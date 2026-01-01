Des performances fiables pour vos projets Next.js

Déployez votre application Next.js en quelques clics, sans gérer l'infrastructure serveur. Connectez votre dépôt Git et laissez l'hébergement Node.js de Hostinger s'occuper de la compilation, de l'exécution et du routage. Le SSR, l'ISR et les routes API fonctionnent ainsi de manière fluide, tandis que votre projet bénéficie d'une infrastructure fiable offrant des performances constantes et une haute disponibilité. À mesure que votre trafic augmente, vos ressources évoluent avec lui, pour vous permettre de vous concentrer sur le développement plutôt que sur l'administration système.