Hébergement Storybook

Déployez des applications créées avec Storybook en quelques minutes

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Adresse email professionnelle gratuite pendant 1 an
Certificats SSL gérés gratuits
à partir de3,99/mois
Profiter de l'offre
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
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Un prix unique, sans frais cachés

Hébergez vos applications Storybook en toute confiance sur une infrastructure fiable conçue pour la production. Essayez-la sans risque grâce à notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours.
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Obtenez 48 mois pour 191,52 € (prix d'origine : 911,52 €). Renouvellement au prix de 16,99 €/mois.
5 applications web
50 sites web
2 cœurs de CPU
3 Go de RAM
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Fonctionnalités Business :

Connecteur inclus
GRATUIT
Construire avec Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Certificats SSL infogérés
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CDN interne mondial
GRATUIT
Intégration GitHub avec déploiements automatiques
Déploiements basés sur un IDE
Inédit
Sauvegardes quotidiennes et à la demande
Pare-feu d'application web
Gestion du trafic des bots IA
Bande passante illimitée
Base de données MySQL infogérée
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20 fois plus de puissance pour vos sites web avec l'hébergement cloud
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Obtenez 48 mois pour 383,52 € (prix d'origine : 1 247,52 €). Renouvellement au prix de 23,99 €/mois.
10 applications web
Inédit
Nombre illimité sites web
4 cœurs de CPU
4 Go de RAM
100 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
Nombre illimité boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du pack Business et :

Profitez d'un support expert prioritaire, 24 h/24, 7 j/7
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP dédiée
Gérez les pics de trafic grâce à un boost de puissance d'une semaine ou d'un mois
Performances de base de données et limites de connexion plus élevées
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Le prix affiché correspond au tarif mensuel hors taxes. Le prix total du pack à régler en une fois lors du paiement comprend le tarif mensuel multiplié par le nombre de mois de votre pack, ainsi que les taxes applicables.

Naviguer des projets construits comme dans un livre d'histoires avec facilité

Déployez votre projet Storybook en toute simplicité grâce à une configuration optimisée. Transférez votre code et l'hébergement Node.js d'Hostinger vous offre un chemin clair, des versions locales à un site de documentation en ligne ou un environnement de test de composants, sans configuration serveur supplémentaire. Votre projet s'exécute sur une infrastructure gérée et conçue pour une fiabilité maximale. Les mises à jour restent ainsi prévisibles et les pics de trafic sont mieux gérés. Vous consacrez ainsi moins de temps à la maintenance des déploiements et plus de temps à l'amélioration des composants d'interface utilisateur essentiels à votre équipe.
animation de contes

Poussez votre code et laissez-nous gérer le reste

1. Connectez votre projet

1. Connectez votre projet

Connectez GitHub, importez un fichier ZIP ou déployez votre projet via l'assistant IA. Votre framework est détecté automatiquement et les commandes sont gérées pour un déploiement rapide.

2. Déployez-le instantanément

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Lancez votre application web en quelques secondes. Serveurs, sécurité et évolutivité : on s'occupe de tout.

3. Gérez et évoluez

3. Gérez et évoluez

Suivez vos performances, connectez vos noms de domaine et redéployez votre projet automatiquement. Contrôle total et évolutivité garantis.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Déploiement local, impact global

Choisissez un emplacement de serveur ou un CDN proche de votre audience pour accélérer le chargement de votre site. Nous disposons de data centers et de CDN dans le monde entier : Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique du Sud, Afrique du Sud et Australie.
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Déploiement local, impact global

FAQ sur l'hébergement de livres d'histoires

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement Storybook.
L'hébergement Storybook consiste à déployer l'application ou le site Node.js que vous avez créé avec Storybook dans un environnement de production accessible aux utilisateurs. C'est important car les aperçus locaux ne suffisent pas pour la production, les tests ou le partage d'une version stable avec votre équipe.
Avec un VPS, vous gérez vous-même le serveur, la version de Node, le superviseur de processus et les mises à jour. Avec notre hébergement Node.js, ces aspects sont pris en charge, vous permettant ainsi de vous concentrer sur votre application Storybook plutôt que sur la maintenance du serveur.
Oui. Connectez votre compte GitHub, autorisez l'accès au dépôt privé et déployez à partir de la branche souhaitée. Vous pouvez continuer à envoyer des mises à jour sur GitHub et redéployer à partir du même dépôt.
Votre forfait comporte des limites. Si votre application les dépasse, vous devrez peut-être passer à un forfait supérieur. Nous n'appliquons pas de facturation surprise par requête pour les dépassements, mais nous vous recommandons de consulter les ressources du forfait avant un déploiement à grande échelle.
Connectez votre dépôt Git existant ou téléchargez le projet, configurez la commande de démarrage Node.js et les variables d'environnement, puis déployez. Si vous migrez depuis un environnement local, assurez-vous que l'application s'exécute en mode production et que toutes les étapes de compilation sont incluses.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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