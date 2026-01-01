Hébergement Sveltekit

Déployez des applications SvelteKit en quelques minutes, et non en quelques heures.

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Adresse email professionnelle gratuite pendant 1 an
Certificats SSL gérés gratuits
à partir de3,99/mois
Profiter de l'offre
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
hébergement sveltekit

Des forfaits d'hébergement SvelteKit transparents, sans frais cachés

Hébergez votre application SvelteKit en toute confiance sur une infrastructure fiable conçue pour la production. Essayez-la sans risque grâce à notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours.
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Obtenez 48 mois pour 191,52 € (prix d'origine : 911,52 €). Renouvellement au prix de 16,99 €/mois.
5 applications web
50 sites web
2 cœurs de CPU
3 Go de RAM
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Fonctionnalités Business :

Connecteur inclus
GRATUIT
Construire avec Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Certificats SSL infogérés
GRATUIT
CDN interne mondial
GRATUIT
Intégration GitHub avec déploiements automatiques
Déploiements basés sur un IDE
Inédit
Sauvegardes quotidiennes et à la demande
Pare-feu d'application web
Gestion du trafic des bots IA
Bande passante illimitée
Base de données MySQL infogérée
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Cloud Startup
20 fois plus de puissance pour vos sites web avec l'hébergement cloud
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7,99/mois
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Obtenez 48 mois pour 383,52 € (prix d'origine : 1 247,52 €). Renouvellement au prix de 23,99 €/mois.
10 applications web
Inédit
Nombre illimité sites web
4 cœurs de CPU
4 Go de RAM
100 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
Nombre illimité boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du pack Business et :

Profitez d'un support expert prioritaire, 24 h/24, 7 j/7
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP dédiée
Gérez les pics de trafic grâce à un boost de puissance d'une semaine ou d'un mois
Performances de base de données et limites de connexion plus élevées
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Le prix affiché correspond au tarif mensuel hors taxes. Le prix total du pack à régler en une fois lors du paiement comprend le tarif mensuel multiplié par le nombre de mois de votre pack, ainsi que les taxes applicables.

Conçu pour s'adapter à la façon dont SvelteKit évolue

Déployez votre application SvelteKit sur un hébergement Node.js sans effort supplémentaire. Envoyez votre code, et Hostinger se charge de la compilation et de l'exécution côté serveur de votre projet. Vos routes, points de terminaison et pages rendues fonctionnent ainsi comme prévu. Votre application reste sur une infrastructure gérée, conçue pour Node.js, offrant la fiabilité et la capacité d'évoluer sans maintenance serveur constante. Vous bénéficiez ainsi d'une transition simplifiée du développement local à la production et pouvez vous concentrer sur les fonctionnalités visibles par vos utilisateurs.
hébergement sveltekit

Poussez votre code et laissez-nous gérer le reste

1. Connectez votre projet

1. Connectez votre projet

Connectez GitHub, importez un fichier ZIP ou déployez votre projet via l'assistant IA. Votre framework est détecté automatiquement et les commandes sont gérées pour un déploiement rapide.

2. Déployez-le instantanément

2. Déployez-le instantanément

Lancez votre application web en quelques secondes. Serveurs, sécurité et évolutivité : on s'occupe de tout.

3. Gérez et évoluez

3. Gérez et évoluez

Suivez vos performances, connectez vos noms de domaine et redéployez votre projet automatiquement. Contrôle total et évolutivité garantis.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Déploiement local, impact global

Choisissez un emplacement de serveur ou un CDN proche de votre audience pour accélérer le chargement de votre site. Nous disposons de data centers et de CDN dans le monde entier : Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique du Sud, Afrique du Sud et Australie.
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Déploiement local, impact global

FAQ sur l'hébergement Sveltekit

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement Sveltekit.
L'hébergement SvelteKit consiste à exécuter votre application SvelteKit sur un serveur capable de gérer son environnement d'exécution Node.js et ses routes côté serveur. C'est important car un hébergement statique seul ne suffit pas si votre application utilise le rendu côté serveur (SSR), des points de terminaison ou des actions serveur.
Avec un VPS, vous installez et gérez vous-même Node.js, un gestionnaire de processus, le protocole TLS, les mises à jour et la sécurité. Avec l'hébergement SvelteKit géré, cette couche d'exécution est prise en charge : vous déployez votre application au lieu d'administrer le serveur.
Oui. Connectez votre compte GitHub, autorisez l'accès au dépôt privé et déployez à partir de la branche souhaitée. Les mises à jour seront déployées automatiquement lors de chaque envoi de modifications.
Si votre application dépasse les ressources incluses dans votre forfait, vous devrez peut-être passer à un forfait supérieur. Nous n'appliquons pas de frais supplémentaires imprévus pour les pics de trafic normaux, mais une utilisation plus importante et prolongée nécessite davantage de ressources.
Transférez votre projet sur GitHub, connectez le dépôt et déployez-le sur Hostinger. Si vous migrez depuis un autre hébergeur, mettez à jour vos variables d'environnement et vos paramètres de domaine, puis testez le rendu côté serveur (SSR) et les routes après le premier déploiement.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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