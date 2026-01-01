Passez du développement au lancement

Passez facilement de Lovable à une application en ligne. L'hébergement Node.js de Hostinger vous permet de déployer rapidement les projets que vous créez avec Lovable, sans configuration complexe ni gestion serveur chronophage. Importez votre code, déployez votre application et mettez-la à la disposition de vos utilisateurs en quelques étapes. Une fois en ligne, votre application s'appuie sur une infrastructure infogérée conçue pour offrir des performances stables et une disponibilité fiable. Résultat : vous consacrez moins de temps à la maintenance technique et plus de temps à développer votre produit et à répondre aux besoins de vos utilisateurs.