Hébergement Lovable

Déployez des applications créées avec Lovable en quelques minutes

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Adresse email professionnelle gratuite pendant 1 an
Certificats SSL gérés gratuits
à partir de3,99/mois
Profiter de l'offre
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
hébergement Lovable

Des tarifs simples, sans frais cachés

Déployez vos applications Lovable sur une infrastructure fiable. Tous nos packs incluent une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours, pour vous permettre d'essayer nos services sans risque.
Le plus populaire
79 % de réduction
Business
Plus d'outils et de puissance pour faire évoluer votre entreprise
18,99
3,99/mois
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Obtenez 48 mois pour 191,52 € (prix d'origine : 911,52 €). Renouvellement au prix de 16,99 €/mois.
5 applications web
50 sites web
2 cœurs de CPU
3 Go de RAM
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Fonctionnalités Business :

Connecteur inclus
GRATUIT
Construire avec Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Certificats SSL infogérés
GRATUIT
CDN interne mondial
GRATUIT
Intégration GitHub avec déploiements automatiques
Déploiements basés sur un IDE
Inédit
Sauvegardes quotidiennes et à la demande
Pare-feu d'application web
Gestion du trafic des bots IA
Bande passante illimitée
Base de données MySQL infogérée
69 % de réduction
Cloud Startup
20 fois plus de puissance pour vos sites web avec l'hébergement cloud
25,99
7,99/mois
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Obtenez 48 mois pour 383,52 € (prix d'origine : 1 247,52 €). Renouvellement au prix de 23,99 €/mois.
10 applications web
Inédit
Nombre illimité sites web
4 cœurs de CPU
4 Go de RAM
100 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
Nombre illimité boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du pack Business et :

Profitez d'un support expert prioritaire, 24 h/24, 7 j/7
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP dédiée
Gérez les pics de trafic grâce à un boost de puissance d'une semaine ou d'un mois
Performances de base de données et limites de connexion plus élevées
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Business
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Le prix affiché correspond au tarif mensuel hors taxes. Le prix total du pack à régler en une fois lors du paiement comprend le tarif mensuel multiplié par le nombre de mois de votre pack, ainsi que les taxes applicables.

Passez du développement au lancement

Passez facilement de Lovable à une application en ligne. L'hébergement Node.js de Hostinger vous permet de déployer rapidement les projets que vous créez avec Lovable, sans configuration complexe ni gestion serveur chronophage. Importez votre code, déployez votre application et mettez-la à la disposition de vos utilisateurs en quelques étapes. Une fois en ligne, votre application s'appuie sur une infrastructure infogérée conçue pour offrir des performances stables et une disponibilité fiable. Résultat : vous consacrez moins de temps à la maintenance technique et plus de temps à développer votre produit et à répondre aux besoins de vos utilisateurs.
hébergement Lovable

Poussez votre code et laissez-nous gérer le reste

1. Connectez votre projet

1. Connectez votre projet

Connectez GitHub, importez un fichier ZIP ou déployez votre projet via l'assistant IA. Votre framework est détecté automatiquement et les commandes sont gérées pour un déploiement rapide.

2. Déployez-le instantanément

2. Déployez-le instantanément

Lancez votre application web en quelques secondes. Serveurs, sécurité et évolutivité : on s'occupe de tout.

3. Gérez et évoluez

3. Gérez et évoluez

Suivez vos performances, connectez vos noms de domaine et redéployez votre projet automatiquement. Contrôle total et évolutivité garantis.

Voir les packs

Emplacement du serveur recommandé :

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Déploiement local, impact global

Choisissez un emplacement de serveur ou un CDN proche de votre audience pour accélérer le chargement de votre site. Nous disposons de data centers et de CDN dans le monde entier : Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique du Sud, Afrique du Sud et Australie.
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Déploiement local, impact global

FAQ sur l'hébergement Lovable

Trouvez les réponses aux questions fréquentes sur l'hébergement Lovable.
L'hébergement Lovable vous permet de déployer une application Node.js créée avec Lovable sur un serveur accessible en ligne. Lovable vous sert à créer l'application, tandis que l'hébergement vous fournit l'environnement d'exécution, la disponibilité et l'accès public dont votre application a besoin pour être utilisée en production.
Avec un VPS, vous gérez vous-même le système d'exploitation, l'environnement d'exécution Node.js, le gestionnaire de processus, les mises à jour et la sécurité. Avec l'hébergement Node.js de Hostinger, nous nous occupons de ces tâches pour vous. Vous pouvez ainsi vous concentrer votre application créée avec Lovable, plutôt que sur la maintenance du serveur.
Oui. Connectez votre compte GitHub, autorisez l'accès au dépôt privé et déployez la branche de votre choix. Vous pourrez ensuite publier les mises à jour de ce dépôt sans rendre votre code public.
Oui, chaque pack inclut des limites de ressources. Si votre application les dépasse, vous devrez peut-être changer d'abonnement. Nous n'appliquons pas de frais supplémentaires imprévus en cas de pic de trafic, mais il est important de choisir un pack adapté à vos besoins et à l'utilisation prévue.
Envoyez votre application Lovable vers GitHub, connectez le dépôt à Hostinger, puis déployez-la. Si vous migrez votre projet depuis un autre hébergeur, vous pouvez généralement réutiliser la même base de code et les mêmes variables d'environnement.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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