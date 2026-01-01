Le colis expédié se construit plus rapidement

Déployez votre code compilé avec Parcel, de vos builds locaux à la production, sans modifier votre flux de travail. L'hébergement Node.js d'Hostinger simplifie la mise en production de votre application, vous permettant de déployer votre projet plus rapidement et avec moins d'étapes de configuration. Une fois en ligne, votre application s'exécute sur une infrastructure gérée, conçue pour les charges de travail Node.js, avec une disponibilité et une scalabilité garanties en cas de forte augmentation du trafic. Vous consacrez ainsi moins de temps à la maintenance du serveur et plus de temps à l'amélioration du code et des fonctionnalités essentielles.