez la branche souhaitée. Si vous migrez depuis un autre hébergeur, redirigez votre domaine vers la nouvelle application après le déploiement et vérifiez vos variables d'environnement et vos paramètres de compilation.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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