Hébergement Next.js

Déployez vos applications Next.js en seulement quelques minutes

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Adresse email professionnelle gratuite pendant 1 an
Certificats SSL gérés gratuits
à partir de3,99/mois
Profiter de l'offre
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Hébergement Next.js

Hébergement Next.js : un prix mensuel unique, sans surprise

Déployez votre application Next.js en toute sérénité sur une infrastructure fiable, pensée pour la production. Profitez de notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours pour l'essayer.
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Plus d'outils et de puissance pour faire évoluer votre entreprise
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Obtenez 48 mois pour 191,52 € (prix d'origine : 911,52 €). Renouvellement au prix de 16,99 €/mois.
5 applications web
50 sites web
2 cœurs de CPU
3 Go de RAM
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Fonctionnalités Business :

Connecteur inclus
GRATUIT
Construire avec Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Certificats SSL infogérés
GRATUIT
CDN interne mondial
GRATUIT
Intégration GitHub avec déploiements automatiques
Déploiements basés sur un IDE
Inédit
Sauvegardes quotidiennes et à la demande
Pare-feu d'application web
Gestion du trafic des bots IA
Bande passante illimitée
Base de données MySQL infogérée
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Cloud Startup
20 fois plus de puissance pour vos sites web avec l'hébergement cloud
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7,99/mois
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Obtenez 48 mois pour 383,52 € (prix d'origine : 1 247,52 €). Renouvellement au prix de 23,99 €/mois.
10 applications web
Inédit
Nombre illimité sites web
4 cœurs de CPU
4 Go de RAM
100 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
Nombre illimité boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du pack Business et :

Profitez d'un support expert prioritaire, 24 h/24, 7 j/7
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP dédiée
Gérez les pics de trafic grâce à un boost de puissance d'une semaine ou d'un mois
Performances de base de données et limites de connexion plus élevées
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Le prix affiché correspond au tarif mensuel hors taxes. Le prix total du pack à régler en une fois lors du paiement comprend le tarif mensuel multiplié par le nombre de mois de votre pack, ainsi que les taxes applicables.

Des performances fiables pour vos projets Next.js

Déployez votre application Next.js en quelques clics, sans gérer l'infrastructure serveur. Connectez votre dépôt Git et laissez l'hébergement Node.js de Hostinger s'occuper de la compilation, de l'exécution et du routage. Le SSR, l'ISR et les routes API fonctionnent ainsi de manière fluide, tandis que votre projet bénéficie d'une infrastructure fiable offrant des performances constantes et une haute disponibilité. À mesure que votre trafic augmente, vos ressources évoluent avec lui, pour vous permettre de vous concentrer sur le développement plutôt que sur l'administration système.
hébergement next.js

Poussez votre code et laissez-nous gérer le reste

1. Connectez votre projet

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Connectez GitHub, importez un fichier ZIP ou déployez votre projet via l'assistant IA. Votre framework est détecté automatiquement et les commandes sont gérées pour un déploiement rapide.

2. Déployez-le instantanément

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Lancez votre application web en quelques secondes. Serveurs, sécurité et évolutivité : on s'occupe de tout.

3. Gérez et évoluez

3. Gérez et évoluez

Suivez vos performances, connectez vos noms de domaine et redéployez votre projet automatiquement. Contrôle total et évolutivité garantis.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Déploiement local, impact global

Choisissez un emplacement de serveur ou un CDN proche de votre audience pour accélérer le chargement de votre site. Nous disposons de data centers et de CDN dans le monde entier : Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique du Sud, Afrique du Sud et Australie.
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Déploiement local, impact global

FAQ sur l'hébergement Next.js

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquentes sur les services d'hébergement Next.js.
L'hébergement Next.js est un environnement de production conçu pour exécuter des applications Next.js avec l'environnement d'exécution Node.js, le processus de compilation et les fonctionnalités côté serveur dont votre application a besoin. Il est essentiel, car les projets Next.js reposent souvent sur le rendu côté serveur (SSR), les routes API et le rendu dynamique, des fonctionnalités que l'hébergement statique seul ne peut pas prendre en charge.
Avec un VPS, vous devez gérer vous-même le système d'exploitation, la version de Next.js, le gestionnaire de processus, les mises à jour de sécurité et la configuration du déploiement. Avec notre hébergement Next.js, ces tâches d'administration serveur sont prises en charge pour vous. Vous pouvez ainsi déployer votre application Next.js sans avoir à maintenir l'ensemble de l'infrastructure serveur.
Oui. Connectez votre compte GitHub, accordez l'accès au dépôt privé et déployez l'application à partir de la branche de votre choix. Les mises à jour peuvent ensuite être récupérées depuis Git, comme avec un dépôt public.
Oui, chaque pack inclut des limites de ressources. Si votre application dépasse ces limites à mesure qu'elle se développe, il peut être nécessaire de passer à une offre supérieure. Nous ne facturons pas de frais de dépassement imprévus en cas de pics de trafic ponctuels, mais une utilisation soutenue au-delà de la capacité de votre pack peut nécessiter une montée en gamme.
Envoyez votre application vers un dépôt Git, connectez-le à Hostinger, puis déployez la branche que vous souhaitez exécuter en production. Si vous migrez depuis un autre hébergeur, vous pouvez faire pointer votre nom de domaine après le déploiement, puis transférer les variables d'environnement et les paramètres de compilation si nécessaire.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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