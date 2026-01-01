React hosting

Deploy React apps in production with Node.js hosting

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Adresse email professionnelle gratuite pendant 1 an
Certificats SSL gérés gratuits
à partir de  3,99  € /mois
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
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Obtenez 48 mois pour 191,52 € (prix d'origine : 911,52 €). Renouvellement au prix de 16,99 €/mois.
5 applications web Node.js infogérées
Jusqu'à 50 sites web
5 crédits de vibe coding
2 cœurs de CPU
3 Go de RAM
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Fonctionnalités Business :

Créez avec Node.js, PHP/HTML, WordPress, créateur de sites internet et Horizons
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Certificats SSL infogérés
GRATUIT
CDN interne mondial
GRATUIT
Intégration GitHub avec déploiements automatiques
Déploiements basés sur un IDE
Inédit
Sauvegardes quotidiennes et à la demande
Pare-feu d'application web
Gestion du trafic des bots IA
Bande passante illimitée
Base de données MySQL infogérée
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Cloud Startup
20 fois plus de puissance pour vos sites web avec l'hébergement cloud
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Obtenez 48 mois pour 383,52 € (prix d'origine : 1.247,52 €). Renouvellement au prix de 23,99 €/mois.
10 applications web Node.js infogérées
Inédit
Jusqu'à 100 sites web
5 crédits de vibe coding
4 cœurs de CPU
4 Go de RAM
100 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
10 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du pack Business et :

Profitez d'un support expert prioritaire, 24 h/24, 7 j/7
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP dédiée
Gérez les pics de trafic grâce à un boost de puissance d'une semaine ou d'un mois
Performances de base de données et limites de connexion plus élevées
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Le prix affiché correspond au tarif mensuel hors taxes. Le prix total du pack à régler en une fois lors du paiement comprend le tarif mensuel multiplié par le nombre de mois de votre pack, ainsi que les taxes applicables.

Built for the way React scales

Deploy your React app with a setup that keeps the path from code to production simple. Push your project to Hostinger’s Node.js hosting, and your frontend runs in an environment ready for modern JavaScript builds and dynamic app behavior. Your app stays online on managed infrastructure built for steady performance and reliable uptime. That gives you fewer deployment chores, more room to scale when usage grows, and more time to focus on the interface and features your users actually see.
react hosting

Poussez votre code et laissez-nous gérer le reste

1. Connectez votre projet

1. Connectez votre projet

Connectez GitHub, importez un fichier ZIP ou déployez votre projet via l'assistant IA. Votre framework est détecté automatiquement et les commandes sont gérées pour un déploiement rapide.

2. Déployez-le instantanément

2. Déployez-le instantanément

Lancez votre application web Node.js en quelques secondes. Tout est géré pour vous : serveurs, sécurité et évolutivité.

3. Gérez et évoluez

3. Gérez et évoluez

Suivez vos performances, connectez vos noms de domaine et redéployez votre projet automatiquement. Contrôle total et évolutivité garantis.

Emplacement du serveur recommandé :

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Déploiement local, impact global

Choisissez un emplacement de serveur ou un CDN proche de votre audience pour accélérer le chargement de votre site. Nous disposons de data centers et de CDN dans le monde entier : Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique du Sud, Afrique du Sud et Australie.

Déploiement local, impact global

React hosting FAQs

Get answers to the most frequently asked questions about React hosting services.

What is React hosting?

React hosting is a production environment for apps built with React, so they can be deployed, served, and accessed by users. It matters because your app needs a runtime, build handling, and a stable public endpoint, not just static files on a laptop.

How is React hosting different from regular VPS hosting?

With a VPS, you manage the server, Node.js version, process manager, updates, and security yourself. With Hostinger's Node.js hosting, those server tasks are handled for you, which reduces setup and maintenance for your React app.

Can I deploy a React app from a private GitHub repository?

Yes. Connect your GitHub account, grant access to the private repository, and deploy from the branch you want. You can keep the repo private while using the usual push-to-deploy workflow.

Are there traffic limits or overage fees for React hosting?

There are plan limits, and if your app grows past them you need to move to a bigger plan or an appropriate setup. We do not add surprise overage fees for normal traffic spikes, but sustained usage should match the resources of your plan.

How do I move my React app from local or another host to Hostinger?

Push the app to GitHub, connect the repository in Hostinger, and deploy the branch you want. If you're moving from another host, you can point the app to the same codebase and update any environment variables or build settings during setup.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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